Налоговая сама спишет налог, если ты забыл заплатить

Как это работает?

1️⃣ Формирование задолженности: Вся информация отразится на едином налоговом счёте.



2️⃣ Уведомление: Налоговая направляет уведомление о наличии задолженности через Госуслуги или личный кабинет налогоплательщика. А может и заказным письмом.



3️⃣ Срок для возражений: У налогоплательщика есть 30 дней, чтобы выразить несогласие – подать возражение или заявление о перерасчете.



4️⃣ Взыскание: Если возражений нет, налоговая приступает к взысканию:

Сначала с расчётных счетов.

Затем с иного имущества, не используемого в повседневной жизни.

5️⃣Обжалование: Если налогоплательщик не согласен, он может обжаловать решение в суде. При этом уплата налогов приостанавливается до решения суда



Новый порядок действует при бесспорной задолженности. Призван упростить процедуру взыскания и сделать её более прозрачной.