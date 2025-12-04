Ошибки в аренде, которые приводят к доначислениям

Что именно проверяют инспекторы

Есть несколько направлений, по которым ФНС почти всегда задает вопросы. Они не зависят от масштаба бизнеса. Маленькая компания может попасть в ту же логику, что и холдинг.

Первая тема это реальность помещения. Был ли фактический доступ, есть ли ключи, подписывались ли акты передачи, пользовались ли сотрудники конкретным офисом. Иногда достаточно посмотреть фотографии помещений или спросить показания у арендатора по соседству, чтобы убедиться, что бизнес там не находился.

Вторая тема это экономическая обоснованность расходов. Суды давно закрепили подход, что расходы должны быть связаны с деятельностью и обоснованы. Но инспекторы трактуют это по своему. Если аренда огромная, а сотрудников три человека, вопросы появляются автоматически.

Третья тема это коммунальные и эксплуатационные расходы. Здесь ФНС проверяет два момента. Соответствуют ли суммы реальному потреблению и правильно ли распределены. Часто компании оплачивают коммуналку за весь объект, а учитывают как свою. Это ошибка, которая регулярно приводит к доначислениям.

Четвертая тема это цена аренды. Если ставка выше рынка, инспекция хочет знать почему. Если ставка минимальная, инспекция тоже хочет знать почему. Любое отклонение должно иметь объяснение.