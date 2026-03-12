Стоп-паника! Налог с автокредитов под 0,1%: кого он касается на самом деле

Оказывается, налог с материальной выгоды — это не про всех подряд, кто взял автокредит под 0,1%. Есть один огромный нюанс, про который многие молчат.
🎯 Главное правило (запоминаем!)
Согласно ст. 212 НК РФ и свежим разъяснениям ФНС, налог 35% с экономии на процентах возникает ТОЛЬКО если соблюдено одно из условий
✅ Условие 1: Взаимозависимость или работа Кредит вам дали:
Ваш работодатель 🏢
Взаимозависимое лицо (например, учредитель вашей компании, ваш бизнес-партнёр, близкий родственник, если вы ИП/самозанятый и т.д.) 👨💼
✅ Условие 2: «Хитрая» экономия Низкая ставка — это на самом деле замаскированная материальная помощь или оплата за ваши товары/услуги. То есть вам «простили» проценты не просто так, а как бонус за что-то.
🚫 КОГДА ПЛАТИТЬ НЕ НУЖНО? (Спойлер: чаще всего именно так!)
Вы взяли обычный автокредит в банке под 0,1%? 🎉 Поздравляю: налога с матвыгоды у вас, скорее всего, НЕТ!
Почему? Потому что банк — не ваш работодатель и не взаимозависимое лицо. Это коммерческая сделка на рыночных условиях (пусть и с господдержкой). ФНС прямо указывает: если между заёмщиком и кредитором нет трудовых или взаимозависимых отношений — основания для налога отсутствуют
Простыми словами:
Кто дал кредит
Ставка
Налог с матвыгоды?
Банк (Сбер, ВТБ, Тинькофф и др.)
0,1%
❌ Нет
Автосалон через партнёрский банк
1%
❌ Нет
Ваш работодатель
0%
✅ Да (возможно)
Учредитель вашей фирмы
0,5%
✅ Да (возможно)
Друг-ИП, с которым вы ведёте дела
0%
✅ Да (возможно)
🧐 А почему тогда такой хайп?
Всё просто:
Не углубившись в Налоговый кодекс блогеры пытаются сделать новостную повестку и хайпануть.
💡 Что делать вам?
Если кредит от банка — выдыхайте. Налог с матвыгоды вас не коснётся.
Если кредит от работодателя или «своего» ИП — уточните в бухгалтерии, как они учитывают эту сделку. Возможно, налог удержат автоматически.
Если кредит на жильё — даже при взаимозависимости можно не платить, если есть право на имущественный вычет (подтверждённое справкой из ФНС)
🔑 Короткий чек-лист
❓ Вам дали деньги в долг под смешной процент? ❓ Это банк или незнакомая вам организация? ✅ Спите спокойно — 35% не с вас.
❓ Деньги дал начальник / ваша компания / партнёр по бизнесу? ❓ Ставка ниже 2/3 ключевой? ⚠️ Есть повод уточнить про налог — но даже тут есть исключения!
Финансовая грамотность — это не про страх, а про понимание правил. Делитесь постом, чтобы друзья не паниковали зря! 💪
