Проведение инвентаризаций — новые правила

Инвентаризация — не просто формальный обязательный подход перед годовой отчетностью, а новая инструмент для защиты активов компании, который направлен, в том числе, на повышение и укрепление доверия с инвесторами и партнерами.

Сейчас у бухгалтерских и финансовых служб наступает горячая пора, период, когда заканчивается отчетный год и будет формироваться ежегодная отчетность. Начиная с октября, по общему правилу, проводится ежегодная инвентаризация активов компании. Для чего это нужно:

§ определить достоверность уровня и количества запасов

§ обеспечить сохранность активов компании

§ проверить соответствие учетных данных фактическому наличию

§ выявить отклонения (недостачи, излишки)

§ установить состояние материальных ценностей

На своей практике мы очень часто сталкиваемся с тем, что у сотрудников, материально-ответственных лиц отсутствует понимание, зачем нужно проводить инвентаризацию, и зачастую видим формальный подход. Формальный подход как клубок негативных факторов и последствий в виде неэффективного контроля за активами и имуществом компании, искажением финансовой отчетности, снижение прозрачности и частые случаи злоупотреблений.

ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» представляет собой обновленный нормативный акт, устанавливающий единые правила проведения инвентаризации активов и обязательств организаций и обязателен для применения с 1 апреля 2025 года. До его принятия процедура инвентаризации регулировалась, например, Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Министерством финансов РФ в 1995 году. Очевидно, что данные инструкции устарели и требовали новых подходов, поэтому введение единого стандарта стало необходимым шагом для повышения эффективности управления ресурсами и обеспечения прозрачности финансового учета.

Что новое появилось:

Уточняется понятие инвентаризации - проверка наличия, состояния и оценки активов и обязательств организации. Это означает, что инвентаризация охватывает не только материальные ресурсы, но и финансовые обязательства, такие как кредиты и займы, что повышает значимость процедуры для общего понимания финансового состояния компании.

Важным изменением является внедрение электронного документооборота при проведении инвентаризации. Организациям предоставляется возможность использовать электронные носители для фиксации результатов проверки, что значительно ускоряет процесс обработки данных и снижает риск ошибок. Кроме того, электронный формат облегчает взаимодействие с контролирующими органами и аудиторами. Стандарт рекомендует использование современных технологий, включая автоматизированные системы учета и контроля, для повышения точности результатов.

ФСБУ 28/2023 предъявляет повышенные требования к квалификации членов инвентаризационной комиссии. Комиссии должны состоять из компетентных специалистов, обладающих знаниями в области бухгалтерского учета и аудита, что повышает уровень компетенций при проведении инвентаризации.

Стандарт вводит новые методы оценки активов, направленные на повышение точности и адекватности оценочных показателей. В частности, акцент делается на экономической сущности активов, их пригодности и контроле над ними. Такие меры позволяют избежать искажений в отчетности и повысить доверие инвесторов и кредиторов.

Установлены обязательные сроки ежегодной инвентаризации перед составлением годовой отчетности. Дополнительно организации вправе проводить внеочередные проверки (регулярный мониторинг) в зависимости от обстоятельств хозяйственной деятельности , что говорит о непрерывном процессе контроля за активами.

Появились конкретные критерии классификации ошибок и нарушений: классифицируются как случайные, систематические и умышленные искажения, это позволяет найти слабые стороны в учете и принять оперативные меры.

В новом ФСБУ определяется, что инвентаризация это один из инструментов для защиты активов, это довольно новый шаг в российской действительности, и направлен он на повышение важности и значимости процедуры, т.к. формальный подход больше не приемлем. Автоматизация инвентаризации становится важным аспектом применения ФСБУ 28/2023, т.к. использование специализированных программных решений помогает сократить временные затраты и снизить вероятность человеческих ошибок. Компании могут интегрировать автоматизированные системы с существующими ERP-системами для оптимизации работы.

Для соблюдения требований ФСБУ 28/2023 необходимо подготовить соответствующую внутреннюю документацию, включая положение о порядке проведения инвентаризации и инструкцию по заполнению инвентаризационных ведомостей. Важно учесть, что старые формы документов утрачивают юридическую силу, и компаниям придется разработать новые бланки, соответствующие требованиям стандарта.

Процесс инвентаризации включает несколько этапов:

Планирование и подготовка. Цель должна быть ясна сотрудникам всех уровней, принимающим участие в процессе

Организация комиссии: Инвентаризация проводится специальной комиссией, состав которой соответствовал объему работ и специфике проверяемого имущества.

Подготовка документов: Необходимо заранее подготовить приказ о проведении инвентаризации, ведомость результатов и прочие необходимые бумаги.

Разработка графика: Определите сроки начала и окончания инвентаризации, учитывая загрузку персонала и производственные процессы предприятия.

Проведение проверки фактического наличия активов и обязательств. При проведении инвентаризации руководствуйтесь следующим алгоритмом действий:

Осмотр места хранения: проверка условий хранения товара и наличия признаков порчи, повреждения или утраты имущества.

Подсчет количества и сверка с учетными данными: тщательная проверка каждого наименования товарно-материальных ценностей путем подсчета, взвешивания или измерения.

Оформление акта расхождений: фиксация выявленных отклонений в акте проверки.

Документальное оформление результатов. По результатам инвентаризации составляется акт, содержащий подробную информацию обо всех обнаруженных фактах. Этот документ подписывается всеми членами комиссии и утверждается руководителем организации.

Анализ отклонений и принятие мер по устранению недостатков. Анализ проведенной инвентаризации позволяет выявить причины возникших расхождений и принять меры по предотвращению аналогичных ситуаций в будущем. Например, если выявлены значительные отклонения, возможно необходимо пересмотреть систему внутреннего контроля или повысить квалификацию работников.

Какие основные рекомендации можно дать для данного процесса и применения ФСБУ:

Планирование: заблаговременно и с учетом сроков подготовки отчетности.

Регулярно проводите выборочные контрольные мероприятия.

Повышайте уровень квалификации сотрудников, участвующих в инвентаризациях.

Используйте современные технологии для автоматизации процессов учета и инвентаризации.

Постоянно совершенствуйте внутренний контроль.

В заключение хочется сказать, что необходима перестройка процесса учета, адаптация и обучения персонала, инвестировать в программные комплексы и интегрировать их с электронным документооборотом, но это важные шаги в развитии российского учета и важнейшей задачи – защиты активов и укрепления доверия инвесторов и партнеров.

к.э.н., эксперт в области бизнес-рисков Евгений Басс

эксперт в области внутреннего контроля и аудита Татьяна Плотникова