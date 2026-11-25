Вы отремонтировали школу, построили дорогу или смонтировали освещение. Заказчик доволен, акты подписаны, деньги на расчетном счете. Казалось бы, бизнес сработал в плюс. Но приезжает прокурор, признает ваши контракты «дроблением», и суд обязывает вас вернуть заказчику всё до копейки. Итог: муниципалитет получает готовый объект бесплатно, а вы остаетесь с кассовым разрывом и прямыми убытками. Добро пожаловать в новую реальность госзакупок.
«Цена ошибки: суммы, взысканные с подрядчиков в доход бюджета»
А48-9234/2025 (МБУ «Спецавтобаза», Орёл) — возврат 1,15 млн руб.
А47-10334/2025 (Больница Бугуруслана) — возврат 878 тыс. руб.
А03-18527/2026 (Школа с. Зональное, Алтай) — возврат 1,09 млн руб.
А02-879/2026 (Администрация с. Катанда, Республика Алтай) — возврат 2,33 млн руб.
А32-3737/2026 (Школа № 11 Горячего Ключа) — возврат 1,18 млн руб.
А07-44517/2025 (Администрация Темясово, Башкортостан) — отказ в оплате.
А69-3487/2026 (Администрация Чеди-Хольского кожууна, Тыва) — взыскано лишь 107 тыс. руб. из 2 млн.
Суть механизма: «удобные» контракты под прицелом
В основе волны исков лежит классическая схема работы с «малыми» закупками. Заказчики, не желая тратить время на тендерные процедуры, разбивают единую потребность на несколько договоров с одним исполнителем. Сумма каждого контракта искусственно уводится под лимит п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ (закупки у единственного поставщика до 600 тыс. рублей).
Прокуратура квалифицирует это как искусственное дробление предмета закупки (обход конкурентных процедур). Суды, в свою очередь, признают такие сделки ничтожными (ст. 168, 169 ГК РФ) и применяют одностороннюю реституцию: подрядчик обязан вернуть все полученные средства в бюджет, а заказчик оставляет себе выполненные работы.
Маркеры «дробления», на которые реагирует надзор
Суды выработали устойчивую презумпцию виновности. Если в действиях сторон есть совокупность следующих признаков, контракт признают дроблением:
Тождество сторон и времени: один заказчик, один подрядчик, договоры подписаны в один день (или с разницей в 1-2 дня).
Единство предмета: одинаковые коды ОКПД2, однотипные работы или товары, направленные на благоустройство одного объекта (одной спортплощадки, одного участка дороги).
Цены «под гребенку»: суммы контрактов находятся в непосредственной близости к лимиту (например, 599 818 руб., 599 760 руб. при пороге в 600 тыс. руб.).
Почему стандартная защита подрядчиков не работает
Суды первой и кассационной инстанций последовательно отвергают все традиционные аргументы бизнеса:
«Мы не инициаторы, это заказчик разбил закупку». Позиция суда: Подрядчик — профессиональный участник рынка. Он обязан знать требования 44-ФЗ. Статус «жертвы» обстоятельств не меняет квалификацию сделки как ничтожной.
«Работы выполнены, объект введен в эксплуатацию, есть общественная польза». Позиция суда: Фактическое исполнение и полезность результата не легализуют порочную сделку. Основание для оплаты (действующий контракт) отсутствует.
«УФАС не нашло нарушений, штрафов нет». Позиция суда: Административная и гражданско-правовая ответственность существуют параллельно. Отсутствие штрафа по ст. 7.30.1 КоАП РФ не отменяет ничтожность договора по ГК РФ.
«Односторонняя реституция несправедлива: заказчик тоже нарушил закон, но забрал работу бесплатно». Позиция суда: Оплата по ничтожной сделке не порождает права на встречное предоставление. Признание долга актом сверки по ничтожному договору юридически ничтожно.
Асимметрия рисков и проблема неосновательного обогащения
Главная проблема складывающейся практики — колоссальная асимметрия ответственности. Должностные лица заказчика отделываются предупреждениями или минимальными штрафами по ч. 4 ст. 7.30.1 КоАП РФ. Подрядчик же несет полное финансовое бремя: возврат денег, уплата налогов с несостоявшейся выручки, кассовые разрывы.
Фактически муниципалитет извлекает выгоду из собственного недобросовестного поведения, получая объект инфраструктуры бесплатно за счет неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ). Однако суды пока игнорируют этот довод, ссылаясь на то, что реституция при ничтожности имеет приоритет над правилами о неосновательном обогащении.
Что делать бизнесу: превентивные меры
Отказ от «пакетных» подписаний. Никогда не подписывайте серию однородных договоров с одним муниципалитетом в один день, даже если заказчик настойчиво предлагает «удобную» бумагу.
Дробление по времени и этапам. Если закупки действительно разнородны, разносите их по времени, фиксируйте разные этапы и используйте разные коды ОКПД2.
Запрос плана-графика. Требуйте от заказчика выписку из плана-графика. Если потребность не сформирована как единая лотами, риски снижаются.
Реструктуризация долга (единственный рабочий щит). Единственный зафиксированный кейс спасения части средств (дело в Тыве) связан с тем, что до суда стороны заключили действительное соглашение о реструктуризации долга, которое прервало срок исковой давности и было признано судом самостоятельным обязательством.
Справедливость в этой точке столкновения интересов пока на стороне казны. Остается ждать, когда кто-то из подрядчиков продавит через Верховный Суд РФ применение норм о неосновательном обогащении к недобросовестным заказчиками. До этого момента бизнесу придется закладывать прокурорские риски в экономику любых «малых» госконтрактов.
Автор: Ольга Поташкина, эксперт по УСН и сложному НДС, главный бухгалтер с 2008 года, руководитель компании на рынке бухгалтерского аутсорсинга.