Как научить ребенка пользоваться банковской картой

Дети с 6 лет могут иметь банковскую карту, которая открывается к счету родителей. Самостоятельно открыть счет в банке подростки могут с 14 лет, но с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей. После 18 лет наступает полная дееспособность, и ребенок может открыть счет и карту без ограничений.

Объясняя ребенку как пользоваться банковской картой вы преследуете две важные цели:

Помогаете ему с безопасностью.✅ Учите его ответственно тратить.✅

Ужасающая статистика. По данным аналитического центра Zecurion в 2023 году мошенники похитили с банковских карт россиян, не соблюдавших меры безопасности, 1,56 млрд рублей.

И это у взрослых!

Поэтому важно рассказать ребенку следующее:

Как выглядит карта. Покажите на карте, где чип, номер карты, срок действия и код безопасности (CVV, CVC или CVP). Где можно ей рассчитываться и как: в банкомате снимать наличные деньги, на кассах в магазинах или других заведениях (кино, аттракционы), в интернете за онлайн-покупки! Способы расчёта по карте: приложить к считывателю для бесконтактной оплаты, вставить в специальный слот, ввести данные карты, по куаркоду. Нельзя никому давать карту даже посмотреть. Сейчас на картах делаю красивый дизайн, знакомые или друзья могут попросить сфотографировать карту. Но это очень опасно! Хранить карту нужно в недоступном для окружающих людей месте. Когда в банкомате не получается провести операцию, оплатить что-то или снять деньги, не нужно обращаться за помощью чужих людей или соглашаться на помощь, когда ее предлагают. Помощь возможна только от сотрудников банка, а если таковых нет – то лучше забрать карту и поехать домой. Если обращаются по телефону, в интернете, через социальные сети или другими способами и под различными предлогами пытаются узнать данные о банковской карте, пароли или другую персональную информацию, нужно быть осторожным: это явные признаки мошенничества. Лучше сразу позвонить на горячую линию банка.

Разберите ситуации с ребенком:

💥💥💥 Ире в «ВКонтакте» пришло сообщение, что её банковская карта заблокирована в связи с подозрительной активностью. Для разблокировки карты и подтверждения того, что карта не украдена у владельца, необходимо отправить номер карты, срок ее действия и CVC-код в личном сообщении администратору группы «ТвойБанк».

Что делать – не отвечать на сообщение и позвонить по официальному номеру в банк и сообщить о мошеннических действиях, что кто-то пытается узнать данные твоей карты, описать ситуацию.

💥💥💥 Вале на телефон пришло сообщение от отправителя Sberbank с информацией о том, что ей начислен дополнительный денежный бонус на текущий счёт. Для его получения нужно пройти по ссылке, указанной в СМС.

Что делать – не переходить по ссылке. Сообщить о рассылке в банк.

💥💥💥 Павел забыл свой пароль к интернет-банку и решил его переустановить через банкомат. После завершения операции и получения чека с паролем Павел запомнил цифры, выкинул чек в стоящую рядом урну и пошел домой.

Так нельзя! - Мошенники могут достать чек из урны и воспользоваться указанными на нем данными. Чек нужно уничтожить!

Эти важные знания помогут избежать ребенку и вам неприятностей!