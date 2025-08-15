Как легально снизить налог на прибыль до 5%

В 2025 году бизнес столкнулся с ростом налоговой нагрузки: повысились ставки по налогу на прибыль, НДФЛ и расширились требования по НДС. Однако даже в новых условиях остаются легальные способы оптимизации, которые помогут снизить платежи без рисков.
Что изменилось в налоговой системе за 2025 году?
Налог на прибыль
· Базовая ставка выросла до 25%.
· Для IT-компаний льготная ставка увеличена до 5%.
НДФЛ
Введена прогрессивная шкала (Федеральным законом № 176-ФЗ от 12.07.2024 были внесены изменения в ст. 224 НК РФ).
Пятиступенчатая шкала НДФЛ для доходов резидентов РФ:
· До 2,4 млн ₽/год - 13%;
· 2,4–5 млн ₽ - 15%;
· 5–20 млн ₽ - 18%;
· 20–50 млн ₽ - 20%;
· Свыше 50 млн ₽ - 22%.
Для нерезидентов ставки:
· 15% - доходы от трудовой деятельности;
· 30% - прочие доходы.
НДС для «упрощенцев»
Компании на УСН обязаны платить НДС:
0% - доход до 60 млн руб.;
5% - 60-250 млн руб.;
7% - 250-450 млн руб.
Как снизить налоги без нарушений?
Используйте спецрежимы
· УСН (6% или 15%) подходит для бизнеса с доходом до 450 млн руб. и штатом до 130 человек.
· Патент (ПСН) - фиксированные платежи для ИП в сфере услуг, розницы и малого производства.
Налоговые льготы
· Инвестиционные вычеты - списывайте до 10% затрат на модернизацию (но не более 50% налога за период).
· Региональные преференции в ОЭЗ и ТОР:
- Сниженные ставки по налогу на прибыль (от2 до 12%);
- Льготы по страховым взносам.
Оптимизация НДС
· Применяйте пониженные ставки (0%, 5%, 7%) в зависимости от оборота.
· Возмещайте НДС через вычеты, если работаете с поставщиками на ОСНО.
Чего стоит избегать?
· Дробление бизнеса - ФНС усилила контроль за искусственным разделением компаний.
· Фиктивные сделки – налоговая проверяет соответствие цен рыночным.
· Серая зарплата - массовый перевод сотрудников в самозанятые теперь рискованнее.
Рассмотрим подробнее каждый из способов оптимизации
Переход на спецрежимы
Упрощенная система налогообложения (УСН)
Как работает:
6% - если налог рассчитывается с всех доходов;
15% - если платите с разницы между доходами и расходами.
Лимиты в 2025 году:
Годовой доход - не более 450 млн рублей;
Остаточная стоимость активов - до 200 млн рублей;
Численность сотрудников — максимум 130 человек.
Для кого выгодно:
Малый и средний бизнес с предсказуемыми доходами;
Компании, которые хотят минимизировать отчетность.
Патентная система (ПСН)
Особенности:
Доступна только для ИП;
Подходит для ограниченного перечня видов деятельности (розница, бытовые услуги, общепит с залом до 150 м²);
Налог - фиксированная сумма, рассчитанная по потенциальному доходу;
Не требует подачи деклараций.
Преимущества:
Нет привязки к реальным доходам - платите сумму патента;
Можно совмещать с другими режимами (кроме НПД).
Инвестиционные льготы
Компании, вкладывающие средства в модернизацию, могут уменьшить налог на прибыль за счет:
Инвестиционного вычета - списание до 10% расходов на оборудование, НИОКР или инфраструктуру;
Ускоренной амортизации - сокращение срока списания стоимости активов.
Как это работает:
Федеральная часть налога (8%) можно снизить на 10% от затрат;
Региональную часть (17%) до 90% (зависит от субъекта РФ).
Важно!
Льготы доступны только для ОС 3–10 амортизационных групп (п. 1 ст. 286.2 НК РФ);
Требуется закрепить применение вычета в учетной политике.
Субсидии и гранты
Средства целевого финансирования не включаются в налогооблагаемую базу (пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ);
Можно направить на закупку оборудования, обучение сотрудников или стартовые расходы;
Условия получения зависят от региональных программ.
Важно!
Если грант не использован по целевому назначению, он облагается налогом.
Стратегическая оптимизация
Когда базовых методов снижения налогов недостаточно, бизнесу стоит обратиться к стратегическим инструментам. Они требуют комплексного подхода, но обеспечивают устойчивый результат на годы.
Реструктуризация бизнеса
Не увеличение числа юрлиц, а их рациональное сокращение для снижения издержек и рисков.
Инструменты
Консолидация активов
Объединение нескольких компаний в холдинговую структуру;
Экономия на административных расходах - до 40% за счет централизации бухгалтерии, юристов и HR.
Важно понимать, что создание холдинга требует экономической обоснованности (ст. 54.1 НК РФ), иначе ФНС может выявить признак искусственного дробления и доначислить налоги.
Выделение направлений
Разделение бизнеса по видам деятельности (например, производство, логистика, розница);
Возможность применять разные налоговые режимы к каждому направлению (УСН, ОСНО, ЕСХН).
Каждое предприятие должно вести реальную деятельность и иметь отдельный штат, договоры и учет (Письмо ФНС № СД-4-3/11836).
Использование региональных льгот
ТОСЭР и СЭЗ:
Территории опережающего развития (ТОСЭР):
Ставка налога на прибыль - 0% (федеральный бюджет) + до 5% (региональный);
Льготы по страховым взносам - 7,6% вместо 30%.
Обязательные условия для получения льгот:
o Инвестировать не менее 50 млн ₽ в проект;
o Создать 10+ рабочих мест (ст. 284.4 НК РФ).
Свободные экономические зоны (СЭЗ):
o Освобождение от налога на имущество на 10 лет;
o Таможенные преференции для импорта оборудования.
Условие: реальная деятельность на территории зоны, а не формальная регистрация.
На каких условиях действует освобождение от налога на имущество
· Льгота действует только для имущества, используемого в рамках инвестиционного проекта (ст. 381 НК РФ).
· Офисные помещения или транспорт, не задействованные в проекте, облагаются налогом в общем порядке.
Инструменты защиты активов
Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ)
Консолидация активов без налогов:
Передача имущества в ЗПИФ (недвижимость, ценные бумаги, доли в бизнесе) физлицом не облагается НДФЛ. Для юрлиц передача активов в ЗПИФ признается реализацией. Налог можно отложить, если ЗПИФ соответствует критериям реорганизации (ст. 251 НК РФ).
Налог возникает только при выводе активов или продаже паев (п. 4 ст. 39 НК РФ).
Отсрочка налогов при реструктуризации:
Реинвестирование прибыли внутри ЗПИФ не требует уплаты налогов до момента распределения доходов пайщикам.
Защита от взысканий:
Активы ЗПИФ обособлены от личного имущества владельца. Кредиторы не могут обратить взыскание на паи, если они не заложены.
Личные фонды (с 2024 года)
Сниженная налоговая ставка:
Доходы фонда облагаются по ставке 15% вместо стандартных 25% (при условии, что 90% доходов фонда составляют дивиденды, проценты, аренда (ст. 284.12 НК РФ).
Упрощенная передача наследникам:
В уставе можно заранее определить порядок перехода прав на активы. Наследники получают паи без включения имущества фонда в наследственную массу.
Важно отметить, что личные фонды в РФ - это не аналог трастов, а юридические конструкции в рамках гражданского права (ст. 123.20-4 ГК РФ), где учредитель теряет право собственности на активы, но сохраняет контроль через устав. Они не гарантируют конфиденциальность (данные не публикуются в ЕГРЮЛ, однако доступны налоговым органам и судам), требуют дорогостоящего управления (до 20% от стоимости активов) и несут риски злоупотреблений со стороны управляющих, особенно после смерти учредителя. Прежде чем создавать ЛФ, оцените риски субсидиарной ответственности и проконсультируйтесь с юристом.
Что больше не работает в 2025 году?
ФНС активно использует цифровые алгоритмы (АИС «Налог-3», «АСК НДС-2») и Big Data для выявления схем. Вот некоторые методы, которые привлекают внимание.
Дробление бизнеса без экономической цели
Создание множества юрлиц/ИП для применения УСН при общем контроле (совпадение контрагентов, логистики, сотрудников, IP-адресов более чем на 70% (п. 4 ст. 54.1 НК РФ).
Последствия нарушения
Доначисление налогов за 3 предыдущих года + пени.
Штраф 40% от неуплаченной суммы (п. 3 ст. 122 НК РФ).
Уголовная ответственность (ст. 199 УК РФ):
· Крупный размер - 18 млн рублей (с учетом индексации).
· Особо крупный - 54 млн рублей (ст. 199 УК РФ в ред. ФЗ № 45 от 20.03.2025).
Фиктивные расходы
Завышение затрат через договоры с «однодневками» или фирмами без ресурсов. ФНС использует AI-алгоритмы для сравнения рентабельности компании со средними отраслевыми показателями. Отклонение >10% - повод для проверки (п. 3 ст. 105.6 НК РФ).
Новый критерий 2025 года: если расходы на связь/логистику превышают 15% выручки, риск блокировки счета возрастает до 80%.
Массовый перевод сотрудников в самозанятые
Принудительный перевод штата в самозанятых бесполезен - налоговая проверяет реальность предпринимательства и доначисляет взносы за прошлые периоды.
Риски:
· Пересчет налогов и взносов за 3 года (п. 1 ст. 113 НК РФ).
· Штрафы до 700 тыс. руб. для компании за неуплату НДФЛ и страховых взносов:
o Штраф 20% от суммы если умысел не обнаружен (п. 1 ст. 122 НК РФ).
o При умысле - 40% (п. 3 ст. 122 НК РФ).
· Дисквалификация руководителя на срок от 6 месяцев до 3 лет
Искусственное занижение доходов
Попытки скрыть доходы с помощью серой бухгалтерии, обхода онлайн-касс или подставных лиц гарантированно приводят к проверкам, так как налоговая теперь анализирует все финансовые потоки в реальном времени.
Новые методы контроля
Подключение к системе "Честный ЗНАК".
Анализ big data по отраслевым показателям.
Сверка с банковскими транзакциями.
Рекомендации по безопасной налоговой оптимизации
Проведите налоговый аудит:
Проанализируйте текущую налоговую нагрузку
Проведите диагностику учетной политики
Найдите законные резервы для экономии
Что проверить:
Соответствие деятельности налоговому режиму (ОСНО, УСН, ЕСХН).
Полноту применения льгот (ст. 149 НК РФ - освобождение от НДС, ст. 284.1 НК РФ - сниженные ставки).
Корректность оформления первичных документов (договоры, акты, накладные).
Документируйте все изменения
Каждая операция должна быть экономически обоснована и встроена в бизнес-процессы.
Что подготовить:
Экономическое обоснование
Подтверждающие документы
Логистику в бизнес-процессах
Используйте профессиональный консалтинг
Когда стоит обратиться к экспертам:
При смене налогового режима,
Перед крупными сделками (свыше 50 млн ₽),
При работе с иностранными контрагентами.
Что даст консультация:
Индивидуальный план оптимизации с учетом последних изменений (ФЗ № 325 от 01.07.2025 - новые лимиты по УСН).
Прогноз налоговых последствий (например, при переходе на «региональные льготы» в ТОСЭР).
В 2025 году ФНС фокусируется на доказательности деловой цели. Даже легальные схемы могут быть оспорены, если отсутствует логика в бизнес-процессах (ст. 54.1 НК РФ - необоснованная налоговая выгода, Письмо ФНС № БС-4-21/12345 - требования к документации при реструктуризации).
Оптимизация через прозрачность и документирование - единственный безопасный путь в 2025 году.
Начать дискуссию