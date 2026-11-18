Почему реальная поставка не всегда спасает от доначислений

Представим производственное предприятие, которое закупило комплектующие на 24 млн рублей. Поставщик выставил счета-фактуры, подписал универсальные передаточные документы, получил оплату. Материалы поступили на склад, после чего их использовали при изготовлении продукции.

Через некоторое время инспекция устанавливает, что поставщик не располагал собственными складскими помещениями, транспортом или достаточным количеством работников. По банковским счетам проходили крупные обороты, но налоговая нагрузка оставалась минимальной. Руководитель организации не смог объяснить, где приобретались комплектующие и кто организовывал их доставку.

С точки зрения инспекции эти обстоятельства свидетельствуют о том, что организация могла использоваться лишь для оформления документов. Фактически товар поступил от другого лица, а формальный посредник обеспечил покупателю расходы и вычеты по НДС.

Предприятие возражает: материалы существуют, их стоимость оплачена, готовая продукция реализована. Откуда они могли появиться, если хозяйственной операции не было?

Здесь и возникает главное противоречие.

Реальность приобретения товара и реальность исполнения сделки именно заявленным поставщиком — разные обстоятельства.

Пункт 2 статьи 54.1 НК РФ предусматривает условия уменьшения налоговой обязанности. В частности, основной целью сделки не должна быть неуплата налога, а обязательство должно быть исполнено стороной договора либо лицом, которому его исполнение передано по договору или закону.

Следовательно, даже фактически полученный товар не гарантирует покупателю сохранение вычетов и расходов в заявленном размере, если документы отражают не действительные хозяйственные отношения, а фиктивную цепочку поставщиков.

Но у этого правила есть и другая сторона.

Пункт 3 статьи 54.1 НК РФ прямо исключает возможность признания налоговой выгоды неправомерной только на основании нарушения законодательства контрагентом или подписания первичных документов неустановленным либо неуполномоченным лицом.

Поэтому налоговой недостаточно перечислить признаки неблагонадёжности поставщика. Необходимо исследовать, кто фактически исполнил обязательство, какие операции совершались, имелось ли искажение сведений об этих операциях и как действовал сам налогоплательщик.

Например, отсутствие у торговой компании собственных автомобилей ещё не доказывает невозможности поставки. Для перевозки можно привлекать стороннюю транспортную организацию. Отсутствие большого штата также не исключает реальной посреднической деятельности.

Другое дело, если инспекция установила, что покупатель самостоятельно договаривался с производителем, организовывал доставку и фактически контролировал движение денежных средств через формального поставщика.

В такой ситуации спор касается уже не недостаточной осмотрительности, а возможного создания искусственного документооборота.

И от квалификации поведения покупателя зависит, на какую налоговую защиту он сможет рассчитывать.