Иностранный сотрудник работает в Москве и Подмосковье: когда достаточно одного патента и кого уведомлять

С 1 сентября 2025 года для Москвы и Подмосковья действует исключение. Между регионами заключено специальное соглашение, благодаря которому иностранец может работать по одному патенту на территории обоих субъектов. Например, сотрудник с московским патентом может выйти на склад в Московской области, а обладатель подмосковного патента — работать в Москве. Соглашение действует до 31 декабря 2029 года и распространяется в том числе на патенты, которые были выданы до его вступления в силу.
Но для работодателя здесь есть важная ловушка. Один патент не означает одно уведомление МВД.
Если сотрудник работает и в Москве, и в Московской области, миграционные уведомления нужно подавать с учетом каждого региона, где он фактически трудится. Разбираемся, как работает эта схема в октябре 2026 года.
Почему один патент вообще начал действовать в двух регионах
Общее правило закона № 115-ФЗ осталось прежним: патент привязан к территории субъекта РФ. Но в 2025 году в законе появилась статья 13.3-1. Она разрешила Москве и Московской области, а также Санкт-Петербургу и Ленинградской области заключать специальные межрегиональные соглашения.
Если такое соглашение действует, иностранный гражданин может работать на территории соседнего субъекта по патенту, выданному в одном из двух регионов. Работодатель, в свою очередь, получает право привлекать такого человека к работе в обоих субъектах.
Москва и Московская область таким правом воспользовались. Соглашение № 77-1754 было заключено 12 августа 2025 года и начало действовать с 1 сентября 2025 года. В нем прямо сказано, что работодатель вправе привлекать иностранца с патентом одного региона к работе на территории второго, а сам иностранный гражданин получает право там работать.
По состоянию на октябрь 2026 года соглашение действует.
Например, московского патента достаточно для склада в Подмосковье
Допустим, гражданин Узбекистана получил патент в Москве. Компания принимает его комплектовщиком. Часть смен проходит на объекте в Москве, а часть — на складе компании в Домодедово. Получать второй патент Московской области только из-за этого не требуется.
И обратная схема тоже работает: патент Московской области позволяет при соблюдении требований закона трудиться на объекте работодателя в Москве. Московская область официально разъясняла, что работодатели вправе привлекать работников с московскими патентами на территории области и наоборот.
Причем соглашение распространяется и на патенты, выданные до 1 сентября 2025 года. То есть переоформлять старый действующий патент только ради нового межрегионального режима не потребовалось.
Но это специальное исключение, а не новое правило для всей России
Из соглашения Москвы и Подмосковья не следует, что теперь любой патент действует в соседних регионах. Например, патент Московской области сам по себе не дает права работать во Владимирской, Тульской или Калужской области.
Статья 13.3-1 предусматривает такую специальную конструкцию только для определенных пар субъектов и только при наличии действующего соглашения между ними. Поэтому работодатель не должен применять логику «раз Москва и область теперь объединены, значит, территориальность патентов вообще отменили».
Не отменили. Для Москвы и Московской области просто создано отдельное исключение.
Кого касается это правило
Новый механизм нужен именно иностранным гражданам, которые работают на основании патента. Как правило, это временно пребывающие в России граждане государств с безвизовым порядком въезда, которым для работы требуется патент — например, граждане Узбекистана или Таджикистана.
Для граждан Кыргызстана, Казахстана, Армении и Беларуси эта схема в принципе не нужна: граждане ЕАЭС работают в России без патента. Иностранец с видом на жительство тоже не становится участником этого механизма, потому что его право на работу основано не на патенте. Для работников с разрешением на работу действуют свои правила.
Поэтому прежде чем решать вопрос «хватит ли одного патента», кадровику сначала нужно определить миграционный статус человека.
Самое важное для работодателя: уведомлять придется МВД обоих регионов
Вот здесь часто возникает ошибка. Работодатель заключил один трудовой договор. У работника один патент. Возникает логичное предположение: значит, и уведомление о трудоустройстве должно быть одно.
Закон устанавливает другое правило.
Если иностранный гражданин работает на территориях двух субъектов в рамках статьи 13.3-1 закона № 115-ФЗ, работодатель или заказчик услуг должен направить уведомление в территориальный орган МВД регионального уровня в каждом субъекте, где человек фактически работает.
То есть сотрудник одновременно работает в Москве и Московской области — должны быть охвачены оба региона.
Для работодателя принцип здесь такой: патент может быть один, миграционный контроль остается региональным.
Если человек сразу принимается для работы и в Москве, и в области
Предположим, компания заключает договор с работником и заранее знает, что тот будет выходить на два объекта: один находится в Москве; второй — в Московской области.
О заключении трудового договора или договора ГПХ работодатель уведомляет МВД в каждом из двух субъектов, где будет осуществляться трудовая деятельность. Общий срок уведомления о заключении договора — не более трех рабочих дней с даты его заключения.
С 1 сентября 2026 года применяются форма и порядок, утвержденные приказом МВД России от 12 мая 2026 года № 290. Старые формы, которые использовались до сентября 2026 года, применять уже не следует.
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А если сначала человек работал только в Москве, а потом его отправили в Подмосковье
Это второй распространенный сценарий. Компания приняла сотрудника на московский объект и своевременно уведомила ГУ МВД по Москве. Через месяц возникла необходимость выводить его еще и на склад в Московской области.
Заключать второй трудовой договор только из-за нового региона не обязательно, если сама трудовая модель этого не требует. Но появляется дополнительная миграционная обязанность.
Работодатель должен направить уведомление в территориальный орган МВД Московской области в течение трех рабочих дней с момента начала работы сотрудника на территории области.
И наоборот.
Если человек сначала работал по подмосковному объекту, а затем начал выходить в Москве, уведомление нужно направить в московское подразделение МВД в течение трех рабочих дней с начала московской работы.
Вот почему кадровой службе важно знать не только юридический адрес компании и место, указанное при первоначальном приеме, но и где сотрудник реально начал трудиться.
«Иногда съездил помочь на второй склад» — тоже лучше не игнорировать
Для статьи 13.3-1 имеет значение фактическое осуществление трудовой деятельности на территории другого субъекта.
Поэтому работодателю опасно рассуждать так: «Его основной объект — Москва. В Подмосковье он появился всего на пару смен, значит, ничего подавать не нужно».
Закон не устанавливает минимальное количество смен или часов, после которого возникает обязанность уведомления о начале работы во втором субъекте. Специальное правило привязано именно к началу осуществления трудовой деятельности на территории другого региона. С этого момента и отсчитываются три рабочих дня.
Для бизнеса с мобильным персоналом это особенно важно.
Если комплектовщиков, грузчиков, водителей или других сотрудников регулярно перебрасывают между московскими и подмосковными объектами, кадровая служба должна получать информацию о таких перемещениях вовремя.
А если договор прекращается
Правило о двух регионах относится не только к приему. Порядок МВД предусматривает подачу уведомлений о заключении и прекращении трудового договора или договора ГПХ с иностранцем.
Если человек осуществлял трудовую деятельность в обоих субъектах по статье 13.3-1, уведомления подаются в территориальные органы МВД каждого субъекта, где он работал. Срок обычный — не более трех рабочих дней с даты прекращения договора.
То есть кадровая схема должна быть симметричной:
принимаем человека для двух регионов — учитываем оба региона;
расторгаем договор — не забываем про уведомления там, где человек осуществлял деятельность.
Сам иностранный работник тоже подает уведомление, но это другая обязанность
Есть еще одно уведомление, из-за которого возникает путаница. Владелец патента обязан в течение двух месяцев со дня выдачи патента представить МВД уведомление об осуществлении трудовой деятельности.
Эту обязанность выполняет сам иностранный гражданин. И направляет он уведомление именно в тот территориальный орган МВД, который выдал патент.
Например, патент выдала Москва, но человек на основании соглашения работает и в Москве, и в Подмосковье. Его собственное двухмесячное уведомление по патенту подается органу МВД, выдавшему патент. Это не нужно путать с уведомлениями работодателя.
У работодателя своя обязанность по статье 13 закона № 115-ФЗ — уведомлять органы МВД о заключении и прекращении договора, а при начале работы во втором регионе — дополнительно уведомлять второй субъект.
Исполнение одной обязанности не заменяет другую.
Второй патент не нужен, но региональные ограничения все равно нужно соблюдать
Сам факт соглашения между Москвой и Московской областью не означает, что иностранцу разрешено работать в любой отрасли и на любых условиях. Статья 13.3-1 прямо говорит, что при работе в двух субъектах необходимо учитывать региональные запреты на привлечение иностранцев, работающих по патентам.
Например, в Московской области на 2026 год установлен запрет на использование иностранных работников с патентами в ряде видов деятельности. Среди них отдельные виды розничной торговли, деятельность некоторых заведений общественного питания, образование, здравоохранение, социальные услуги, культура, спорт и ряд других направлений.
Поэтому схема: «у работника московский патент, значит, в Подмосковье на него не распространяются подмосковные ограничения» не работает.
Если человек физически работает в Московской области, нужно соблюдать ограничения, действующие на территории Московской области. То же правило работает в обратную сторону применительно к требованиям Москвы.
Для складов это особенно важно
Само складское хозяйство не является запретным видом деятельности в Московской области по региональному перечню на 2026 год. Поэтому сотрудник с действующим московским патентом в принципе может работать на складе в Подмосковье в рамках специального соглашения.
Но работодателю нужно разделять три вопроса:
Позволяет ли миграционный статус человека вообще работать по патенту.
Действует ли его патент и подпадает ли работа под соглашение Москвы и области.
Уведомлено ли МВД того региона, где человек фактически выходит на объект.
Очень часто первые два условия выполнены, а ошибка возникает именно на третьем.
В патенте не появляется отдельная отметка «Москва + Московская область»
Специальный режим создается законом и межрегиональным соглашением. Работнику не требуется получать второй документ только для того, чтобы подтвердить право на работу в соседнем регионе.
Само соглашение прямо распространяется в том числе на патенты, выданные еще до его вступления в силу. Поэтому наличие в документе только региона, где патент был выдан, не означает, что его обладателю запрещена работа на территории второго участника соглашения.
Для работодателя основанием служит не дополнительная запись в патенте, а статья 13.3-1 закона № 115-ФЗ и действующее соглашение Москвы с Московской областью.
Есть ли ограничение, сколько дней можно работать во втором регионе
Федеральный закон позволяет регионам при заключении соглашения установить, например, ограничения по профессиям или продолжительности работы за пределами региона, выдавшего патент.
Но действующее соглашение Москвы и Московской области специальных лимитов вроде «не больше 30, 60 или 90 дней в году во втором регионе» не устанавливает. Оно дает иностранцам право работать по патенту одного из двух субъектов на территории другого в порядке и на условиях федерального законодательства. Поэтому само по себе длительное нахождение сотрудника на объекте во втором регионе не требует получения второго патента.
Но все остальные миграционные требования сохраняются.
Что происходит, если сотрудник меняет работодателя
Специальное соглашение привязано не к конкретной компании, а к патенту и территориям Москвы и Московской области. Поэтому если человек с действующим московским патентом увольняется с одного склада и устраивается на другой объект в Подмосковье, сам факт смены работодателя не требует получать подмосковный патент.
Но обязанности по уведомлению возникают заново. Предыдущий работодатель уведомляет МВД о прекращении договора. Новый работодатель — о заключении своего договора, а если сотрудник будет работать на территориях обоих субъектов, уведомляет оба региональных органа в установленном порядке.
То есть «старый работодатель уже сообщил в МВД» для новой компании значения не имеет. Каждый работодатель выполняет собственные обязанности.
Что будет, если компания уведомила только один регион
Сам по себе действующий патент не освобождает работодателя от миграционной отчетности. Статья 13 закона № 115-ФЗ прямо требует при работе иностранца в двух субъектах по статье 13.3-1 подавать уведомления в каждом регионе, где осуществляется трудовая деятельность.
Поэтому ситуация: патент законный, договор заключен, человек действительно может работать и в Москве, и в области, но МВД второго региона не уведомили — все равно остается нарушением порядка привлечения иностранного работника.
Для компании с десятками работников и несколькими объектами такие ошибки особенно опасны, потому что миграционные нарушения могут фиксироваться отдельно по каждому иностранцу.
Как работодателю организовать работу без ошибок
Для компаний, которые используют персонал одновременно в Москве и Московской области, лучше не оставлять этот вопрос на уровне объекта.
Менеджер склада может воспринимать перемещение сотрудника как обычную перестановку между сменами. Для кадровой службы это может быть событие, которое запускает трехдневный срок уведомления МВД.
Внутри компании полезно установить простой порядок:
при приеме иностранца определить основание его права на работу и регион выдачи патента;
заранее зафиксировать, будет ли он работать только в Москве, только в Московской области или в обоих субъектах;
проверить действительность патента и региональные ограничения;
если работа идет сразу в двух регионах, подать уведомления в МВД обоих субъектов;
если второй регион добавился позже, направить туда уведомление в течение трех рабочих дней с начала работы;
при прекращении договора проверить, какие региональные подразделения МВД нужно уведомить;
хранить подтверждения подачи уведомлений вместе с кадровыми документами сотрудника.
С 1 сентября 2026 года для этих процедур нужно использовать актуальные формы по приказу МВД № 290.
Что должен знать сам работник
Для иностранного сотрудника главное изменение очень удобное: между Москвой и Московской областью больше не обязательно оформлять два отдельных патента только из-за того, что объекты находятся по разные стороны МКАД.
Если патент действующий и остальные требования соблюдены, одного документа достаточно.
Сотруднику важно следить за его своевременной оплатой и выполнить собственную обязанность по уведомлению МВД об осуществлении трудовой деятельности в течение двух месяцев после выдачи патента. Такое уведомление направляется в орган, который выдал документ.
А вот уведомления о трудовом договоре и работе в двух регионах — уже зона ответственности работодателя. Поэтому перед выходом на второй объект вполне нормально спросить у кадровика, оформлена ли работа в новом регионе надлежащим образом.
Главное
В октябре 2026 года иностранному гражданину с патентом Москвы не нужен отдельный патент Московской области, чтобы работать в Подмосковье. Точно так же подмосковный патент позволяет работать в Москве. Это возможно благодаря статье 13.3-1 закона № 115-ФЗ и соглашению Москвы и Московской области, которое действует с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2029 года.
Но территориальные обязанности работодателя никуда не исчезают. Если иностранный сотрудник работает в двух субъектах, работодателю нужно уведомить МВД в каждом из них. Если второй регион появился уже после приема, уведомление туда направляется в течение трех рабочих дней с момента начала работы на его территории.
Сам работник при этом не подает отдельное двухмесячное уведомление во второй регион: его собственное уведомление об осуществлении трудовой деятельности направляется в МВД, выдавшее патент.
Формулу можно запомнить так: один патент — два региона, но не одно МВД.