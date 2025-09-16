Три причины, почему вычеты по НДС блокируют автоматически

Знаете, что самое неприятное? Когда декларация сдана, все акты подписаны, а система вдруг «бах» и вычет завис. Ни звонка инспектора, ни письма с пояснениями, просто молчаливый стоп. Робот решил, что так безопаснее.

И вот сидишь и думаешь: то ли ошибка у нас, то ли бухгалтер что-то не дожал в своей декларации, то ли контрагент опять «вышел из чата».

Первое, что чаще всего ломает картину - несовпадения в данных.

У вас в книге покупок всё красиво, а у поставщика почему-то другая дата или номер счета-фактуры. Иногда он даже уже подал уточнёнку, а вы об этом не знаете. Для инспектора это просто разница, для машины сигнал риска.

Есть и второй раздражающий сценарий. Контрагент. Если он выглядит как «пустышка», нет сотрудников, обороты странные, адрес массовый, - автоматом вешается ярлык. И всё, ваш вычет уходит на стоп вместе с ним. Тут даже без эмоций: статья 54.1 НК прямо об этом.

И да, бывает особенно обидно, когда сделка реальная, товар приехал, деньги ушли, а система смотрит только на формальные признаки.

Ну и третий момент, мелочи, которые делают больно.

Бухгалтер ошибся в ИНН на одну цифру. В коде операции лишний ноль. Счёт-фактура выгружена из старой версии программы. Всё остальное идеально, но робот не понимает, что это просто человеческая опечатка.

Что с этим делать?

Надо привыкнуть, что система «АСК НДС-2» не про доверие, а про железную логику. Поэтому проверяем себя заранее:

выгрузили декларацию, сразу прогоните её через тестер;

сверки с контрагентами не в последний день, а по ходу квартала;

партнёров проверяйте, особенно новых, сейчас сервисов для этого хватает.

И ещё. Если блокировка случилась, это не финал. Всегда можно дать пояснения, отправить уточнёнку, доказать реальность сделки. Но нервы съедает прилично, поэтому профилактика — реально дешевле.

А у вас уже бывало, что вычет «висел» из-за чужой ошибки? Или робот придирался к вашим документам? Интересно, как вы выходили из таких историй.