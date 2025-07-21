Самые выгодные дебетовые карты с кешбэком в 2025 году: как выбрать и на что смотреть

Что такое кешбэк, и как он работает на дебетовых картах

Карта с кешбэком – стандартные пластиковые или виртуальные, которые позволяют вернуть часть стоимости покупок:

милями;

баллами;

рублями.

Получать вознаграждение можно в разных категориях:

за любую оплату – до 1–2%;

в выбранных категориях – до 10–15%, обычно банки предлагают не более 3–5 категорий;

за покупки у партнеров – до 30–50% и более.

Принцип работы дебетовых карт с кешбэком:

клиент выбирает категории, например, 1% на все покупки и 5% на оплату в аптеках (иногда категории устанавливает банк);

в течение месяца покупает лекарства на 3 тыс. руб. и продукты в супермаркетах на 12 тыс. руб.;

по итогам месяца за оплату в аптеках получает в виде кешбэка 150 руб. (5% от 3 тыс. руб.), а за покупку продуктов – 120 руб. (1% от 12 тыс. руб.);

суммарное вознаграждение за месяц – 270 руб.

Даже в самых выгодных программах нельзя получать кешбэк без ограничений. Он не начисляется за такие операции:

снятие наличных;

переводы;

пополнение электронных кошельков;

погашение кредитных задолженностей;

пополнение мобильного, оплата интернета;

брокерские операции;

страховые услуги и др.

У кешбэка есть лимит. Стандартный составляет 3–5 тыс. руб. в месяц – даже если покупок будет много, кешбэк начислят только в пределах этой суммы. По премиальным продуктам, с подписками или в рамках премиум-тарифов лимит обычно выше – до 7–10 тыс. руб.