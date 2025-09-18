Мифы оценки финтеха: почему ваш уникальный технологический прорыв инвестора не цапнул

Миф №1: "Технология Сама Себя Продаст"

Или как красивый код превращается в дорогой хобби

Помните историю про Juicero? Машинка за $400, которая выжимала сок из пакетиков, которые можно было... просто выжать руками. $120 миллионов инвестиций на идею, которую журналист Bloomberg разгромил за пять минут практического тестирования.

Суровая правда: Инвесторы не покупают технологию — они покупают решение проблемы. Ваш "прорывной алгоритм машинного обучения для оптимизации платежей" может работать идеально, но если клиенты не готовы платить за 0,5% экономии на комиссиях, то это просто дорогое развлечение для программистов.