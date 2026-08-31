Реклама «№1» и «лучший»: как компании попадают на проверку ФАС

Откуда взялось правило о «лучший» и «№1»

Правило появилось не сразу. Закон о рекламе 1995 года прямо относил к недостоверной рекламе использование слов "самый", "лучший", "абсолютный", "единственный" и других терминов в превосходной степени, если их невозможно было подтвердить документально. В действующий Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» это правило напрямую не перенесли. Запрет фактически вернулся через судебное толкование.

После 2006 года в законе остались более общие нормы: недобросовестной признается реклама с некорректным сравнением, а недостоверной - реклама с ложными сведениями о преимуществах товара. В 2012 году Пленум ВАС РФ в пункте 29 постановления № 58 сформулировал правило, которым ФАС пользуется до сих пор: слова «лучший», «первый», «номер один» требуют конкретного критерия сравнения, имеющего объективное подтверждение.

Прямое перечисление превосходных слов из закона исчезло, но судебное толкование восстановило требование в иной форме. Заявляя о превосходстве, рекламодатель должен быть готов доказать тот результат, который обычный потребитель считывает из рекламного сообщения.

С 2016 года сходное правило появилось уже в Законе о защите конкуренции. Статья 14.3 Закона № 135-ФЗ прямо относит к недобросовестной конкуренции сравнение с конкурентом через слова «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный» без конкретных объективно подтвержденных характеристик. А в действующем Руководстве, утвержденном приказом ФАС от 28.12.2023 № 1079/23, служба указывает: «самый», «лучший» и «№1» могут означать сравнение товара со всеми иными товарами; критерий должен быть указан, а его обоснование - подтверждено документально.