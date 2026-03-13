Налоговые сказки в выходной день. Сказ первый. Для чего налоги

Жили-были в некотором царстве, в государстве Озерное, люди не ленивые и мастеровые. Кто-то хлеб пек, кто-то дома строил, кто-то ткани ткал. И было у них всё, что душе угодно: и еда, и одежда, и крыши над головой.

Но была у царства одна особенность. Пролегала через него дорога торговая, да не простая — каменная, ровная, чтобы телеги не ломались, поэтому купцы приезжали часто. Стояла вокруг города стена высокая, чтобы лихие люди да звери лесные не тревожили. Работали школы, где детей уму-разуму учили, да больницы, где хворых лечили.

И вот, чтобы всё это богатство содержалось в порядке, установил Мудрый Управитель закон: каждый житель должен отдать в общую казну малую часть своего дохода. Кто десять монет заработал — одну отдаёт, кто сто — десять. Называлось это «Налог на Благо».

Большинство людей понимали суть простую: отдашь одну монету сегодня, а завтра она вернётся тебе десятерицей в виде безопасной дороги, защищённой стены и грамотных детей. И жили они дружно, казна пополнялась, город процветал.

Но нашёлся в городе купец по имени Скряга. Был он богат, да жаден. Думает он: «Зачем мне свои кровные отдавать? Дорога и так есть, стена и так стоит. Пусть другие платят, а я свои монеты лучше в сундук спрячу, пусть лежат, золотишком звенят».

И перестал Скряга налог платить. Спрятался за высокими заборами, считает свои монеты, радуется.

Прошло время. Стала казна пустеть. Денег на ремонт дороги не хватило. Появились на ней ямы глубокие. Телеги купца Скряги стали ломаться, товар биться. Прибыль упала.

Потом стража городская заявила: «Нет денег на жалование, не можем мы стену круглосуточно охранять». И проникли в город воры. У Скряги, самого богатого, больше всего и украли.

А тут ещё беда — заболели дети купца. А в больнице лекарств нет, врачей не хватает — казна-то пуста, специалисты без оплаты разбежались.

Понял тогда Скряга горькую правду. Побежал он к Мудрому Управителю, поклонился низко и говорит: — Прости меня, глупого. Думал я, что не заплачу налог, стану богаче. А понял теперь, что налог — это плата за общий мир, за дорогу, за защиту и за будущее моих детей. Без общей казны моё личное богатство ничего не стоит.

Вернул Скряга все недоимки, да ещё сверху добавил на ремонт школы. И с тех пор стал он самым честным плательщиком в городе. А Озерное ещё краше стал, потому что все поняли: общий котёл наполняется только тогда, когда каждый подбрасывает в него своё полено.