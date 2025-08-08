Дважды на одни грабли

Повторно наступить на одни и те же грабли. Слабо??? А у меня попадаются такие клиенты. Не знаю, как они умудряются это сделать, логически это не объяснить.

А дело было так

Ко мне пришел клиент весной 2025 года, с требованием из налоговой, которая ему пишет: «У вас по р/сч прошла такая-то сумма выручки, заплатите налог».✨

ИП открыл в 2024 и оформил патент на металлообработку. В течении 2024 года у него по расчетному счету прошла выручка и назначение платежа были трех видов:

🔼первый – «оплата за металлообработку по счету или договору»,

🔼второй – «оплата по счету или договору»,

🔼третий - «оплата за транспортные услуги по счету».

Всевидящее око налогового органа заметило не состыковку – сейчас в налоговой сильные аналитические программы и, несоответствующее патенту, назначение платежа сразу «подсветилось».

Начали с клиентом разбираться – оказалось, при регистрации заявление на упрощенку не подавали, то есть в 2024, 2025 клиент находится на общей системе налогообложения.

Рассчитали и доплатили налог по НДС за 3 и 4 кварталы, так как оплата за транспортные услуги была в двух периодах. Суммы небольшие были, но с опозданием срока.

Подали декларации по НДС и по НДФЛ за год тоже с опозданием срока. Хорошо, были затраты и НДФЛ не пришлось платить, так как налога к уплате не было.

Спрашиваю клиента, «а в этом году как дела складываются?»

Он отвечает, что с 6 января оформлен патент. Я уточняю, движения были по расчетному счету до этого? Нет, говорит, не было.😊

А ВОТ И НЕПРАВДА. Оказалось, что были.❓❓❓📛

Пришел ко мне через месяц с похожим требованием. Я ему говорю, выписки сразу берите все, я просмотрю.

Оказывается, 3 января была отплата с назначением платежа «За помощь в разработке сайта по счету от 2025года». Смотрю ОКВЭД – есть похожий, но патента то нет на этот период никакого!

Опять пришлось подавать с опозданием срока декларацию по НДС по этой сумме и платить налог. По окончанию года сдадим НДФЛ и перейдем на УСН.

Вот такая повторяющаяся налоговая реальность.