Когда и как оспаривать налоговое решение в суде

Когда в суд, а когда ещё рано

По решениям камеральным и выездным проверкам действует обязательный досудебный апелляционный порядок: сперва жалоба в вышестоящий налоговый орган, потом арбитражный суд. Исключение: если вышестоящий орган вышел за срок рассмотрения вашей жалобы, можно идти в суд, не дожидаясь ответа. А уже после вынесения решения по жалобе вышестоящей налоговой дорога в суд.

Важно помнить: подача апелляционной жалобы приостанавливает вступление решения по проверке в силу. Это ключ к тому, чтобы не началось взыскание, пока вы спорите по существу.