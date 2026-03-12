Стоп-паника! Налог с автокредитов под 0,1%: кого он касается на самом деле

🎯 Главное правило (запоминаем!)

Согласно ст. 212 НК РФ и свежим разъяснениям ФНС, налог 35% с экономии на процентах возникает ТОЛЬКО если соблюдено одно из условий

✅ Условие 1: Взаимозависимость или работа Кредит вам дали:

Ваш работодатель 🏢

Взаимозависимое лицо (например, учредитель вашей компании, ваш бизнес-партнёр, близкий родственник, если вы ИП/самозанятый и т.д.) 👨‍💼

✅ Условие 2: «Хитрая» экономия Низкая ставка — это на самом деле замаскированная материальная помощь или оплата за ваши товары/услуги. То есть вам «простили» проценты не просто так, а как бонус за что-то.