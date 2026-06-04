Почему работа с друзьями и знакомыми чаще приводит к проблемам с оплатой

Но на практике происходит обратное. Именно работа с близким окружением чаще приводит к задержкам оплаты, бесконечным правкам, размытым договоренностям и конфликтам, после которых страдают не только рабочие отношения, но и личные.

В 2026 году эта проблема остается одной из самых распространенных среди самозанятых, особенно на старте деятельности.