Нулевки тоже платят налоги

Многие думают: «Нет оборотов — значит, нет и отчетности». Или: «Директор в отпуске — можно расслабиться». 🛑 Это опасное заблуждение!

С 2026 года все изменилось

Если в организации нет сотрудников, директор в административном отпуске или он оформлен на неполную ставку – ОБЯЗАННОСТЬ по уплате страховых взносов, ежемесячному отправлению уведомлений и квартальному отчету ОСТАЕТСЯ.

Тариф страховых взносов с зарплаты руководителя в общем случае — 30%.

Поэтому, ежемесячно за директора нужно уплачивать минимум: 27 093 руб. × 30% = 8 127 руб. 90 коп.

Получается, что за год «нулевая» компания обязана уплатить 97 534 руб. 80 коп.

При этом зарплата может не выплачиваться и НДФЛ не начисляется, к примеру в случае административного отпуска.

НО! Ежемесячно надо платить 8 127руб.90 коп на единый налоговый счет и подавать уведомления!!

Что нужно делать?

1. Ежемесячно оплачивать страховые взносы за руководителя.

2. Ежемесячно отправлять уведомления по страховым взносам.

3. Поквартально сдавать отчеты.

Сейчас налоговые органы делают рассылки организациям, о том что нужно подать уведомления по страховым взносам на сумму не меньше 8 127руб.90коп..

После квартальной отчетности будут взыскивать с расчетный счетов.

Не ждите штрафов и блокировок от налоговой. Тишина в деятельности компании не освобождает от ответственности за статус руководителя.

Если у вас нулевая организация – лучше ее закрыть. К примеру, по упрощенной процедуре.

Проверьте себя прямо сейчас: все ли взносы оплачены? Все ли уведомления отправлены сданы?

Берегите свои нервы и бизнес! 💼✨