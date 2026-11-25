Вы отремонтировали школу, построили дорогу или смонтировали освещение. Заказчик доволен, акты подписаны, деньги на расчетном счете. Казалось бы, бизнес сработал в плюс. Но приезжает прокурор, признает ваши контракты «дроблением», и суд обязывает вас вернуть заказчику всё до копейки. Итог: муниципалитет получает готовый объект бесплатно, а вы остаетесь с кассовым разрывом и прямыми убытками. Добро пожаловать в новую реальность госзакупок.

Суть механизма: «удобные» контракты под прицелом

В основе волны исков лежит классическая схема работы с «малыми» закупками. Заказчики, не желая тратить время на тендерные процедуры, разбивают единую потребность на несколько договоров с одним исполнителем. Сумма каждого контракта искусственно уводится под лимит п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ (закупки у единственного поставщика до 600 тыс. рублей).

Прокуратура квалифицирует это как искусственное дробление предмета закупки (обход конкурентных процедур). Суды, в свою очередь, признают такие сделки ничтожными (ст. 168, 169 ГК РФ) и применяют одностороннюю реституцию: подрядчик обязан вернуть все полученные средства в бюджет, а заказчик оставляет себе выполненные работы.