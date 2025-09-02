Когда и как оспаривать налоговое решение в суде

Когда в суд, а когда ещё рано
По решениям камеральным и выездным проверкам действует обязательный досудебный апелляционный порядок: сперва жалоба в вышестоящий налоговый орган, потом арбитражный суд. Исключение: если вышестоящий орган вышел за срок рассмотрения вашей жалобы, можно идти в суд, не дожидаясь ответа. А уже после вынесения решения по жалобе вышестоящей налоговой дорога в суд.
Важно помнить: подача апелляционной жалобы приостанавливает вступление решения по проверке в силу. Это ключ к тому, чтобы не началось взыскание, пока вы спорите по существу.
Сроки, которые нельзя пропустить
Апелляционная жалоба на не вступившее в силу решение: ориентир 1 месяц со дня вручения решения. Подаём через свою инспекцию.
Обычная жалоба в ФНС на вступившее в силу решение: общий срок 1 год со дня, когда узнали о нарушении права. Если обжалуете решение вышестоящего органа, срок обычно 3 месяца.
Заявление в арбитражный суд (оспаривание ненормативного акта по ст. 198 АПК РФ): 3 месяца со дня, когда стало известно о нарушении прав. В налоговых спорах точкой отсчёта чаще становится дата получения решения по вашей жалобе из ФНС. Суд может восстановить срок, если есть уважительные причины, но лучше не рисковать.
Что готовить к заявлению в суд и как это упаковать
Перед списком одно напоминание: комплект собираем не ради красоты, а под логику доказывания.
Основание спора. Решение ИФНС, акт проверки, материалы допмероприятий, возражение на акт, жалоба и решение вышестоящего органа. Плюс все подтверждения дат вручения и отправки: уведомления, конверты, описи.
Первичка и деловые доказательства. Договоры, спецификации, счета, накладные, транспортные документы, платёжки, банковские выписки, логистика, переписка, отчёты. Сделайте реестр приложений с нумерацией страниц — это экономит время в заседании.
Позиция по праву. Коротко и по делу. Опираемся на НК РФ: глава 19 (ст. 137–139.3 — порядок обжалования), ст. 101 и 101.2 (решение по проверке и его вступление в силу). Из процессуального — ст. 198, 90–91 АПК РФ (оспаривание и обеспечительные меры). Без «простынь» цитат, только релевантные пункты.
Просительная часть иска должна быть ясной:
— признать недействительным решение ИФНС №…, дата… полностью или в части;
— обязать устранить нарушение и исключить доначисления;
— взыскать судебные расходы.
Если есть риск блокировки счетов и кассовых разрывов, заявляйте обеспечительные меры по АПК: запретить инспекции предпринимать действия по взысканию до окончания спора. Обосновываем цифрами и документами: обороты, зарплатный фонд, кредитные ковенанты, обязательства перед контрагентами.
Параллельно на досудебной стадии можно подать в вышестоящую ФНС ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения. Работает не всегда, но часто помогает пережить период до суда.
Что ожидать в суде и как повысить шансы
Суд по ст. 198 АПК РФ оценивает законность и обоснованность решения не формально, а в связке с фактами: реальность операций, экономический смысл, соблюдение процедур.
В типовых спорах по НДС нередко «ломается» вывод инспекции, если у компании собран связный пакет: движение товара, маршрут, склад, ТТН, оплата, деловая цель. Побеждает не красноречие, а фактура.
И ещё. Суд очень внимательно относится к срокам и доказательствам вручения документов. Проверьте даты трижды. Это мелочь, которая может решить исход.
Краткий чек-лист перед стартом
Зафиксируйте даты вручения и отправки, выберите нужную процедуру и срок именно для вашего случая.
Соберите «скелет» доказательств реальности операций и экономического смысла.
Подготовьте проект апелляционной жалобы, заявления в суд с просительной частью и заготовкой ходатайства на приостановление исполнения решений.
Можно пользоваться рекомендованными формами Приказа ФНС России от 02.09.2024 N ЕД-7-9/693@ "Об утверждении форм, порядков их заполнения, а также форматов и порядков представления (направления) в электронной форме документов, предусмотренных статьями 138, 139, 139.2, 140 и 140.1 части первой Налогового кодекса Российской Федерации".
