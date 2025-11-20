Субсидиарка для главбуха: где начинается зона риска

Он внимательно смотрит, кто подписывал акты, кто проводил платежи, кто создавал отчетность. И нередко внутри этой пачки оказываются подписи главного бухгалтера.

У нас был случай, когда бухгалтер проработала в компании почти двадцать лет. Знала каждую цифру, каждую операцию. В конце года подписала несколько актов, которые ей казались странными, но времени разбираться не было. Когда через два года началось банкротство, её фамилия оказалась в заявлении конкурсного управляющего рядом с фамилиями собственников. Основание простое. Подписи на документах, которые суд позже признал фиктивными.

Проблема в том, что бухгалтер часто воспринимает себя как человека, который просто оформляет решения руководства. А суды сегодня смотрят иначе. Кто помог сформировать документооборот, тот также несет часть ответственности. И вопрос, который волнует многих профессионалов, звучит довольно прямолинейно. Где именно начинается зона риска.