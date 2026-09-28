Положительное сальдо ЕНС: когда откажут в возврате денег

Единый налоговый счёт задумывался как упрощение. Одна платёжка, один остаток, простая арифметика: перечислил больше, чем начислено, — забирай разницу обратно по заявлению. Кодекс описывает процедуру в четыре шага и почти не содержит оснований для отказа. На практике за три с половиной года работы ЕНС сложилась отдельная категория споров, где инспекция видит на счёте налогоплательщика положительный остаток, подтверждает его собственной справкой и всё равно отказывается возвращать деньги.

Компании, которые в эту ситуацию попадают, обычно не считают себя нарушителями. Одни держали на ЕНС свободные средства, считая счёт в казначействе надёжнее банковского. Другие переплатили после уточнённых деклараций или отменённого доначисления. Третьи получили деньги на счёт зачётом от контрагента. Объединяет их то, что при попытке вернуть переплату они столкнулись не с отказом по формальному основанию, а с содержательной претензией: деньги на счёте нельзя расценивать как излишне уплаченный налог.

Разберём, откуда взялась эта конструкция, какие обстоятельства инспекции кладут в основу отказа, что изменилось в кодексе с 1 сентября 2026 года и как выглядит защита.