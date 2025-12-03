Заем если долги у ФССП: что можно и что нельзя по закону

Кто такие ФССП и как они работают
ФССП (Федеральная служба судебных приставов) занимается исполнением судебных решений: взысканием долгов, арестом счетов и имущества.
Если дело передано приставам, значит долг уже подтверждён судом.
📌Законодательство РФ:
ФЗ № 229 «Об исполнительном производстве»;
ГК РФ (ст. 309–310 — об исполнении обязательств);
ФЗ № 353 «О потребительском кредите (займе)».
Можно ли взять заём, если у вас долги у ФССП
Да, но условия будут сложнее.
Банки почти всегда отказывают таким клиентам.
Однако есть альтернативы:
Займ под залог квартиры, дома, земли — имущество служит обеспечением.
Частные инвесторы — рассматривают даже клиентов с долгами у приставов.
МФО — выдают займы, но под очень высокий процент.
Ограничения и риски
Арест счетов и имущества — приставы могут списывать деньги напрямую.
Банкротство физлица — если сумма долга более 500 тыс. ₽, приставы могут инициировать процедуру.
Невозможность взять классический кредит — банки проверяют ФССП и отказывают.
Риск потери залога — если займ не выплачивать, имущество уйдёт кредитору.
Что можно по закону
✅ Заключать договор займа у частных инвесторов или МФО.
✅ Использовать имущество в качестве залога.
✅ Рефинансировать или реструктуризировать долги.
Что нельзя по закону
❌ Скрывать имущество от приставов (ст. 177 УК РФ — уклонение от погашения задолженности).
❌ Оформлять фиктивные сделки (например, продажу квартиры родственникам).
❌ Получать займ без указания о долгах, если кредитор требует полную информацию.
Плюсы займов при долгах у ФССП
✅ Возможность срочно закрыть часть долгов.
✅ Шанс сохранить кредитную историю от окончательного ухудшения.
✅ Возможность договориться с приставами и снизить давление.
Реальный кейс
Клиент имел долги у ФССП на сумму 1,2 млн ₽.
Банки отказывали в кредите.
Через консалтинговую компанию удалось оформить займ под залог комнаты у инвестора:
сумма: 700 тыс. ₽;
срок: 2 года;
ставка: 32% годовых.
Часть долгов погасили, приставы сняли арест с зарплатной карты, и клиент смог спокойно работать.
Итог
Займ при долгах у ФССП возможен, но:
банки почти всегда отказывают,
остаются инвесторы и МФО,
главный риск — потеря имущества и высокие проценты.
