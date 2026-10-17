Иностранный сотрудник работает в Москве и Подмосковье: когда достаточно одного патента и кого уведомлять

Почему один патент вообще начал действовать в двух регионах

Общее правило закона № 115-ФЗ осталось прежним: патент привязан к территории субъекта РФ. Но в 2025 году в законе появилась статья 13.3-1. Она разрешила Москве и Московской области, а также Санкт-Петербургу и Ленинградской области заключать специальные межрегиональные соглашения.

Если такое соглашение действует, иностранный гражданин может работать на территории соседнего субъекта по патенту, выданному в одном из двух регионов. Работодатель, в свою очередь, получает право привлекать такого человека к работе в обоих субъектах.

Москва и Московская область таким правом воспользовались. Соглашение № 77-1754 было заключено 12 августа 2025 года и начало действовать с 1 сентября 2025 года. В нем прямо сказано, что работодатель вправе привлекать иностранца с патентом одного региона к работе на территории второго, а сам иностранный гражданин получает право там работать.

По состоянию на октябрь 2026 года соглашение действует.