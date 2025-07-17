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Алексей Манин
Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность — без банкротства компании

Субсидиарная ответственность или субсидиарка — это когда не выплаченные долги вашей компании после банкротства выплачивать будут собственники и руководители компании, но к субсидиарной ответственности возможно привлекать и без банкротства компании.

Данное право дано тем кто подал заявление о банкротстве, но из-за отсутствия денег у вас или компании, которую пытаетесь обанкротить, суд прекращает рассмотрение дела с формулировкой «в связи с отсутствием финансирования». Теперь тот кто подал заявление в суд имеет право привлечь к субсидиарной ответственности лиц которые контролировали компанию должника, то есть директора, собственника, топ-менеджеров, и других лиц или просто «КДЛ»

Для того, что бы суд привлек к субсидиарной ответственности нужно суду доказать три обстоятельства.

  1. Вину привлекаемого лица.

  2. Размер вашего ущерба.

  3. Связь между виной лица и вашим ущербом.

Обычно вина заключается  в:

  1. В действиях «благодаря» которым компания не смогла заплатить вам долг.

  2. В неведении или искажении бухгалтерской отчетности.

  3. Компанией не подала на банкротство в установленный срок.

Вот так просто привлечь к субсидиарной ответственности без проведения процедуры банкротства. Но просто только в том, случае если у вас есть доказательства вины тех лиц, которых вы хотите привлечь к субсидиарной ответственности, и вы знаете тонкости законодательства о банкротстве для правильного составления заявления. Но помните у вас есть всего одна попытка привлечь к субсидиарной ответственности, если суд вам откажет, больше вы не сможете привлечь по этим же основаниям.

Не уверены в своих силах и знаниях обращайтесь к специалистам.  Не скупитесь на хороших юристах. Помните жадность это грех и за это нужно платить.

Информации об авторе

Алексей Манин

Алексей Манин

Руководитель в ООО Вердиктум

6 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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