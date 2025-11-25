Когда нужно (можно не) открывать отдельный счет при работе в ГОЗ

Когда можно не открывать отдельный счет в банке

Оплаты по ГОЗ должны идти с отдельного счета на отдельный счет, кроме некоторых исключений, их мы можем найти в п.2 статьи 8.3 того же 275-ФЗ. В основном, это оплата электроэнергии, иностранным исполнителям, возмещения себе же на расчетный счет и т.п.

Но больше всего касается нас пп. З п.2 статьи 8.3:

оплата расходов на сумму не более пяти миллионов рублей в месяц.

Эта сумма ежегодно индексируется в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ, но в целом можно ориентироваться на то, что ежемесячно с каждого отдельного счета можно оплатить кому-то на обычный расчетный счет расходы на общую сумму около 5 млн. Изначально это конечно сделано для оплаты накладных расходов, но если наш заказчик не против, и мы умещается в этот лимит, то мы можем не открывать отдельный счет. Кстати, напоминаю, что сам факт оплаты на обычный счет от статуса исполнителя ГОЗ не освобождает.