Как легально снизить налог на прибыль до 5%

Как снизить налоги без нарушений?

Используйте спецрежимы

· УСН (6% или 15%) подходит для бизнеса с доходом до 450 млн руб. и штатом до 130 человек.

· Патент (ПСН) - фиксированные платежи для ИП в сфере услуг, розницы и малого производства.

Налоговые льготы

· Инвестиционные вычеты - списывайте до 10% затрат на модернизацию (но не более 50% налога за период).

· Региональные преференции в ОЭЗ и ТОР:

- Сниженные ставки по налогу на прибыль (от2 до 12%);

- Льготы по страховым взносам.

Оптимизация НДС

· Применяйте пониженные ставки (0%, 5%, 7%) в зависимости от оборота.

· Возмещайте НДС через вычеты, если работаете с поставщиками на ОСНО.