Подотчет директору признают налогооблагаемым доходом: авансовые отчеты и ордер на возврат не помогут

Регулярные переводы «под отчёт» на карту руководителя выглядят как обычная хозяйственная операция, пока налоговая не сравнит выданные суммы с тем, что реально ушло на нужды компании. Если разрыв большой, разницу переквалифицируют в доход директора, а компании доначисляют НДФЛ, страховые взносы, пени и штраф. Суды в таких спорах часто смотрят не на стопку авансовых отчётов, а на фактическое движение денег.

Схема знакома многим небольшим компаниям. Директор одновременно единственный участник. Зарплату себе не начисляет или когда-то получал символическую. С расчётного счёта на его личную карту регулярно уходят переводы с назначением «под отчёт»: пятьдесят тысяч, двести, полмиллиона. Бухгалтер собирает чеки, раз в месяц оформляет авансовый отчёт, а в конце полугодия директор «возвращает» в кассу крупный остаток по приходному ордеру. На бумаге задолженности нет, подотчёт закрыт.

Затем приходит требование пояснений по 6-НДФЛ и расчёту по страховым взносам, а через несколько месяцев — решение по итогам камеральной проверки. Несколько миллионов рублей подотчётных сумм признаны оплатой труда руководителя, компании как налоговому агенту доначислены НДФЛ и взносы.

Подход судов к подотчёту руководителя-собственника сложился жёсткий и строится на простой идее: документ об отчёте не заменяет доказательств того, что деньги действительно работали на бизнес. Ниже разберём, где проходит граница между подотчётом и доходом, какие аргументы компаний суды отвергают и как выстроить выдачу денег руководителю, чтобы она выдержала проверку.