Владимир Т
Кредитование

Заем если долги у ФССП: что можно и что нельзя по закону

Можно ли взять заем, если у вас долги у ФССП.

Кто такие ФССП и как они работают

ФССП (Федеральная служба судебных приставов) занимается исполнением судебных решений: взысканием долгов, арестом счетов и имущества.

Если дело передано приставам, значит долг уже подтверждён судом.

📌Законодательство РФ:

  • ФЗ № 229 «Об исполнительном производстве»;

  • ГК РФ (ст. 309–310 — об исполнении обязательств);

  • ФЗ № 353 «О потребительском кредите (займе)».

Можно ли взять заём, если у вас долги у ФССП

Да, но условия будут сложнее.

Банки почти всегда отказывают таким клиентам.

Однако есть альтернативы:

  • Займ под залог квартиры, дома, земли — имущество служит обеспечением.

  • Частные инвесторы — рассматривают даже клиентов с долгами у приставов.

  • МФО — выдают займы, но под очень высокий процент.

Ограничения и риски

  1. Арест счетов и имущества — приставы могут списывать деньги напрямую.

  2. Банкротство физлица — если сумма долга более 500 тыс. ₽, приставы могут инициировать процедуру.

  3. Невозможность взять классический кредит — банки проверяют ФССП и отказывают.

  4. Риск потери залога — если займ не выплачивать, имущество уйдёт кредитору.

Что можно по закону

✅ Заключать договор займа у частных инвесторов или МФО.

✅ Использовать имущество в качестве залога.

✅ Рефинансировать или реструктуризировать долги.

Что нельзя по закону

❌ Скрывать имущество от приставов (ст. 177 УК РФ — уклонение от погашения задолженности).

❌ Оформлять фиктивные сделки (например, продажу квартиры родственникам).

❌ Получать займ без указания о долгах, если кредитор требует полную информацию.

Плюсы займов при долгах у ФССП

✅ Возможность срочно закрыть часть долгов.

✅ Шанс сохранить кредитную историю от окончательного ухудшения.

✅ Возможность договориться с приставами и снизить давление.

Реальный кейс

Клиент имел долги у ФССП на сумму 1,2 млн ₽.

Банки отказывали в кредите.

Через консалтинговую компанию удалось оформить займ под залог комнаты у инвестора:

  • сумма: 700 тыс. ₽;

  • срок: 2 года;

  • ставка: 32% годовых.

  • Часть долгов погасили, приставы сняли арест с зарплатной карты, и клиент смог спокойно работать.

Итог

Займ при долгах у ФССП возможен, но:

  • банки почти всегда отказывают,

  • остаются инвесторы и МФО,

  • главный риск — потеря имущества и высокие проценты.

Информации об авторе

Владимир Т

Владимир Т

Руководитель в г.Москва

16 постов

