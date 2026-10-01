60 часов для самозанятых с 1 октября: кого действительно касается новое ограничение

Это не совсем так.

Новые нормы не устанавливают для всех самозанятых лимит рабочего времени. Они касаются определенной модели работы через посреднические цифровые платформы, только отдельных сфер деятельности и только ситуации, когда один исполнитель длительное время выполняет заказы одного и того же заказчика.

Причем одного месяца с высокой нагрузкой недостаточно. Критерий срабатывает, если исполнитель работает на одного заказчика более 60 часов в каждом месяце в течение шести месяцев подряд.

Разбираемся, кому действительно придется учитывать новое правило и что оно меняет для бизнеса и исполнителей.