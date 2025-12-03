Заем если долги у ФССП: что можно и что нельзя по закону

Кто такие ФССП и как они работают ФССП (Федеральная служба судебных приставов) занимается исполнением судебных решений: взысканием долгов, арестом счетов и имущества. Если дело передано приставам, значит долг уже подтверждён судом. 📌Законодательство РФ: ФЗ № 229 «Об исполнительном производстве»;

ГК РФ (ст. 309–310 — об исполнении обязательств);

ФЗ № 353 «О потребительском кредите (займе)».

Можно ли взять заём, если у вас долги у ФССП Да, но условия будут сложнее. Банки почти всегда отказывают таким клиентам. Однако есть альтернативы: Займ под залог квартиры, дома, земли — имущество служит обеспечением.

Частные инвесторы — рассматривают даже клиентов с долгами у приставов.

МФО — выдают займы, но под очень высокий процент.

Ограничения и риски Арест счетов и имущества — приставы могут списывать деньги напрямую. Банкротство физлица — если сумма долга более 500 тыс. ₽, приставы могут инициировать процедуру. Невозможность взять классический кредит — банки проверяют ФССП и отказывают. Риск потери залога — если займ не выплачивать, имущество уйдёт кредитору.

Что можно по закону ✅ Заключать договор займа у частных инвесторов или МФО. ✅ Использовать имущество в качестве залога. ✅ Рефинансировать или реструктуризировать долги.

Что нельзя по закону ❌ Скрывать имущество от приставов (ст. 177 УК РФ — уклонение от погашения задолженности). ❌ Оформлять фиктивные сделки (например, продажу квартиры родственникам). ❌ Получать займ без указания о долгах, если кредитор требует полную информацию.

Плюсы займов при долгах у ФССП ✅ Возможность срочно закрыть часть долгов. ✅ Шанс сохранить кредитную историю от окончательного ухудшения. ✅ Возможность договориться с приставами и снизить давление.

Реальный кейс Клиент имел долги у ФССП на сумму 1,2 млн ₽. Банки отказывали в кредите. Через консалтинговую компанию удалось оформить займ под залог комнаты у инвестора: сумма: 700 тыс. ₽;

срок: 2 года;

ставка: 32% годовых.

Часть долгов погасили, приставы сняли арест с зарплатной карты, и клиент смог спокойно работать.