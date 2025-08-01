Как обжаловать штрафы за «Платон» и вернуть деньги: пошаговая инструкция

Когда можно обжаловать штраф

Штраф можно обжаловать, когда у вас есть доказательства того, что правонарушение не совершалось. Чтобы их получить, нужно сопоставить данные из постановления с информацией, которая хранится в личном кабинете «Платона».

Изучите детализацию движения транспортных средств. По ней вы поймете, была ли машина на месте нарушения во время, указанное в постановлении.

Проверьте, списывалась ли плата за проезд до места нарушения и после. Это можно узнать в детализированной выписке по счетной записи.

Если машины не было в указанном месте или авто там находилось, но деньги стабильно списывались до и после, основания для жалобы есть.

Если машина была на месте нарушения, но списаний не было на большом отрезке пути, необходимо разбираться в проблеме. Например, могло сломаться бортовое устройство, а водитель этого не заметил.