Селлерам на заметку. Скидка за баллы: чью выручку она уменьшает и почему баллы не доход

Выручка продавца: цена после скидки

Для продавца на УСН доходы определяются по правилам ст. 248 НК РФ — на это прямо указывает ст. 346.15 НК РФ. Для налога на прибыль действует та же ст. 248. Доход от реализации — это выручка, а она по п. 2 ст. 249 НК РФ складывается из всех поступлений, связанных с расчётами за проданные товары, в денежной и натуральной форме.

Для НДС похожее правило закреплено в п. 2 ст. 153 НК РФ: выручку определяют исходя из всех доходов, связанных с расчётами по оплате товаров, полученных в денежной или натуральной форме.

Отсюда вывод ФНС: продавец учитывает стоимость, по которой товар фактически продан покупателю, то есть уже уменьшенную на скидку. Причём это касается и той части скидки, за которую продавцу начислили баллы. Налоговая база не восстанавливается до «полной» цены только потому, что за скидку продавец получил какую-то встречную выгоду от площадки.

В цифрах из нашего примера продавец отражает по этой продаже выручку 700 рублей. Для упрощенца это доход 700 рублей в момент поступления денег. Для плательщика налога на прибыль — доход от реализации 700 рублей. Для НДС — налоговая база, исчисленная с 700 рублей.

Для упрощенца с объектом «доходы минус расходы» пример продолжается так. Предположим, за месяц продавец продал через площадку товаров на 7 000 рублей с учётом скидок, в том числе наш товар за 700 рублей. За скидку на этот товар площадка по формуле договора начислила 150 баллов, и каждый балл даёт скидку в один рубль на её услуги. Базовая комиссия площадки за месяц — 500 рублей. Лимит скидки — 99%, то есть 495 рублей, поэтому все 150 баллов уходят в счёт комиссии, и к оплате остаётся 350 рублей. Доход продавца за месяц — 7 000 рублей, расход на услуги площадки — 350 рублей. Баллы не участвуют ни в той, ни в другой части.

Обратите внимание: в примере скидка покупателю составила 300 рублей, а баллов начислено 150. Сколько баллов положено за скидку, в письме не сказано, это определяет договор. Но если бы баллы возвращали продавцу всю сумму скидки рубль в рубль, экономически скидку оплачивала бы площадка. Такая конструкция уже ближе к компенсации, которую письмо не рассматривает, и рассчитывать на его выводы в этом случае рискованно.

Остаток может образоваться, если баллов накопилось больше, чем позволяет списать лимит. Например, если бы площадка оказала продавцу услуг за месяц только на 100 рублей, скидка ограничилась бы 99 рублями, продавец доплатил бы 1 рубль, а 51 балл остался бы неиспользованным. Станут ли эти баллы остатком, по которому положена выплата, или перейдут на следующий месяц, решает договор. С такими суммами связан самый спорный элемент схемы — о нём ниже.

Отдельно подчеркнём: речь идёт о скидке, которая формирует цену в момент продажи. Покупатель изначально платит меньше, и никакой последующей корректировки стоимости уже отгруженного товара не происходит. Это не ретро-бонус и не премия за объём, которые меняют цену задним числом.