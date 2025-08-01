Как обжаловать штрафы за «Платон» и вернуть деньги: пошаговая инструкция

Если штраф за «Платон» пришел несправедливо, его можно оспорить и вернуть деньги. Главное, вовремя подать заявление и правильно указать причину обжалования. В статье расскажем о нюансах, которые нужно учесть.
Когда можно обжаловать штраф
Штраф можно обжаловать, когда у вас есть доказательства того, что правонарушение не совершалось. Чтобы их получить, нужно сопоставить данные из постановления с информацией, которая хранится в личном кабинете «Платона».
Изучите детализацию движения транспортных средств. По ней вы поймете, была ли машина на месте нарушения во время, указанное в постановлении.
Проверьте, списывалась ли плата за проезд до места нарушения и после. Это можно узнать в детализированной выписке по счетной записи.
Если машины не было в указанном месте или авто там находилось, но деньги стабильно списывались до и после, основания для жалобы есть.
Если машина была на месте нарушения, но списаний не было на большом отрезке пути, необходимо разбираться в проблеме. Например, могло сломаться бортовое устройство, а водитель этого не заметил.
Как обжаловать штраф за «Платон»
Жалобу необходимо подать в течение десяти дней с момента получения копии постановления о правонарушении. Допустим, штраф выписали 9 июля, а постановление вы получили 14 июля. Десять дней отсчитываются от 14 числа.
Копия постановления может прийти как в профиль организации на «Госуслугах», так и на юридический или почтовый адрес организации в виде бумажного письма.
Если срок обжалования пропущен по уважительной причине, можно подать ходатайство о восстановлении срока. Закон не содержит перечня уважительных причин.
Скорее всего, больничный или командировку не примут во внимание. Но могут учесть факт неполучения постановления по техническим причинам, например, если его задержала Почта России.
Если на одну машину пришло несколько штрафов за один проезд, каждый нужно обжаловать отдельно. Даже если постановления похожи, для системы это разные документы.
Шаг 1. Подготовка жалобы
В жалобе нужно четко изложить суть претензии. Должны быть указаны:
Номер и дата постановления о штрафе.
Все данные автомобиля: номер СТС и государственный регистрационный знак.
Обстоятельства нарушения: где оно произошло, в какую дату и в какое время.
Причина оспаривания. Здесь могут быть разные формулировки:
«В связи с тем, что бортовое устройство не подавало никаких признаков неисправности».
«По расчетной записи видно, что списания происходили как до, так и после проезда участка указанного постановления. Поэтому мы считаем, что это неточность систем, отвечающих за взимание платы, либо воздействие средств радиоэлектронной борьбы».
Требование отменить штраф, поскольку он выписан необоснованно.
Жалобу необходимо подписать у директора организации. Образец можно скачать по ссылке.
Не бойтесь ошибиться с причиной оспаривания. Пишите, как думаете. Если, по-вашему мнению, там были РЭБ, а они стоят на всех больших федеральных трассах, так и укажите. Ространснадзор проверит причину, сделает запрос в РТИТС и на этом основании уже вынесет решение.
Образец жалобы
Шаг 2. Подача жалобы в Ространснадзор
Кроме самой жалобы, в Ространснадзор необходимо направить пакет документов:
Копию информации о постановлении. Это может быть скриншот или выписка в формате PDF.
Детализацию движения транспортных средств.
Копию детализированной выписки по операциям на расчетной записи.
Копию СТС транспортного средства.
Копия СТС и копия информации о постановлении должны быть заверены. Напишите «копия верна» и поставьте подпись директора организации. А вот копии детализированных выписок из «Платона» заверять не нужно.
Отправить жалобу и документы можно двумя способами: на сайте Ространснадзора через специальную форму или по обычной почте. Оба варианта официальные — главное, чтобы все документы были приложены.
На сайте Ространснадзора. Заходим на официальный сайт Ространснадзора по адресу: https://rostransnadzor.gov.ru. Находим на верхней панели раздел «Обращения и жалобы».
Кликаем на нужный раздел
Выбираем раздел «Жалобы».
Чтобы попасть в раздел, достаточно нажать на него
Чтобы оставить жалобу, нужно ознакомиться с порядком пересмотра постановлений. Для этого нужно пролистать раздел КоАП до самого конца, тогда кнопка «Я ознакомлен» заработает.
Когда кнопка заработает, она станет темно-синей
Далее выбираем «Платон» и заполняем форму.
В этом разделе отправляют все виды жалоб, поэтому важно указать именно «Платон»
Вместе с жалобой можно подать и ходатайство о восстановлении срока. В этом случае нужно выбрать «Да» в соответствующем поле
Вводим все данные организации, на которую выписан штраф
Описываем ситуацию, прикрепляем скан жалобы и другие документы. Учитываем технические требования по количеству и объему.
Кнопка станет темно-синей, когда вы все заполните
Чтобы объем вложения был меньше, его нужно запаковать в zip-архив. Кроме этого, из отчетов «Платона» можно вырезать только ту страницу, которая нужна — так объем вложений тоже сократится.
По обычной почте. Этот вариант используем, если вложения слишком тяжелые или их получилось больше десяти. Адрес находим во вкладке «Контакты»: Ленинградский проспект, дом 37, корп.1, Москва, А-167, ГСП-3,125167.
Шаг 3. Ожидание решения
Ространснадзор рассматривает жалобу до 10 рабочих дней. В случае одобрения штраф аннулируют. Если откажут — можно обратиться в суд.
Практика показывает, что в Ространснадзор поступает много обращений из-за РЭБ, поэтому рассмотрение может занимать больше времени. Иногда сроки доходят до двух месяцев.
Как вернуть уплаченный штраф
Когда Ространснадзор одобрит жалобу и отменит постановление, уплаченный штраф можно будет вернуть. Подавать заявление о возврате должен именно плательщик.
Если организация платила со своих расчетных счетов, то и на возврат она подает сама. Если же штраф уплачивался через агента, то возврат делается через него. Например, если вы уплачиваете штрафы через наш сервис OnlineГИБДД, мы сами подадим заявление, а деньги вернутся на баланс в личный кабинет.
Чтобы вернуть деньги, нужно подготовить:
заявление о возврате;
согласие на обработку персональных данных;
документ, подтверждающий уплату штрафа;
реквизиты для возврата.
Заявление составляем в адрес органа, вынесшего постановление, например, в адрес МТУ Ространснадзора по ЦФО.
К пакету документов прикладываем также решение об отмене постановления. Образцы заявлений выложены на сайте Ространснадзора. Отправить файлы можно по электронной почте: Platonreb@cfo.rostransnadzor.gov.ru
Коротко: что делать, чтобы обжаловать штрафы за «Платон» и вернуть деньги
Проверить данные и убедиться, что штраф ошибочный.
Написать жалобу с указанием причин и требованием отмены. Приложить необходимые документы. Если штрафов несколько, обжаловать каждый отдельно.
Отправить жалобу в Ространснадзор через сайт или на почту. Успеть в срок — 10 дней с момента вручения копии постановления.
Если Ространснадзор откажет, следующий шаг — судебное обжалование.
Если Ространснадзор аннулирует штраф, следующий шаг — заявление на возврат денежных средств.
Комментарии4
Доброе утро! Бланк скачать не дает, пишут "страница не существует"
@Наталия Лукина, спасибо! Вот корректная ссылка: https://mintrans.gov.ru/documents/8/14164. Не могли бы вы открыть доступ к редактированию? Я поменяю.
@Глеб Иванов, открыла)
@Наталия Лукина, благодарю!