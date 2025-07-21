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Алексей Манин
Банкротство

Банкротство ООО, как правильно

Процедура банкротства придумана не для того, чтобы «ушлые предприниматели» списывали свои долги, а для взыскания долга через продажу имущества компании и ее собственников и топ-менеджеров.

Как быть, когда вы с другой стороны барьера, этот самый «ушлый предприниматель»?  И ваша цель состоит в том, чтобы списать долги и начать бизнес заново. Заново начать бизнес не получиться, если у вас ничего кроме долгов, в виде субсидиарной ответственности, не останется после банкротства вашей прежней компании.

Чтобы удержать баланс интересов между вами и тем кому вы должны нужно сделать процедуру банкротства предсказуемой и к ней нужно заранее готовиться. Подготовка заключается в проведении ряда мероприятий, таких как:

  1. Привести документы в порядок.

  2. Разобраться с имеющимся в наличии имуществом.

  3. Сделать анализ сделок.

  4. Дружественные кредиторы.

Бросать компания для закрытия ее в административном порядке или переписать ее на «бомжа» стало опасно, так как за последнее, появилась ответственность по ст.ст. 173.1 и 173.2 УК РФ. А если просто бросить компанию, то можно еще больше увеличить свой долг и получить невозможность открыть новую компанию в течение 3 лет. Долг компании может увеличиться вследствие доначислений от ФНС по результатам проверки  и по ее результату вынесенного решения, которое вы, по понятным причинам, не оспорили.

Процедура банкротство это борьба между вами и тем кому вы должны. Как в любой борьбе побеждает, тот кто правильно готовился.

Бухгалтерская документация.

Почему важно ее привести в порядок?

Отсутствие бухгалтерской отчетности или ее искажение прямой путь к субсидиарной ответственности руководителю или собственнику компании, а также других топ-менеджеров, их в законе о банкротстве называю КДЛ.

Бухгалтерские документы нужно систематизировать, восстановить отсутствующие первичные документы.

Бухгалтерские документы должны отражать текущее положение дел в финансов-хозяйственной деятельности компании.

Проверить все ли сделки отражены  и учтены и по ним есть все необходимые документы.

Важно помнить суд  довод «об отсутствие бухгалтерских документов в следствии пожара или затопления давно» не принимает, так как у компании всегда есть возможность восстановить утраченное.

Имущество по балансу и в наличии должны совпадать.

Обязательно провести инвентаризацию.

В балансе не должно быть недостачи имущества.  Недостачу необходимо списать после ее обнаружения. Если списать ее неправильно, то в процедуре банкротства она будет вменена, руководству компании, как убыток и взыскана.

«Дебиторки» это тоже касается. Если руководитель своевременно не попробовал ее взыскать, либо пропустил сроки исковой давности или выдал заведомо невозвратные займы или авансы, то  стоимость такой «дебиторки» возможно взыщут в виде убытков с руководителя компании при банкротстве.

Анализ сделок необходим для выявления слабых мест сделок  и уменьшения рисков их оспаривания.

Тут необходимо учитывать, что сделки должны быть по реальной цене, и по ним прошел платеж по счету компании.

Если нет этого, то обычно делают, доп. соглашение и  закрывают доплату от  покупателя. Можно предусмотреть расчет в виде отступного и лучше движимым имуществом, но деньгами будет надежнее. Что будет потом с этими деньгами это отдельный вопрос. Тут нужно не допускать банального транзита платежа, это когда создается видимость денежного оборота без реальной цели создания сделки. 

Если у вас есть дружественные к вам кредиторы, то это сильно облегчит жизнь и поможет пройти процедуру банкротства.

Дружественный кредитор позволяет:

  • Инициировать процедуру банкротства.

  • Привлечь «лояльного» арбитражного управляющего.

Получить «правильное голосование» при принятии важных решений, таких как оспаривание ваших сделок, взыскание «дебиторки», продажу имущества для на невыгодных для вас условиях, закрыть вопросы о субсидиарной ответственности.

Процедуру банкротства компании, если время и долги вам позволяют, лучше проводит по упрощенной схеме.

Упрощенная процедура банкротства применяется для компаний, которые находятся в стадии ликвидации. Это позволяет сэкономить время, минимум 6 месяцев минуя процедуру наблюдение, и около 300 000 рублей на арбитражном управляющем.

Для применения упрощенной процедуры банкротства сособственник компании должен принять решение о ликвидации компании. Решение направляется в налоговую, которая делает об этом пометку в ЕГРЮЛ,  а затем дружественный кредитор подает заявление на банкротство вашей компании.

Дружественный кредитор предлагает суду «лояльного» к вам арбитражного управляющего, который, скорее всего, поступит так:

  1. Получит всю бухгалтерскую документацию и ее объем его устроит.

  2. Не выявит фактов преднамеренного банкротства.

  3. Проверит все значимые сделки и убедиться, что все они осуществлены на рыночных условиях  с реальной оплатой в полном объеме.

  4. В отчете придет к выводу о том, что банкротство произошло на основании рыночных факторов.

  5. Не увидит оснований применять субсидиарную ответственность к собственникам и руководителю.

  6. Организует торги по продаже имущества компании, на которых могут победить не «чужие вам люди».

Срок такой процедуры при банкротстве может составить от 7 месяцев до 1,5 лет. Риски будут сведены до минимума.

Обратитесь к профессионалам для защиты ваших интересов.

Остались вопросы пишите. Вместе разберем.

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Алексей Манин

Алексей Манин

Руководитель в ООО Вердиктум

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