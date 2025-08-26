Кто обязан обосновывать цену в ГОЗ

Начнем серию обсуждений вопросов ценообразования в ГОЗ. Какой вопрос самый первый: Обязан ли я обосновывать цену в ГОЗ? Могут ли у меня запросить обосновывающие документы?

Если коротко, то чаще всего ответ — да.

Если длинно, то давайте как обычно покопаемся в законодательстве.

Начнем мы с такого понятия как государственное регулирование цен (Глава 4 ФЗ № 275-ФЗ). Процитируем ПП РФ от 02.12.2017 № 1465 (п.6 раздела 1):

Государственное регулирование цен осуществляется в отношении:

а) продукции, включенной в перечни продукции по ГОЗ;

б) продукции, поставляемой по государственным контрактам в связи с разработкой, изготовлением, сервисным обслуживанием, модернизацией, ремонтом и утилизацией продукции, указанной в подпункте "а";

в) российских вооружения и военной техники, которые не имеют российских аналогов и производство которых осуществляется единственными производителями (единственными поставщиками);

г) работ (услуг) в области космической деятельности в части мероприятий, предусмотренных государственными (федеральными целевыми) программами в области космической деятельности, реализация которых осуществляется в рамках ГОЗ;

д) сырья, материалов, покупных комплектующих изделий (полуфабрикатов), специального оборудования и иной продукции, поставляемых в рамках кооперации головного исполнителя государственного контракта для выполнения ГОЗ по поставке продукции, указанной в подпунктах «а» - «г».

Если вы узнали себя в перечне выше, то государство регулирует вашу цену. И не пропустите пункт Д! Если вы поставляете продукцию (работы, услуги) в рамках кооперации, то на вас тоже распространяется государственное регулирование цен.

Если вдруг ваш контрагент готовит расчетно-калькуляционные материалы в обоснование цены, то в составе своего обоснования цены он должен будет приложить (п. 37 ПП РФ 1465):

Расчет цен на покупные комплектующие изделия (полуфабрикаты) и работы (услуги) производственного характера, связанные с поставкой продукции и приобретаемые без использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в отношении каждой номенклатурной позиции комплектующих изделий (полуфабрикатов) и работ (услуг) производственного характера, цена единицы которой составляет не менее одного миллиона рублей, а также суммарные расходы на закупку которой:

составляют не менее 5 процентов суммарных расходов на закупку покупных комплектующих изделий (полуфабрикатов) и работ (услуг) производственного характера, если указанные суммарные расходы составляют один миллиард рублей и более;

составляют не менее 10 процентов суммарных расходов на закупку покупных комплектующих изделий (полуфабрикатов) и работ (услуг) производственного характера, если указанные суммарные расходы составляют менее одного миллиарда рублей;

расчет цен на работы (услуги) исполнителей, выполняющих отдельные этапы (составные части) научно-исследовательских, опытно-конструкторских и других работ.

Если в двух словах, то в цене вашего контрагента/заказчика сидит и ваша цена, когда ваш контрагент будет раскрывать информацию как он считал свою цену, он должен будет раскрыть и как формировалась ваша цена.

Ну и самое интересное. Заглянем в 275-ФЗ (п.3 ст.8):

Запрещаются действия (бездействие) головного исполнителя, исполнителя, влекущие за собой необоснованное завышение цены на продукцию по ГОЗ, неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного контракта, контракта, в том числе действия (бездействие), направленные:

на включение в себестоимость производства (реализации) продукции затрат, не связанных с ее производством (реализацией)

на установление экономически, технологически и (или) иным образом не обоснованной цены на продукцию, поставляемую заказчику или головному исполнителю, исполнителю, превышающей цену, сложившуюся на соответствующем товарном рынке

Первое что нужно понять, это исполнитель ли вы в ГОЗ. Если вы обладатель этого статуса, то вам запрещено устанавливать необоснованную цену, а исполнителю уровнем над вами запрещено бездействовать, если он видит что ваша цена необосновано завышена.

Резюмируем

Большинство исполнителей ГОЗ и так знают, что им нужно обосновывать цену. Если вы коммерческая компания, которая просто поставила свой товар или оказала услугу, то вам в первую очередь нужно выяснить не подпадаете ли вы под пункт 1 списка выше, а далее, не являетесь ли вы исполнителем ГОЗ. Не забывайте, что у исполнителей ГОЗ есть ответственность за действие (бездействие), которое привело к завышению цены. Ваш контрагент тоже отвечает за бездействие по отношению к вашей цене. И как следствие на любой стадии у вас могут запросить обоснование цены как ваш заказчик, так и регулирующие органы. Если вы решили начать работать в ГОЗ, лучше подготовить обоснование заранее.