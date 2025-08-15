ЦОК КПП ЗП 15.08 Мобильная
АНБ налоги
Оптимизация налогообложения

Как легально снизить налог на прибыль до 5%

В этой статье мы расскажем обо всех способах налоговой оптимизации, которые помогут снизить платежи без рисков.

В 2025 году бизнес столкнулся с ростом налоговой нагрузки: повысились ставки по налогу на прибыль, НДФЛ и расширились требования по НДС. Однако даже в новых условиях остаются легальные способы оптимизации, которые помогут снизить платежи без рисков.

Что изменилось в налоговой системе за 2025 году?

Налог на прибыль

·  Базовая ставка выросла до 25%.

·  Для IT-компаний льготная ставка увеличена до 5%.

НДФЛ

Введена прогрессивная шкала (Федеральным законом № 176-ФЗ от 12.07.2024 были внесены изменения в ст. 224 НК РФ).

Пятиступенчатая шкала НДФЛ для доходов резидентов РФ:

·       До 2,4 млн ₽/год - 13%;

·       2,4–5 млн ₽ - 15%;

·       5–20 млн ₽ - 18%;

·       20–50 млн ₽ - 20%;

·       Свыше 50 млн ₽ - 22%.

Для нерезидентов ставки:

·       15% - доходы от трудовой деятельности;

·       30% - прочие доходы.

НДС для «упрощенцев»

Компании на УСН обязаны платить НДС:

  •  0% - доход до 60 млн руб.;

  • 5% - 60-250 млн руб.;

  • 7% - 250-450 млн руб.

Как снизить налоги без нарушений?

Используйте спецрежимы

·  УСН (6% или 15%) подходит для бизнеса с доходом до 450 млн руб. и штатом до 130 человек.

·  Патент (ПСН) - фиксированные платежи для ИП в сфере услуг, розницы и малого производства.

Налоговые льготы

·  Инвестиционные вычеты - списывайте до 10% затрат на модернизацию (но не более 50% налога за период).

·  Региональные преференции в ОЭЗ и ТОР:

- Сниженные ставки по налогу на прибыль (от2 до 12%);

- Льготы по страховым взносам.

Оптимизация НДС

·  Применяйте пониженные ставки (0%, 5%, 7%) в зависимости от оборота.

·  Возмещайте НДС через вычеты, если работаете с поставщиками на ОСНО.

Чего стоит избегать?

· Дробление бизнеса - ФНС усилила контроль за искусственным разделением компаний.

· Фиктивные сделки – налоговая проверяет соответствие цен рыночным.

· Серая зарплата - массовый перевод сотрудников в самозанятые теперь рискованнее.

Рассмотрим подробнее каждый из способов оптимизации

Переход на спецрежимы

Упрощенная система налогообложения (УСН)

Как работает:

  • 6% - если налог рассчитывается с всех доходов;

  • 15% - если платите с разницы между доходами и расходами.

Лимиты в 2025 году:

  • Годовой доход - не более 450 млн рублей;

  • Остаточная стоимость активов - до 200 млн рублей;

  • Численность сотрудников — максимум 130 человек.

Для кого выгодно:

  • Малый и средний бизнес с предсказуемыми доходами;

  • Компании, которые хотят минимизировать отчетность.

Патентная система (ПСН)

Особенности:

  • Доступна только для ИП;

  • Подходит для ограниченного перечня видов деятельности (розница, бытовые услуги, общепит с залом до 150 м²);

  • Налог - фиксированная сумма, рассчитанная по потенциальному доходу;

  • Не требует подачи деклараций.

Преимущества:

  • Нет привязки к реальным доходам - платите сумму патента;

  • Можно совмещать с другими режимами (кроме НПД).

Инвестиционные льготы

Компании, вкладывающие средства в модернизацию, могут уменьшить налог на прибыль за счет:

  • Инвестиционного вычета - списание до 10% расходов на оборудование, НИОКР или инфраструктуру;

  • Ускоренной амортизации - сокращение срока списания стоимости активов.

Как это работает:

  • Федеральная часть налога (8%) можно снизить на 10% от затрат;

  • Региональную часть (17%) до 90% (зависит от субъекта РФ).

Важно!

  • Льготы доступны только для ОС 3–10 амортизационных групп (п. 1 ст. 286.2 НК РФ);

  • Требуется закрепить применение вычета в учетной политике.

Субсидии и гранты

  • Средства целевого финансирования не включаются в налогооблагаемую базу (пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ);

  • Можно направить на закупку оборудования, обучение сотрудников или стартовые расходы;

  • Условия получения зависят от региональных программ.

Важно!
Если грант не использован по целевому назначению, он облагается налогом.

Стратегическая оптимизация

Когда базовых методов снижения налогов недостаточно, бизнесу стоит обратиться к стратегическим инструментам. Они требуют комплексного подхода, но обеспечивают устойчивый результат на годы.

Реструктуризация бизнеса

Не увеличение числа юрлиц, а их рациональное сокращение для снижения издержек и рисков.

Инструменты

Консолидация активов

  • Объединение нескольких компаний в холдинговую структуру;

  • Экономия на административных расходах - до 40% за счет централизации бухгалтерии, юристов и HR.

Важно понимать, что создание холдинга требует экономической обоснованности (ст. 54.1 НК РФ), иначе ФНС может выявить признак искусственного дробления и доначислить налоги.

Выделение направлений

  • Разделение бизнеса по видам деятельности (например, производство, логистика, розница);

  • Возможность применять разные налоговые режимы к каждому направлению (УСН, ОСНО, ЕСХН).

Каждое предприятие должно вести реальную деятельность и иметь отдельный штат, договоры и учет (Письмо ФНС № СД-4-3/11836).

Использование региональных льгот

ТОСЭР и СЭЗ:

  • Территории опережающего развития (ТОСЭР):

    • Ставка налога на прибыль - 0% (федеральный бюджет) + до 5% (региональный);

    • Льготы по страховым взносам - 7,6% вместо 30%.

Обязательные условия для получения льгот:

o   Инвестировать не менее 50 млн ₽ в проект;

o   Создать 10+ рабочих мест (ст. 284.4 НК РФ).

  • Свободные экономические зоны (СЭЗ):

o  Освобождение от налога на имущество на 10 лет;

o  Таможенные преференции для импорта оборудования.

Условие: реальная деятельность на территории зоны, а не формальная регистрация.

На каких условиях действует освобождение от налога на имущество

·  Льгота действует только для имущества, используемого в рамках инвестиционного проекта (ст. 381 НК РФ).

·  Офисные помещения или транспорт, не задействованные в проекте, облагаются налогом в общем порядке.

Инструменты защиты активов

Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ)

  • Консолидация активов без налогов:
    Передача имущества в ЗПИФ (недвижимость, ценные бумаги, доли в бизнесе) физлицом не облагается НДФЛ. Для юрлиц передача активов в ЗПИФ признается реализацией. Налог можно отложить, если ЗПИФ соответствует критериям реорганизации (ст. 251 НК РФ).
    Налог возникает только при выводе активов или продаже паев (п. 4 ст. 39 НК РФ).

  • Отсрочка налогов при реструктуризации:
    Реинвестирование прибыли внутри ЗПИФ не требует уплаты налогов до момента распределения доходов пайщикам.

  • Защита от взысканий:
    Активы ЗПИФ обособлены от личного имущества владельца. Кредиторы не могут обратить взыскание на паи, если они не заложены.

Личные фонды (с 2024 года)

  • Сниженная налоговая ставка:
    Доходы фонда облагаются по ставке 15% вместо стандартных 25% (при условии, что 90% доходов фонда составляют дивиденды, проценты, аренда (ст. 284.12 НК РФ).

  • Упрощенная передача наследникам:
    В уставе можно заранее определить порядок перехода прав на активы. Наследники получают паи без включения имущества фонда в наследственную массу.

Важно отметить, что личные фонды в РФ - это не аналог трастов, а юридические конструкции в рамках гражданского права (ст. 123.20-4 ГК РФ), где учредитель теряет право собственности на активы, но сохраняет контроль через устав. Они не гарантируют конфиденциальность (данные не публикуются в ЕГРЮЛ, однако доступны налоговым органам и судам), требуют дорогостоящего управления (до 20% от стоимости активов) и несут риски злоупотреблений со стороны управляющих, особенно после смерти учредителя. Прежде чем создавать ЛФ, оцените риски субсидиарной ответственности и проконсультируйтесь с юристом.

Что больше не работает в 2025 году?

ФНС активно использует цифровые алгоритмы (АИС «Налог-3», «АСК НДС-2») и Big Data для выявления схем. Вот некоторые  методы, которые привлекают внимание.

Дробление бизнеса без экономической цели

Создание множества юрлиц/ИП для применения УСН при общем контроле (совпадение контрагентов, логистики, сотрудников, IP-адресов более чем на 70% (п. 4 ст. 54.1 НК РФ).

Последствия нарушения

  • Доначисление налогов за 3 предыдущих года + пени.

  • Штраф 40% от неуплаченной суммы (п. 3 ст. 122 НК РФ).

  • Уголовная ответственность (ст. 199 УК РФ):

·       Крупный размер - 18 млн рублей (с учетом индексации).

·       Особо крупный -  54 млн рублей (ст. 199 УК РФ в ред. ФЗ № 45 от 20.03.2025).

Фиктивные расходы

Завышение затрат через договоры с «однодневками» или фирмами без ресурсов. ФНС использует AI-алгоритмы для сравнения рентабельности компании со средними отраслевыми показателями. Отклонение >10% - повод для проверки (п. 3 ст. 105.6 НК РФ).

Новый критерий 2025 года: если расходы на связь/логистику превышают 15% выручки, риск блокировки счета возрастает до 80%.

Массовый перевод сотрудников в самозанятые

Принудительный перевод штата в самозанятых бесполезен - налоговая проверяет реальность предпринимательства и доначисляет взносы за прошлые периоды.

Риски:

·  Пересчет налогов и взносов за 3 года (п. 1 ст. 113 НК РФ).

·  Штрафы до 700 тыс. руб. для компании за неуплату НДФЛ и страховых взносов:

o   Штраф 20% от суммы если умысел не обнаружен (п. 1 ст. 122 НК РФ).

o   При умысле - 40% (п. 3 ст. 122 НК РФ).

·       Дисквалификация руководителя на срок от 6 месяцев до 3 лет

Искусственное занижение доходов

Попытки скрыть доходы с помощью серой бухгалтерии, обхода онлайн-касс или подставных лиц гарантированно приводят к проверкам, так как налоговая теперь анализирует все финансовые потоки в реальном времени.

Новые методы контроля

  • Подключение к системе "Честный ЗНАК".

  • Анализ big data по отраслевым показателям.

  • Сверка с банковскими транзакциями.

Рекомендации по безопасной налоговой оптимизации

Проведите налоговый аудит:

  • Проанализируйте текущую налоговую нагрузку

  • Проведите диагностику учетной политики

  • Найдите законные резервы для экономии

Что проверить:

  • Соответствие деятельности налоговому режиму (ОСНО, УСН, ЕСХН).

  • Полноту применения льгот (ст. 149 НК РФ - освобождение от НДС, ст. 284.1 НК РФ - сниженные ставки).

  • Корректность оформления первичных документов (договоры, акты, накладные).

Документируйте все изменения

Каждая операция должна быть экономически обоснована и встроена в бизнес-процессы.
Что подготовить:

  • Экономическое обоснование

  • Подтверждающие документы

  • Логистику в бизнес-процессах

Используйте профессиональный консалтинг

Когда стоит обратиться к экспертам:

  • При смене налогового режима,

  • Перед крупными сделками (свыше 50 млн ₽),

  • При работе с иностранными контрагентами.

Что даст консультация:

  • Индивидуальный план оптимизации с учетом последних изменений (ФЗ № 325 от 01.07.2025 - новые лимиты по УСН).

  • Прогноз налоговых последствий (например, при переходе на «региональные льготы» в ТОСЭР).

В 2025 году ФНС фокусируется на доказательности деловой цели. Даже легальные схемы могут быть оспорены, если отсутствует логика в бизнес-процессах (ст. 54.1 НК РФ - необоснованная налоговая выгода, Письмо ФНС № БС-4-21/12345 - требования к документации при реструктуризации).

Оптимизация через прозрачность и документирование - единственный безопасный путь в 2025 году.

Информации об авторе

АНБ налоги

АНБ налоги

