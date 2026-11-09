Отказ в вычете НДС по сделкам с взаимозависимой организацией: как обычная закупка может обернуться многомиллионными доначислениями

Один IP-адрес, общие сотрудники и доверенности: как налоговая доказывает подконтрольность

Формально независимые организации могут оказаться взаимосвязанными по совокупности обстоятельств, которые предприниматели обычно не воспринимают как налоговые риски.

Инспекторы сопоставляют сведения банков, налоговую отчетность, кадровые документы, доверенности, показания сотрудников и движение денежных средств.

Особое внимание привлекают несколько признаков.

1. Управление расчетными счетами с одного IP-адреса.

Если две компании регулярно используют один IP-адрес для работы с банковскими счетами, инспекция может предположить, что финансовые операции контролируются из одного центра.

Еще существеннее совпадение IP-адресов при отправке налоговой отчетности.

Само по себе использование общего адреса не доказывает фиктивность операций. Например, несколько организаций могут работать через одного бухгалтера или обслуживающую компанию.

Однако значение имеют дополнительные обстоятельства: совпадение времени подключений, конкретных банковских операций и лиц, имеющих доступ к счетам.

Если налоговая установила совпадения сеансов по датам и времени, ссылка исключительно на динамический характер IP-адреса может оказаться недостаточной.

2. Доверенности на работников другой организации.

Представим, что поставщик выдает доверенности сотрудникам покупателя. При этом такие сотрудники не работают у поставщика и не получают от него вознаграждения.

У инспекции возникает закономерный вопрос: кто фактически управляет деятельностью поставщика?

Выдача доверенности третьему лицу сама по себе законна. Но если сотрудники покупателя систематически представляют интересы поставщика, согласуют поставки и участвуют в его хозяйственной деятельности, это может свидетельствовать о едином центре управления.

3. Общие сотрудники и переход работников между компаниями.

Налоговые органы анализируют сведения о доходах физических лиц, периоды трудоустройства, должностные обязанности и фактические рабочие места.

Например, сотрудники отдела снабжения сначала числятся у посредника, затем переходят к покупателю. При этом продолжают работать в том же помещении, с теми же поставщиками и выполнять аналогичные обязанности.

Такое перемещение не запрещено законом. Но в сочетании с другими обстоятельствами оно может поставить под сомнение самостоятельность посредника.

4. Общие контакты и помещения.

Совпадение телефонов, электронной почты, адресов фактического нахождения и рабочих мест усиливает подозрения инспекции.

Особенно если юридический адрес поставщика отличается от помещения, где реально работают его сотрудники, а помещение принадлежит покупателю.

5. Закупка и перепродажа одной и той же номенклатуры.

Посредник приобретает у третьего лица товар в определенном количестве и практически сразу продает покупателю аналогичный объем продукции.

При этом не организует перевозку, не хранит товар, не принимает на себя заметных коммерческих рисков и не оказывает дополнительных услуг.

В такой ситуации инспекция исследует, зачем понадобился посредник и за счет чего сформировалась его наценка.

Ни один из перечисленных признаков не означает автоматического отказа в вычете. Но их совокупность может подтвердить фактическую подконтрольность организаций и согласованность действий.