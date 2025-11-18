Реальность сделки: что доказывать при проверке, и как

У одного клиента, владельца небольшого производства, в бухгалтерии лежала папка с идеальными документами: аккуратные договоры, акты, закрывающие документы. «У нас тут всё прекрасно», — сказал он. Через три месяца он уже не улыбался. Инспекция решила, что операций не было, а документы лишь создавали видимость деятельности.

Это и есть реальная логика статьи 54.1 НК РФ: важна не бумага, а события, которые за ней стоят.