Налоговая сама спишет налог, если ты забыл заплатить

Для чего так сделали?
Чтоб разгрузить судебную систему.
По сведениям Судебного департамента при Верховном суде, мировыми судьями в период с 2016 по 2023 год ежегодно выносилось до 6 млн судебных приказов по административным делам о взыскании обязательных платежей и санкций. И из них только 5% отменялось – люди шли в суд оспаривать.
Основную сумму задолженности, в отношении которой будет действовать внесудебный порядок взыскания, составляют налог на имущество, транспортный налог, НДФЛ и налог на проф.доход.
Процесс станет проще и быстрее, а экономический эффект для государства налицо
За счет внедрения такого механизма планируют снизить задолженность граждан на 22,5млр.руб., при этом доп.расходы на внедрение механизма это всего
0,9млр.руб. на доработку специальной системы ФНС
1,21 млр.руб. заложили на почтовые расходы.
Как это работает?
1️⃣ Формирование задолженности: Вся информация отразится на едином налоговом счёте.
2️⃣ Уведомление: Налоговая направляет уведомление о наличии задолженности через Госуслуги или личный кабинет налогоплательщика. А может и заказным письмом.
3️⃣ Срок для возражений: У налогоплательщика есть 30 дней, чтобы выразить несогласие – подать возражение или заявление о перерасчете.
4️⃣ Взыскание: Если возражений нет, налоговая приступает к взысканию:
Сначала с расчётных счетов.
Затем с иного имущества, не используемого в повседневной жизни.
5️⃣Обжалование: Если налогоплательщик не согласен, он может обжаловать решение в суде. При этом уплата налогов приостанавливается до решения суда
Новый порядок действует при бесспорной задолженности. Призван упростить процедуру взыскания и сделать её более прозрачной.
