Ярославна Evgenova
Налоги, взносы, пошлины

Стоп-паника! Налог с автокредитов под 0,1%: кого он касается на самом деле

В новостных лентах снова шум «Внимание! С льготных автокредитов теперь нужно платить налог!». Ребята, тут такое дело... Я тут пошуршала в разъяснениях ФНС и должна вас срочно обрадовать (или насторожить, смотря кто вы 😅).

Оказывается, налог с материальной выгоды — это не про всех подряд, кто взял автокредит под 0,1%. Есть один огромный нюанс, про который многие молчат.  

🎯 Главное правило (запоминаем!)

Согласно ст. 212 НК РФ и свежим разъяснениям ФНС, налог 35% с экономии на процентах возникает ТОЛЬКО если соблюдено одно из условий

Условие 1: Взаимозависимость или работа Кредит вам дали:

  • Ваш работодатель 🏢

  • Взаимозависимое лицо (например, учредитель вашей компании, ваш бизнес-партнёр, близкий родственник, если вы ИП/самозанятый и т.д.) 👨‍💼

Условие 2: «Хитрая» экономия Низкая ставка — это на самом деле замаскированная материальная помощь или оплата за ваши товары/услуги. То есть вам «простили» проценты не просто так, а как бонус за что-то.

🚫 КОГДА ПЛАТИТЬ НЕ НУЖНО? (Спойлер: чаще всего именно так!)

Вы взяли обычный автокредит в банке под 0,1%? 🎉 Поздравляю: налога с матвыгоды у вас, скорее всего, НЕТ!

Почему? Потому что банк — не ваш работодатель и не взаимозависимое лицо. Это коммерческая сделка на рыночных условиях (пусть и с господдержкой). ФНС прямо указывает: если между заёмщиком и кредитором нет трудовых или взаимозависимых отношений — основания для налога отсутствуют

 Простыми словами:

Кто дал кредит

Ставка

Налог с матвыгоды?

Банк (Сбер, ВТБ, Тинькофф и др.)

0,1%

❌ Нет

Автосалон через партнёрский банк

1%

❌ Нет

Ваш работодатель

0%

✅ Да (возможно)

Учредитель вашей фирмы

0,5%

✅ Да (возможно)

Друг-ИП, с которым вы ведёте дела

0%

✅ Да (возможно)

🧐 А почему тогда такой хайп?

Всё просто:

Не углубившись в Налоговый кодекс блогеры пытаются сделать новостную повестку и хайпануть.

💡 Что делать вам?

  1. Если кредит от банка — выдыхайте. Налог с матвыгоды вас не коснётся.

  2. Если кредит от работодателя или «своего» ИП — уточните в бухгалтерии, как они учитывают эту сделку. Возможно, налог удержат автоматически.

  3. Если кредит на жильё — даже при взаимозависимости можно не платить, если есть право на имущественный вычет (подтверждённое справкой из ФНС)

🔑 Короткий чек-лист

❓ Вам дали деньги в долг под смешной процент? ❓ Это банк или незнакомая вам организация? ✅ Спите спокойно — 35% не с вас.

❓ Деньги дал начальник / ваша компания / партнёр по бизнесу? ❓ Ставка ниже 2/3 ключевой? ⚠️ Есть повод уточнить про налог — но даже тут есть исключения!

Финансовая грамотность — это не про страх, а про понимание правил. Делитесь постом, чтобы друзья не паниковали зря! 💪

Ярославна Евгенова

Ярославна Евгенова

Налоговый Юрист и Налоговый консультант

3 подписчика23 поста

