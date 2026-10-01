60 часов для самозанятых с 1 октября: кого действительно касается новое ограничение

Это не совсем так.
Новые нормы не устанавливают для всех самозанятых лимит рабочего времени. Они касаются определенной модели работы через посреднические цифровые платформы, только отдельных сфер деятельности и только ситуации, когда один исполнитель длительное время выполняет заказы одного и того же заказчика.
Причем одного месяца с высокой нагрузкой недостаточно. Критерий срабатывает, если исполнитель работает на одного заказчика более 60 часов в каждом месяце в течение шести месяцев подряд.
Разбираемся, кому действительно придется учитывать новое правило и что оно меняет для бизнеса и исполнителей.
Откуда взялись 60 часов
С 1 октября 2026 года вступает в силу Федеральный закон от 31 июля 2025 года № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации».
Он впервые отдельно регулирует работу посреднических цифровых платформ, их операторов, заказчиков и исполнителей.
В частности, пункт 5 части 1 статьи 17 закона обязывает оператора платформы ограничивать систематическое и продолжительное выполнение работ одним физлицом-исполнителем в интересах одного заказчика. Конкретный критерий должно было установить Правительство.
Правительство сделало это постановлением от 19 июня 2026 года № 760.
Критерием считается работа одного исполнителя на одного заказчика через технические возможности посреднической цифровой платформы более 60 часов за каждый месяц в течение шести месяцев подряд. Постановление действует с 1 октября 2026 года до 1 октября 2032 года.
То есть это не новая норма рабочего времени вроде 40-часовой рабочей недели. Речь идет о специальном критерии, по которому платформенная занятость одного исполнителя у одного заказчика признается систематической и продолжительной.
Ровно 60 часов — это еще не превышение
Это важное отличие между текстом постановления и некоторыми его пересказами.
Постановление № 760 говорит о количестве часов, которое составляет более 60 часов в месяц.
Следовательно, если исполнитель работал у конкретного заказчика ровно 60 часов, установленный критерий за этот месяц не выполняется.
Например:
октябрь — 65 часов,
ноябрь — 72,
декабрь — 68,
январь — 80,
февраль — 60,
март — 75.
В таком случае шести последовательных месяцев с превышением нет: в феврале исполнитель не вышел за предел 60 часов.
А вот если в каждом из шести месяцев получится, например, 61, 70, 75, 65, 80 и 72 часа, критерий будет выполнен. Это следует непосредственно из формулировки постановления № 760.
Это не лимит на всю работу самозанятого
Еще одно распространенное заблуждение: якобы после 60 часов человек вообще больше не сможет работать.
На самом деле часы считаются применительно к конкретной паре «исполнитель — заказчик».
Например, исполнитель за месяц может выполнить:
50 часов работы для компании А,
45 часов для компании Б,
40 часов для компании В.
Общая занятость составит 135 часов. Но критерий из постановления № 760 только из-за этого не возникает: ни для одного отдельного заказчика показатель не превысил 60 часов.
Само постановление прямо привязывает расчет к количеству часов работы для одного пользователя-заказчика.
И правило касается не всех самозанятых
Название «лимит для самозанятых» тоже несколько упрощает содержание закона.
Глава 3 закона № 289-ФЗ регулирует работу так называемых партнеров-исполнителей — физических лиц, лично выполняющих работы или оказывающих услуги через посредническую цифровую платформу.
К этой категории закон относит индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих НПД.
Поэтому механизм нельзя считать правилом исключительно для плательщиков налога на профессиональный доход.
С другой стороны, он не распространяется автоматически на любого фрилансера, который зарегистрирован как самозанятый и работает с клиентами напрямую.
Если компания напрямую наняла самозанятого, правило 60 часов не применяется
Критерий из постановления № 760 сформулирован специально для выполнения работ или оказания услуг с использованием технических возможностей посреднической цифровой платформы.
Поэтому обычный прямой договор между компанией и самозанятым под правило 60 часов сам по себе не попадает.
Например, компания нашла дизайнера, заключила с ним договор оказания услуг напрямую и ежемесячно заказывает определенный объем работ. Постановление № 760 не вводит для такого договора лимит в 60 часов.
То же касается самозанятого, который самостоятельно заключает договоры с клиентами без посреднической цифровой платформы.
ФНС также отдельно разъясняет, что новое ограничение не относится к прямым договорам с заказчиками, заключенным без участия платформы.
Однако это не означает, что прямой договор можно использовать для маскировки обычных трудовых отношений. Об этом — ниже.
Вакансии, важные и интересные нюансы для работников и работодателей показываем в нашем Telegram-канале и в Максе.
Что такое посредническая цифровая платформа
Не любой сайт с объявлениями автоматически становится такой платформой.
Закон определяет посредническую цифровую платформу как цифровую платформу, которая организует взаимодействие партнеров и пользователей для заключения гражданско-правовых договоров, дает техническую возможность размещать заказы или предложения, совершать сделки и осуществлять расчеты и при этом включена в специальный реестр посреднических цифровых платформ.
Сам статус посреднической цифровой платформы возникает с момента включения площадки в этот реестр.
Реестр ведет Минэкономразвития. Согласно утвержденным Правительством правилам, ведомство должно сформировать и разместить его на своем сайте не позднее 2 ноября 2026 года.
Поэтому опубликованные до запуска закона списки известных маркетплейсов и агрегаторов лучше воспринимать как предварительные. Для юридической оценки важно смотреть именно официальный реестр и статус конкретной площадки.
На склады новое правило распространяется
Критерий 60 часов действует не для всех видов бизнеса. Правительство утвердило конкретный перечень сфер.
В него входят строительство, складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, оптовая и розничная торговля, обслуживание зданий и территорий, производство пищевых продуктов, общепит, операции с недвижимостью, образование, разработка ПО и IT, подбор персонала, реклама и исследования рынка, сухопутный и трубопроводный транспорт, спорт, отдых и развлечения.
Для складского бизнеса это особенно важно: складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность с кодом ОКВЭД 52 прямо указаны в постановлении № 760.
Следовательно, если склад привлекает исполнителей через посредническую цифровую платформу и платформа учитывает время их работы для конкретного заказчика, новая норма потенциально может применяться.
А если человек выходит на склад как самозанятый на несколько смен?
Несколько смен сами по себе нового ограничения не создают.
Допустим, исполнитель взял через платформу четыре смены по 12 часов на складе одного заказчика. Получается 48 часов в месяц.
Критерий не выполнен.
Даже если в следующем месяце он отработает 70 часов, это тоже еще не означает, что ограничение сработает: постановление требует превышения 60 часов шесть месяцев подряд.
Если исходить из вступления постановления в силу 1 октября 2026 года и отсутствия в нем правила о ретроспективном подсчете прежних периодов, самый ранний шестимесячный период после запуска новой нормы — октябрь 2026 — март 2027 года. Это следует из даты вступления постановления в силу и установленного им шестимесячного критерия.
То есть в октябре никакой человек не становится нарушителем только потому, что проработал 61 или даже 100 часов для одного заказчика.
Что должна сделать платформа после превышения
Вот здесь особенно важно отделить закон от его многочисленных пересказов.
Федеральный закон № 289-ФЗ требует от оператора платформы «установить ограничения» на систематическую и продолжительную работу одного исполнителя в интересах одного заказчика.
Постановление № 760 определяет, когда такая работа считается систематической и продолжительной: более 60 часов в каждом месяце шесть месяцев подряд.
Но ни пункт 5 части 1 статьи 17 закона № 289-ФЗ, ни постановление № 760 не устанавливают непосредственно двухмесячный срок блокировки, который часто упоминают в публикациях о новых правилах.
Поэтому корректнее говорить не «по закону самозанятого обязательно заблокируют на два месяца», а о том, что после достижения установленного критерия оператор обязан применить предусмотренное платформой ограничение в отношении длительной систематической работы этой пары.
Конкретные условия необходимо проверять в правилах соответствующей платформы.
Потеряет ли человек статус самозанятого после 60 часов
Нет.
Ни закон № 289-ФЗ, ни постановление № 760 не устанавливают правило, по которому плательщик НПД автоматически теряет статус самозанятого из-за работы более 60 часов на одного заказчика.
Постановление устанавливает критерий систематической и продолжительной платформенной работы, а обязанность применить ограничение возложена на оператора платформы.
Само по себе превышение этого показателя также не означает автоматического признания человека штатным сотрудником заказчика.
Но оно затрагивает проблему, ради которой новый механизм в том числе и появился: длительные отношения с одним исполнителем иногда фактически оказываются трудовыми, хотя оформлены как гражданско-правовые.
60 часов — не новый тест ФНС на трудовые отношения
И это еще одно важное различие.
Трудовой кодекс и раньше запрещал заключать гражданско-правовые договоры, которые фактически регулируют трудовые отношения.
При оценке отношений имеют значение их реальные признаки: человек лично выполняет трудовую функцию в интересах и под контролем работодателя, подчиняется его правилам и графику, работает не ради конкретного результата по отдельному заказу, а фактически занимает место обычного сотрудника.
ФНС среди характерных признаков подмены трудовых отношений также называет установленный график, контроль со стороны заказчика, длительный характер сотрудничества, регулярные выплаты и ситуацию, когда один заказчик становится постоянным источником дохода самозанятого.
Если гражданско-правовые отношения фактически являются трудовыми, их можно признать трудовыми в порядке статьи 19.1 ТК РФ.
Поэтому нельзя исходить из обратной логики: «если держаться ниже 60 часов, никаких налоговых и трудовых рисков нет».
60 часов — специальный критерий закона о платформенной экономике. Он не отменяет трудовое законодательство.
Сам закон о платформах тоже разделяет подрядчика и работника
С 1 октября 2026 года закон № 289-ФЗ довольно подробно описывает, как должна выглядеть гражданско-правовая платформенная занятость.
Заказ должен предполагать конкретную работу или услугу и не должен устанавливать исполнителю режим работы и обязанность соблюдать внутренний трудовой распорядок заказчика.
Исполнитель самостоятельно решает, принимать заказ или нет. За каждый заказ ему отдельно начисляется вознаграждение. Закон также не предполагает предоставления заказчиком обычных трудовых гарантий вроде еженедельных выходных и отпуска.
То есть смысл реформы гораздо шире цифры «60». Закон пытается отделить модель независимого исполнителя, который принимает отдельные заказы, от ситуации, когда человек формально числится подрядчиком, но фактически работает как штатный сотрудник.
Что это означает для складов
Для складского бизнеса новая норма особенно актуальна из-за распространенной модели привлечения временного персонала и исполнителей на отдельные смены.
Если человек время от времени берет задания у разных заказчиков через платформу, правило 60 часов может вообще не стать для него проблемой.
Другая ситуация — когда один и тот же комплектовщик, упаковщик или другой исполнитель месяцами приходит на один объект, работает по установленному заказчиком графику и выполняет одну и ту же функцию.
Здесь работодателю или заказчику стоит оценивать уже не только новый платформенный лимит, но и сам характер отношений.
Если исполнителю фактически определяют смены, он постоянно работает на одном объекте, находится под управлением представителей заказчика и получает регулярную оплату за трудовой процесс, одного гражданско-правового договора и статуса НПД недостаточно, чтобы автоматически исключить риск признания отношений трудовыми. Это следует из общих критериев статьи 15 ТК РФ и позиции ФНС по работе с самозанятыми.
Что проверить бизнесу с 1 октября
Если компания пользуется трудом исполнителей через агрегаторы или другие цифровые сервисы, сначала стоит выяснить, является ли используемый сервис посреднической цифровой платформой по закону № 289-ФЗ и включен ли он в официальный реестр.
Затем нужно понять, попадает ли деятельность компании в перечень постановления № 760 и ведется ли через платформу учет продолжительности выполнения работ конкретным исполнителем для конкретного заказчика.
Но на этом проверка не заканчивается.
Даже если новый 60-часовой критерий к компании не применяется, договоры с самозанятыми и ИП стоит проверить на обычные признаки трудовых отношений: постоянный график, трудовую функцию вместо конкретного результата, подчинение правилам заказчика, контроль процесса и устойчивую регулярную занятость.
Что нужно знать самому исполнителю
С 1 октября 2026 года не появляется запрета работать больше 60 часов в месяц.
Самозанятый может работать гораздо больше — в том числе на нескольких заказчиков.
Новое правило возникает только при сочетании условий: работа идет через посредническую цифровую платформу, деятельность относится к одной из перечисленных Правительством сфер, часы учитываются применительно к одному заказчику и превышение 60 часов повторяется шесть месяцев подряд.
Поэтому для человека, который берет разовые складские смены у разных компаний, изменения могут почти ничего не поменять.
А вот если исполнитель постоянно работает через платформу на одном и том же складе, новое правило уже стоит учитывать.
При выборе вакансии или подработки важно также смотреть не только на ставку за смену, но и на формат оформления: кто является заказчиком, какой договор заключается, через какую платформу идет работа и каким образом фиксируются выполненные задания и выплаты.
Главное
С 1 октября 2026 года самозанятым не запрещают работать больше 60 часов в месяц.
Правительство установило значительно более узкий критерий: более 60 часов в месяц одному заказчику через посредническую цифровую платформу в течение шести месяцев подряд и только в перечисленных сферах деятельности. Для складского хозяйства правило применяется напрямую.
Ровно 60 часов превышением не являются. Один месяц с 61 часом тоже не приводит к применению критерия. Прямые договоры без посреднической платформы под правило 60 часов не подпадают.
Превышение не лишает человека статуса самозанятого и само по себе автоматически не превращает гражданско-правовые отношения в трудовые. Но оператор платформы обязан ограничивать систематическую и продолжительную работу одного исполнителя на одного заказчика.
При этом обычные правила о недопустимости подмены трудовых отношений гражданско-правовыми продолжают действовать независимо от количества отработанных часов.