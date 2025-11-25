Когда нужно (можно не) открывать отдельный счет при работе в ГОЗ

Когда нужно открывать отдельный счет в банке
Основы ответа на этот вопрос мы найдем в ФЗ № 275-ФЗ О Государственном оборонном заказе. П.10 Статьи 3 гласит:
отдельный счет - счет, открытый головному исполнителю, исполнителю в уполномоченном банке для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в соответствии с условиями государственного контракта, каждого контракта
Итак, отдельный счет открывается на каждый контракт ГОЗ и фиксируется в реквизитах этого контракта. Если вдруг у вас несколько контрактов с одним ИГК, то отдельный счет вы откроете на каждый контракт.
Теперь обратимся к пп. 2 п.2 Статьи 8 (Основные обязанности исполнителя) 275-ФЗ:
Основные обязанности исполнителя: исполнитель заключает договор о банковском сопровождении с уполномоченным банком
А значит, за нами законодательно закреплена обязанность открыть отдельный счет для выполнения ГОЗ. К слову, уполномоченный банк (в соответствии с пп.2 п1. Статьи 8 ФЗ № 275-ФЗ) выбирает головной исполнитель по согласованию с государственным заказчиком, а значит, нам спустится уже конкретный банк.
Когда можно не открывать отдельный счет в банке
Оплаты по ГОЗ должны идти с отдельного счета на отдельный счет, кроме некоторых исключений, их мы можем найти в п.2 статьи 8.3 того же 275-ФЗ. В основном, это оплата электроэнергии, иностранным исполнителям, возмещения себе же на расчетный счет и т.п.
Но больше всего касается нас пп. З п.2 статьи 8.3:
оплата расходов на сумму не более пяти миллионов рублей в месяц.
Эта сумма ежегодно индексируется в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ, но в целом можно ориентироваться на то, что ежемесячно с каждого отдельного счета можно оплатить кому-то на обычный расчетный счет расходы на общую сумму около 5 млн. Изначально это конечно сделано для оплаты накладных расходов, но если наш заказчик не против, и мы умещается в этот лимит, то мы можем не открывать отдельный счет. Кстати, напоминаю, что сам факт оплаты на обычный счет от статуса исполнителя ГОЗ не освобождает.
Когда нужно открывать лицевой счет в казначействе
В ГОЗе существует и альтернатива отдельному банковскому счету – это лицевой счет в казначействе. Казначейское сопровождение – это тоже ГОЗ и тоже контроль за расходом целевых средств. Будет банковское или казначейское сопровождение зависит от того, кто Государственный заказчик. Роскосмос и Министерство обороны работают с уполномоченными банками, а остальные Госзаказчики с казначейством.
Регулируется казначейское сопровождение в первую очередь действующим Федеральным законом «О Федеральном бюджете...» (он выпускается на каждый год, ищите актуальный, а в нем уже смотрим статью 5 – там перечислено все, что подлежит казначейскому сопровождению), Постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 N 2024, Постановлением Правительства РФ от 18 декабря 2020 г. N 2153, Приказом Минфина России от 10 декабря 2021 г. N 210н.
Если у нас казначейское сопровождение целевых средств, то лицевой счет у нас будет открыт чаще всего один на организацию, а под каждый контракт будут выделяться отдельные разделы внутри счета (АКР – аналитический код раздела).
Исключения, когда не нужно открывать счета ни в банке, ни в казначействе
У нас в ГОЗ есть и исключения, когда отдельный счет не нужно открывать нигде и госконтракту даже не присваивается ИГК. Они регламентируется п. 2 статьи 15.29 Федерального закона № 275-ФЗ. Там перечислены ряд контрактов и заказчиков, на которых не распространяется обязанность использовать отдельные счета или прописывать ИГК. Но обратите внимание, это тоже будет ГОЗ, с ценообразованием и раздельным учетом. Если у вас ГОЗ и не прописан ИГК, узнайте у вашего заказчика, возможно это и есть ваш случай.
Теперь как обычно подведем краткие итоги
1. Стандартно в ГОЗ открывают либо банковский отдельный счет, либо лицевой счет в казначействе.
2. В банке в рамках лимита (примерно 5млн в месяц) можно оплатить с отдельного счета на обычный. Соответственно, получатель такого платежа может получить его на обычный счет. Это не отменяет ведение раздельного учета и прочего.
3. В казначействе необходимость открытия счета зависит от разных факторов, чаще всего сопровождению подлежат контракты с авансовыми платежами.
4. Есть исключения, при которых даже у госконтракта вообще нет никакого сопровождения
