Нулевки тоже платят налоги
С 2026 года все изменилось
Если в организации нет сотрудников, директор в административном отпуске или он оформлен на неполную ставку – ОБЯЗАННОСТЬ по уплате страховых взносов, ежемесячному отправлению уведомлений и квартальному отчету ОСТАЕТСЯ.
Тариф страховых взносов с зарплаты руководителя в общем случае — 30%.
Поэтому, ежемесячно за директора нужно уплачивать минимум: 27 093 руб. × 30% = 8 127 руб. 90 коп.
Получается, что за год «нулевая» компания обязана уплатить 97 534 руб. 80 коп.
При этом зарплата может не выплачиваться и НДФЛ не начисляется, к примеру в случае административного отпуска.
НО! Ежемесячно надо платить 8 127руб.90 коп на единый налоговый счет и подавать уведомления!!
Что нужно делать?
1. Ежемесячно оплачивать страховые взносы за руководителя.
2. Ежемесячно отправлять уведомления по страховым взносам.
3. Поквартально сдавать отчеты.
Сейчас налоговые органы делают рассылки организациям, о том что нужно подать уведомления по страховым взносам на сумму не меньше 8 127руб.90коп..
После квартальной отчетности будут взыскивать с расчетный счетов.
Не ждите штрафов и блокировок от налоговой. Тишина в деятельности компании не освобождает от ответственности за статус руководителя.
Если у вас нулевая организация – лучше ее закрыть. К примеру, по упрощенной процедуре.
Проверьте себя прямо сейчас: все ли взносы оплачены? Все ли уведомления отправлены сданы?
Берегите свои нервы и бизнес! 💼✨
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.