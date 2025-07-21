Банкротство ООО, как правильно

Процедура банкротства придумана не для того, чтобы «ушлые предприниматели» списывали свои долги, а для взыскания долга через продажу имущества компании и ее собственников и топ-менеджеров.

Как быть, когда вы с другой стороны барьера, этот самый «ушлый предприниматель»? И ваша цель состоит в том, чтобы списать долги и начать бизнес заново. Заново начать бизнес не получиться, если у вас ничего кроме долгов, в виде субсидиарной ответственности, не останется после банкротства вашей прежней компании.

Чтобы удержать баланс интересов между вами и тем кому вы должны нужно сделать процедуру банкротства предсказуемой и к ней нужно заранее готовиться. Подготовка заключается в проведении ряда мероприятий, таких как:

Привести документы в порядок. Разобраться с имеющимся в наличии имуществом. Сделать анализ сделок. Дружественные кредиторы.

Бросать компания для закрытия ее в административном порядке или переписать ее на «бомжа» стало опасно, так как за последнее, появилась ответственность по ст.ст. 173.1 и 173.2 УК РФ. А если просто бросить компанию, то можно еще больше увеличить свой долг и получить невозможность открыть новую компанию в течение 3 лет. Долг компании может увеличиться вследствие доначислений от ФНС по результатам проверки и по ее результату вынесенного решения, которое вы, по понятным причинам, не оспорили.

Процедура банкротство это борьба между вами и тем кому вы должны. Как в любой борьбе побеждает, тот кто правильно готовился.

Бухгалтерская документация.

Почему важно ее привести в порядок?

Отсутствие бухгалтерской отчетности или ее искажение прямой путь к субсидиарной ответственности руководителю или собственнику компании, а также других топ-менеджеров, их в законе о банкротстве называю КДЛ.

Бухгалтерские документы нужно систематизировать, восстановить отсутствующие первичные документы.

Бухгалтерские документы должны отражать текущее положение дел в финансов-хозяйственной деятельности компании.

Проверить все ли сделки отражены и учтены и по ним есть все необходимые документы.

Важно помнить суд довод «об отсутствие бухгалтерских документов в следствии пожара или затопления давно» не принимает, так как у компании всегда есть возможность восстановить утраченное.

Имущество по балансу и в наличии должны совпадать.

Обязательно провести инвентаризацию.

В балансе не должно быть недостачи имущества. Недостачу необходимо списать после ее обнаружения. Если списать ее неправильно, то в процедуре банкротства она будет вменена, руководству компании, как убыток и взыскана.

«Дебиторки» это тоже касается. Если руководитель своевременно не попробовал ее взыскать, либо пропустил сроки исковой давности или выдал заведомо невозвратные займы или авансы, то стоимость такой «дебиторки» возможно взыщут в виде убытков с руководителя компании при банкротстве.

Анализ сделок необходим для выявления слабых мест сделок и уменьшения рисков их оспаривания.

Тут необходимо учитывать, что сделки должны быть по реальной цене, и по ним прошел платеж по счету компании.

Если нет этого, то обычно делают, доп. соглашение и закрывают доплату от покупателя. Можно предусмотреть расчет в виде отступного и лучше движимым имуществом, но деньгами будет надежнее. Что будет потом с этими деньгами это отдельный вопрос. Тут нужно не допускать банального транзита платежа, это когда создается видимость денежного оборота без реальной цели создания сделки.

Если у вас есть дружественные к вам кредиторы, то это сильно облегчит жизнь и поможет пройти процедуру банкротства.

Дружественный кредитор позволяет:

Инициировать процедуру банкротства.

Привлечь «лояльного» арбитражного управляющего.

Получить «правильное голосование» при принятии важных решений, таких как оспаривание ваших сделок, взыскание «дебиторки», продажу имущества для на невыгодных для вас условиях, закрыть вопросы о субсидиарной ответственности.

Процедуру банкротства компании, если время и долги вам позволяют, лучше проводит по упрощенной схеме.

Упрощенная процедура банкротства применяется для компаний, которые находятся в стадии ликвидации. Это позволяет сэкономить время, минимум 6 месяцев минуя процедуру наблюдение, и около 300 000 рублей на арбитражном управляющем.

Для применения упрощенной процедуры банкротства сособственник компании должен принять решение о ликвидации компании. Решение направляется в налоговую, которая делает об этом пометку в ЕГРЮЛ, а затем дружественный кредитор подает заявление на банкротство вашей компании.

Дружественный кредитор предлагает суду «лояльного» к вам арбитражного управляющего, который, скорее всего, поступит так:

Получит всю бухгалтерскую документацию и ее объем его устроит. Не выявит фактов преднамеренного банкротства. Проверит все значимые сделки и убедиться, что все они осуществлены на рыночных условиях с реальной оплатой в полном объеме. В отчете придет к выводу о том, что банкротство произошло на основании рыночных факторов. Не увидит оснований применять субсидиарную ответственность к собственникам и руководителю. Организует торги по продаже имущества компании, на которых могут победить не «чужие вам люди».

Срок такой процедуры при банкротстве может составить от 7 месяцев до 1,5 лет. Риски будут сведены до минимума.

Обратитесь к профессионалам для защиты ваших интересов.

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