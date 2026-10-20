Подотчет директору признают налогооблагаемым доходом: авансовые отчеты и ордер на возврат не помогут

Регулярные переводы «под отчёт» на карту руководителя выглядят как обычная хозяйственная операция, пока налоговая не сравнит выданные суммы с тем, что реально ушло на нужды компании. Если разрыв большой, разницу переквалифицируют в доход директора, а компании доначисляют НДФЛ, страховые взносы, пени и штраф. Суды в таких спорах часто смотрят не на стопку авансовых отчётов, а на фактическое движение денег.
Схема знакома многим небольшим компаниям. Директор одновременно единственный участник. Зарплату себе не начисляет или когда-то получал символическую. С расчётного счёта на его личную карту регулярно уходят переводы с назначением «под отчёт»: пятьдесят тысяч, двести, полмиллиона. Бухгалтер собирает чеки, раз в месяц оформляет авансовый отчёт, а в конце полугодия директор «возвращает» в кассу крупный остаток по приходному ордеру. На бумаге задолженности нет, подотчёт закрыт.
Затем приходит требование пояснений по 6-НДФЛ и расчёту по страховым взносам, а через несколько месяцев — решение по итогам камеральной проверки. Несколько миллионов рублей подотчётных сумм признаны оплатой труда руководителя, компании как налоговому агенту доначислены НДФЛ и взносы.
Подход судов к подотчёту руководителя-собственника сложился жёсткий и строится на простой идее: документ об отчёте не заменяет доказательств того, что деньги действительно работали на бизнес. Ниже разберём, где проходит граница между подотчётом и доходом, какие аргументы компаний суды отвергают и как выстроить выдачу денег руководителю, чтобы она выдержала проверку.
Подотчёт сам по себе не доход — пока деньги принадлежат компании
Объект НДФЛ — доход, то есть экономическая выгода в денежной или натуральной форме (ст. 41, 209 НК РФ). В налоговую базу попадают все доходы, полученные человеком деньгами или натурой, а также те, правом распоряжаться которыми он получил (п. 1 ст. 210 НК РФ). Подотчётные деньги под это определение формально не подпадают: сотрудник получает их не в собственность, а для расходов на нужды организации, и обязан либо подтвердить траты, либо вернуть остаток. Пока долг перед компанией существует, выгоды у работника нет.
Страховые взносы устроены похоже. Их объект — выплаты и вознаграждения застрахованным лицам по трудовым отношениям и по гражданско-правовым договорам на работы и услуги (подп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ). Подотчёт не служит вознаграждением за труд, поэтому в обычной ситуации взносы на него не начисляют.
Граница проходит там, где деньги перестают быть деньгами компании. Минфин давно придерживается такой позиции: если работник не отчитался и не вернул остаток, а организация решила долг не взыскивать, простила его или утратила возможность взыскания, невозвращённая сумма становится доходом сотрудника. С неё удерживают НДФЛ, а в 2025 году ведомство отдельно подтвердило, что такую сумму облагают и страховыми взносами как выплату работнику.
Налоговые споры о директорах идут дальше этой логики. Инспекция не ждёт прощения долга. Она доказывает, что «подотчёт» с самого начала служил способом платить руководителю без налогов, и переквалифицирует его в скрытую оплату труда. Основание — запрет уменьшать налоговую базу через искажение сведений о фактах хозяйственной жизни (п. 1 ст. 54.1 НК РФ). Если в учёте операция названа выдачей под отчёт, а по сути руководитель получил доход, облагать её будут по сути.
Как выглядит профиль риска
Инспекция переквалифицирует подотчёт в доход не по одной операции, а по совокупности признаков. В судебных решениях повторяется примерно один и тот же набор.
Руководитель — единственный или основной участник. Зарплату он не получает вовсе либо получал её недолго и в небольшом размере, а дальше живёт на дивиденды. В других компаниях не работает, как ИП или самозанятый не зарегистрирован. Иногда его домашний адрес совпадает с адресом организации. Для суда это дополнительный штрих: деньги, имущество и дела компании и её владельца переплетены.
Переводы «под отчёт» идут регулярно, на личную карту, крупными суммами. Масштаб несоразмерен деятельности: компания с небольшим оборотом за полгода выдаёт директору миллионы на «хозяйственные нужды».
Подтверждена лишь малая часть выданного. Налоговая и суд обычно принимают то, что видно по документам и движению денег: выдачу подотчёта другим сотрудникам, выплату зарплаты работникам из кассы, возврат займов, снятие наличных, траты по чекам на нужды компании. Всё, что сверх этого, признают доходом. Разрыв бывает кратным: из нескольких миллионов подтверждённой оказывается пятая часть или меньше.
Отдельный сигнал — сочетание дивидендов и подотчёта. Когда участник регулярно получает прибыль в порядке, предусмотренном ст. 28 Закона об ООО, суду проще прийти к выводу, что он умеет получать деньги из компании легально. Всё прочее, что уходит ему на карту без отчёта, — тоже доход, только неоформленный.
Авансовый отчёт проверяют по существу
Главный аргумент компаний в таких спорах звучит так: по всем суммам представлены авансовые отчёты, просроченной задолженности нет. Суды этот довод отклоняют, если отчёты не выдерживают проверки содержанием.
Первым делом смотрят арифметику. Авансовые отчёты ведутся нарастающим итогом: остаток на конец одного месяца становится остатком на начало следующего. Когда эти цифры не совпадают и между отчётами без объяснений «теряются» или «появляются» сотни тысяч рублей, документы опровергают сами себя. Высшие суды давно закрепили принцип: налогоплательщик вправе опираться на надлежаще оформленные документы, пока налоговый орган не показал, что сведения в них неполны, недостоверны или противоречивы. Расхождение остатков — именно такое противоречие.
Затем проверяют соответствие целей. Во многих компаниях есть приказ о порядке выдачи подотчётных сумм с перечнем назначений: горюче-смазочные материалы, запчасти, канцелярия, хозяйственные нужды. Суд сопоставляет этот перечень с реальными тратами по карте. Если в выписке видны покупки, к деятельности компании отношения не имеющие, или безналичные платежи, под которые нет ни одного документа, приказ работает против организации. Он сам задаёт рамку, а траты в неё не уложились.
Наконец, оценивают подтверждающие документы. Кассовый чек на материалы, которые компания затем нигде не использует и не приходует, — слабое доказательство. Суд принимает расход, когда покупка видна в учёте: товар оприходован, списан на объект или работу, у поставщика есть накладная. Чек без следа в хозяйственной деятельности так и остаётся просто чеком.
Практический вывод: сам факт сдачи отчёта и отсутствие формальной просрочки ничего не доказывают. Учёт подотчёта может быть безупречно оформлен и при этом не отражать реальность.
Ордер на возврат без движения денег не убеждает
Второй типичный приём защиты выглядит так. У директора накопился крупный неподтверждённый остаток, и компания закрывает его приходным кассовым ордером: руководитель «внёс» в кассу два-три миллиона наличными, задолженность погашена, бухгалтерия отразила операцию.
Суды проверяют, что происходило с этими наличными дальше. Для участников наличных расчётов действует Указание Банка России № 5348-У. Тратить наличные из кассы, не зачисляя их на счёт, можно только если они поступили из определённых источников, прежде всего как выручка за товары, работы и услуги (п. 1 Указания). Возвращённый подотчёт к таким источникам не относится. Банк России в 2020 году прямо разъяснил: наличные, которые подотчётное лицо сдало в кассу по ранее выданному авансу, подлежат сдаче на банковский счёт.
Значит, у реального возврата должен остаться след: взнос наличных или инкассация на расчётный счёт компании. Если такого зачисления нет, а доказательств расходования «внесённых» миллионов на хозяйственные цели компания не представила, ордер остаётся бумагой. Суд в такой ситуации приходит к выводу, что деньги в кассу фактически не поступали, и включает сумму в доход руководителя.
Этот приём опасен ещё и тем, что подсвечивает проблему. Крупный разовый «возврат» в последний день периода показывает инспектору, что подотчётный остаток долго копился и никто не требовал его вернуть.
Личные средства директора и расписки родственников
Третий аргумент: директор тратил на компанию собственные деньги, а переводы под отчёт лишь возмещали эти расходы. В подтверждение приносят расписки о займах или подарках от родственников. Логика такая: у руководителя был свой источник средств, и присваивать деньги компании ему было незачем.
Суды оценивают такие доказательства узко. Расписка подтверждает в лучшем случае, что у человека были наличные. Она ничего не говорит о том, на что ушли деньги компании, переведённые на его карту, и тем более не объясняет безналичные траты по этой карте. Даже если суд готов принять, что какую-то часть наличных директор действительно потратил на бизнес, это не распространяется на суммы сверх подтверждённых снятий.
Связь между личными средствами, расходами на нужды организации и последующим возмещением нужно доказывать документами по каждой операции: что купили, для чего, где покупка отражена в учёте, когда и на основании какого авансового отчёта компания возместила расход. Без такой цепочки довод о личных деньгах не работает, и сумма сверх подтверждённых трат остаётся доходом.
Что получает компания по итогам переквалификации
Последствия ложатся на организацию как на налогового агента и плательщика взносов.
НДФЛ. Российская организация, от которой работник получил доход, обязана исчислить, удержать и перечислить налог (п. 1 ст. 226 НК РФ). По общему правилу агент не платит налог за счёт собственных средств, но из этого правила есть исключение: при доначислении по результатам налоговой проверки, если налог неправомерно не удержан, его взыскивают с агента (п. 9 ст. 226 НК РФ). Компания платит НДФЛ из своего кармана, а затем решает, как вернуть его с директора.
Штраф. За неправомерное неудержание и неперечисление налога агентом предусмотрен штраф 20% от суммы, подлежащей удержанию и перечислению (ст. 123 НК РФ). При смягчающих обстоятельствах его снижают, иногда в несколько раз (ст. 112, 114 НК РФ), но полностью избежать санкции не получится.
Страховые взносы. Переквалифицированные суммы признают выплатами руководителю по трудовым отношениям и начисляют на них взносы по подп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ. По размеру взносы обычно сопоставимы с доначисленным НДФЛ или превышают его.
Пени. На недоимку начисляют пени за каждый день просрочки (ст. 75 НК РФ). Если спор с налоговой и судами тянется год-два, пени становятся заметной частью итоговой суммы.
Бремя доказывания в суде формально лежит на налоговом органе: он подтверждает обстоятельства, на которых основано решение (ч. 1 ст. 65, ч. 5 ст. 200 АПК РФ). На практике инспекции достаточно предъявить выписки, отсутствие зарплаты у руководителя и разрыв между выданным и подтверждённым. После этого опровергать картину приходится компании — документами о реальном расходовании денег. Суд оценивает доказательства в совокупности (ч. 1 ст. 71 АПК РФ), и общие ссылки на «хозяйственную деятельность» против выписки по карте не работают.
Как выстроить подотчёт руководителя, чтобы он выдержал проверку
Выдавать директору деньги под отчёт можно. Задача в том, чтобы у каждой выданной суммы была понятная судьба.
Привязывать суммы к задачам. Выдача наличных под отчёт оформляется по распорядительному документу организации или по заявлению подотчётного лица с указанием суммы и срока (п. 6.3 Указания Банка России № 3210-У). Тот же порядок разумно применять и к переводам на карту. Чем конкретнее назначение и чем ближе сумма к реальной потребности, тем проще потом закрыть отчёт. Переводы «на хозяйственные нужды» без привязки к закупке, объекту или поездке инспекция ставит под сомнение в первую очередь.
Отчитываться в срок и по каждой операции. Авансовый отчёт представляют не позднее трёх рабочих дней после окончания срока, на который выданы деньги, или после выхода на работу (п. 6.3 Указания № 3210-У). Отчёт должен закрывать каждую трату из выписки: под каждым платежом по карте лежит документ, а покупка отражена в учёте компании.
Сверять остатки. Остаток на конец месяца в одном отчёте должен совпадать с остатком на начало следующего. Ежемесячная сверка подотчёта с выпиской по карте занимает у бухгалтера час, а в споре экономит миллионы.
Возвращать неизрасходованное по-настоящему. Остаток надёжнее перевести с карты директора на расчётный счёт компании безналичным платежом. Если деньги всё же вносят в кассу, их нужно сдать в банк: тратить возвращённый подотчёт из кассы нельзя. Движение по счёту — самое убедительное доказательство возврата.
Не копить долг. Если остаток не вернули в срок, компания вправе удержать его из зарплаты. Решение об удержании принимают не позднее месяца со дня окончания срока возврата аванса, и только если работник не оспаривает основания и размер удержания (ст. 137 ТК РФ). Размер удержания при каждой выплате ограничен, по общему правилу 20% (ст. 138 ТК РФ). У директора без зарплаты удерживать не из чего, поэтому долг либо возвращают, либо признают доходом и платят с него налоги.
Перевести расходы на корпоративную карту. Карта, привязанная к счёту организации, технически разделяет личные и рабочие траты. Выписка по ней показывает, что деньги не покидали компанию до момента оплаты поставщику, и сам спор о «подотчёте на личную карту» теряет почву.
Платить руководителю открыто. Если собственнику нужны деньги на жизнь, легальных каналов два: зарплата с НДФЛ и взносами и дивиденды с НДФЛ. Оба обходятся дешевле, чем доначисление с пенями и штрафом. Если же компания пользуется деньгами директора, это лучше оформить договором займа с движением средств через банк, а не расписками и ордерами задним числом.
Итог
Подотчёт — это долг работника перед компанией, а не канал вывода денег в обход НДФЛ и взносов. Пока долг закрывается реальными расходами на бизнес или возвратом на счёт, налоговых последствий нет. Когда выдачи становятся регулярными, крупными и плохо подтверждёнными, а руководитель при этом не получает зарплату, суды признают разницу его доходом.
Решает не бумага, а движение денег. Авансовый отчёт, приказ о порядке выдачи, приходный ордер и расписки проверяют на одно: подтверждаются ли они выписками, учётом и логикой хозяйственной деятельности. Компаниям, которые выдают руководителю деньги под отчёт, разумно провести ревизию этих операций раньше инспекции: сверить выданное с подтверждённым, закрыть остатки реальным возвратом на счёт и решить, какую часть выплат честнее оформить как зарплату или дивиденды.
Виталий Ветров, управляющий партнёр юридической фирмы «Ветров и партнёры»