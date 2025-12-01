Проверка ФНС: как подготовиться без паники и потерь

За последние пару лет проверочная работа стала более технологичной. Инспекции используют аналитику, отраслевые профили, данные банков, сведения из ЕГРЮЛ и информацию по контрагентам. Поэтому подход «ничего не делаем, ждем» уже не работает.

Но хорошая новость в том, что проверка перестала быть катастрофой. Она стала процессом, который можно структурировать, подготовить и пройти без потерь. Иногда даже без стресса.

Чтобы понимать, как это сделать, стоит начать с простого. С того, как ФНС действительно думает и что она ищет.