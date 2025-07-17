Субсидиарная ответственность — без банкротства компании

Субсидиарная ответственность или субсидиарка — это когда не выплаченные долги вашей компании после банкротства выплачивать будут собственники и руководители компании, но к субсидиарной ответственности возможно привлекать и без банкротства компании.

Данное право дано тем кто подал заявление о банкротстве, но из-за отсутствия денег у вас или компании, которую пытаетесь обанкротить, суд прекращает рассмотрение дела с формулировкой «в связи с отсутствием финансирования». Теперь тот кто подал заявление в суд имеет право привлечь к субсидиарной ответственности лиц которые контролировали компанию должника, то есть директора, собственника, топ-менеджеров, и других лиц или просто «КДЛ»

Для того, что бы суд привлек к субсидиарной ответственности нужно суду доказать три обстоятельства.

Вину привлекаемого лица. Размер вашего ущерба. Связь между виной лица и вашим ущербом.

Обычно вина заключается в:

В действиях «благодаря» которым компания не смогла заплатить вам долг. В неведении или искажении бухгалтерской отчетности. Компанией не подала на банкротство в установленный срок.

Вот так просто привлечь к субсидиарной ответственности без проведения процедуры банкротства. Но просто только в том, случае если у вас есть доказательства вины тех лиц, которых вы хотите привлечь к субсидиарной ответственности, и вы знаете тонкости законодательства о банкротстве для правильного составления заявления. Но помните у вас есть всего одна попытка привлечь к субсидиарной ответственности, если суд вам откажет, больше вы не сможете привлечь по этим же основаниям.

Не уверены в своих силах и знаниях обращайтесь к специалистам. Не скупитесь на хороших юристах. Помните жадность это грех и за это нужно платить.