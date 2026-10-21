Работодатель уведомил МВД, должен ли иностранный работник делать что-то еще

У работодателя и самого иностранного гражданина могут быть разные обязанности. То, что компания сообщила МВД о заключении договора, не означает автоматически, что работнику больше ничего делать не нужно.
Особенно это касается иностранцев, работающих по патенту. В октябре 2026 года владелец патента обязан самостоятельно уведомить МВД об осуществлении трудовой деятельности в течение двух месяцев после выдачи патента — даже если работодатель уже отправил свое уведомление о договоре.
Кроме того, остаются вопросы оплаты патента, миграционного учета, медицинского освидетельствования, дактилоскопии и других документов.
Разбираемся, какие обязанности принадлежат работодателю, а какие — самому иностранцу.
Что именно отправляет работодатель
Работодатель или заказчик работ обязан уведомить МВД о заключении и прекращении трудового или гражданско-правового договора с иностранным гражданином. Общий срок — не более трех рабочих дней с даты заключения или прекращения договора.
С 1 сентября 2026 года используются новые формы, утвержденные приказом МВД России от 12 мая 2026 года № 290. Например, компания 20 октября заключила трудовой договор с гражданином Узбекистана. Именно компания должна сообщить МВД об этом договоре.
Это обязанность работодателя. Но она не всегда заменяет обязанности самого гражданина Узбекистана.
Владелец патента должен отправить собственное уведомление
Пункт 7 статьи 13.3 закона № 115-ФЗ устанавливает отдельную обязанность для иностранца, получившего патент.
В течение двух месяцев со дня выдачи патента он должен самостоятельно подать в МВД уведомление об осуществлении трудовой деятельности.
Уведомление направляется в тот территориальный орган МВД, который выдал патент. К нему прилагается копия трудового договора или договора ГПХ. Если гражданско-правовой договор заключен устно, сведения о нем указываются непосредственно в уведомлении.
Форма такого уведомления установлена отдельным приказом МВД России от 5 сентября 2023 года № 655 и продолжает действовать в октябре 2026 года.
Получается две параллельные процедуры.
Работодатель сообщает: «Мы заключили договор с этим иностранным гражданином».
Сам владелец патента сообщает: «Я получил патент и действительно начал по нему работать».
Это разные юридические обязанности.
Работодатель уже отправил уведомление, значит, иностранцу можно ничего не подавать?
В октябре 2026 года — нет. Самая опасная ошибка выглядит именно так:
работодатель своевременно отправил свою форму;
работник знает об этом;
оба считают, что МВД уже получило всю необходимую информацию;
личное уведомление владельца патента в двухмесячный срок никто не подает.
Но действующая редакция статьи 13.3 не говорит, что уведомление работодателя заменяет уведомление самого иностранца. Более того, непредставление иностранцем уведомления и копии договора является основанием для аннулирования патента. Отсутствие необходимых сведений о трудовой деятельности также может помешать переоформлению патента.
Поэтому работодателю даже выгодно напомнить новому сотруднику о его собственной обязанности. Юридически компания не должна подавать форму № 655 вместо иностранца, но последствия пропуска срока напрямую затронут и бизнес: сотрудник может потерять документ, позволяющий ему работать.
Два месяца считаются не с даты трудоустройства
Это еще одна частая ошибка.
Срок считается со дня выдачи патента, а не со дня заключения конкретного трудового договора.
Например, патент выдан 10 сентября. Работник нашел работу только 15 октября. Работодатель отправил свое уведомление в течение трех рабочих дней. Но у самого иностранца не возникает новых двух месяцев с 15 октября. Его собственный срок по пункту 7 статьи 13.3 продолжает считаться от 10 сентября.
А если человек сменил работодателя?
Здесь ситуация другая. Двухмесячное уведомление владельца патента привязано к выдаче патента, а не к каждой новой компании. Если иностранец получил патент, своевременно исполнил свою обязанность и через несколько месяцев перешел на другой склад, новый двухмесячный срок только из-за смены работодателя не начинается.
Зато меняются обязанности работодателей. Старая компания уведомляет МВД о прекращении договора, новая — о заключении своего. Обе делают это в пределах трех рабочих дней.
Таким образом, нельзя смешивать уведомление иностранца после получения патента и уведомления работодателей при каждом заключении или прекращении договора.
С 1 января 2027 года правило изменится
Федеральным законом № 241-ФЗ уже принята новая редакция пункта 7 статьи 13.3, которая начинает действовать 1 января 2027 года.
Из нее следует, что обязанность владельца патента подавать собственное двухмесячное уведомление больше не будет распространяться на случай, когда он работает у работодателя или заказчика из числа организаций, ИП и других профессиональных заказчиков, перечисленных в абзаце первом пункта 1 статьи 13.3.
То есть для обычного сотрудника склада, который работает по патенту в ООО или у ИП, правила с нового года станут проще. Но в октябре, ноябре и декабре 2026 года действует нынешняя редакция.
Если двухмесячный срок приходится на 2026 год, исходить нужно из действующего сейчас требования и не рассчитывать заранее на январское послабление.
В нашем Telegram-канале мы публикуем актуальные вакансии и заранее рассказываем об условиях работы, документах и формате оформления.
Уведомление не продлевает патент
Допустим, компания уведомила МВД и сам работник тоже отправил свое уведомление. На этом нельзя прекращать следить за патентом. Патент выдается на срок от одного до двенадцати месяцев, а его действие продлевается на тот период, за который иностранный гражданин внес фиксированный авансовый платеж по НДФЛ.
Если очередной период своевременно не оплачен, срок действия патента прекращается со дня, следующего за последним днем оплаченного периода. Причем никакого отдельного решения работодателя здесь не требуется.
Например, договор заключен на год, компания все уведомления отправила, но работник пропустил очередной платеж за патент. Действующий трудовой договор сам по себе патент не сохраняет. Поэтому для владельца патента одна из главных постоянных обязанностей — следить за сроками фиксированных авансовых платежей.
Для работодателя это тоже практический риск: право сотрудника работать стоит проверять не только в день приема.
Работодатель сообщил о приеме — это не миграционный учет
Еще одна распространенная путаница. Компания уведомила МВД о договоре, значит, работник автоматически зарегистрирован по адресу работодателя.
Нет. Уведомление о трудовом договоре и миграционный учет по месту пребывания — разные процедуры.
По общему правилу иностранный гражданин, находящийся в месте пребывания, должен быть поставлен там на миграционный учет. Уведомление о прибытии обычно подает принимающая сторона, а общий срок составляет семь рабочих дней со дня прибытия, если для конкретной категории не установлены специальные правила.
Например, человек устроился на склад и переехал в новое общежитие. Работодатель уведомил МВД о трудовом договоре. Но вопрос учета по адресу общежития нужно решить отдельно. Особенно это важно при вахтовой работе, когда жилье предоставляет компания.
Гражданам ЕАЭС свое уведомление о работе по патенту подавать не нужно
Отдельная ситуация — граждане Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении. Им для работы в России не требуется патент или разрешение на работу. Это предусмотрено Договором о ЕАЭС. Поэтому обязанности владельца патента о двухмесячном уведомлении у них нет.
Но работодатель все равно подает обычное уведомление МВД о заключении договора в течение трех рабочих дней. А у самого работника остаются другие миграционные обязанности.
Например, граждане ЕАЭС, приехавшие для работы или трудоустройства, освобождены от постановки на миграционный учет только в течение 30 суток с даты въезда. Если пребывание продолжается дольше, вопрос учета необходимо оформить по правилам российского законодательства.
Срок их временного пребывания при наличии трудового или гражданско-правового договора связан со сроком такого договора. То есть схема: «Я гражданин Кыргызстана, патент мне не нужен, значит, после устройства на работу вообще никакие миграционные действия не нужны» тоже неверна.
Нужно ли проходить дактилоскопию и фотографирование
Это еще одна обязанность, которая существует независимо от уведомления работодателя. Иностранные граждане, прибывшие в Россию для осуществления трудовой деятельности, должны пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.
Общий срок — 30 календарных дней со дня въезда, либо соответствующая процедура проводится при обращении за патентом или при получении разрешения на работу.
Для иностранцев, которым патент и разрешение на работу вообще не нужны, закон предусматривает отдельное правило при изменении цели визита: пройти дактилоскопию нужно в течение 30 календарных дней со дня заключения договора, но не позднее 90 дней со дня въезда.
В большинстве случаев дактилоскопия проводится однократно. Следовательно, если человек уже прошел ее раньше в установленном порядке, после каждого нового трудоустройства сдавать отпечатки заново не требуется. Но уведомление работодателя само по себе дактилоскопию не заменяет.
Медицинское освидетельствование также отделено от договора
Иностранцы, прибывшие для работы, подпадают и под требования о медицинском освидетельствовании. В действующей с 2026 года редакции статьи 5 закона № 115-ФЗ иностранцы, прибывшие для работы, в установленных случаях проходят медицинское освидетельствование в течение 30 календарных дней после въезда. Если оно было пройдено не позднее одного года до въезда в предусмотренном законом порядке, повторять процедуру сразу не требуется.
Далее иностранные граждане соответствующих категорий должны повторно пройти медосвидетельствование в течение 30 календарных дней после истечения одного года со дня предыдущего освидетельствования.
Для владельца патента первое освидетельствование обычно связано уже с процедурой получения самого документа. Но при длительном проживании и работе в России о ежегодном сроке забывать нельзя. Работодатель, отправив уведомление о договоре, эту обязанность за иностранца не выполняет.
Если поменялся паспорт, просто уведомления работодателя тоже недостаточно
Представим иностранца с патентом, который получил новый паспорт. Компания продолжает с ним работать и считает, что раз договор не менялся, никаких дополнительных действий не требуется.
Однако статья 13.3 предусматривает отдельную обязанность. Если изменились фамилия, имя, отчество или реквизиты паспорта, владелец патента должен обратиться для внесения изменений в сведения, содержащиеся в патенте. Срок — семь рабочих дней со дня изменения данных на территории России либо со дня въезда, если они изменились за ее пределами.
Аналогичное правило действует для иностранцев с разрешением на работу: при изменении имени или реквизитов документа нужно обратиться в орган, выдавший разрешение, для изменения сведений. Это опять же личная обязанность иностранного гражданина, а не часть трехдневного уведомления работодателя.
А что должен делать работник с РВП или ВНЖ
У иностранцев с разрешением на временное проживание или видом на жительство нет двухмесячного уведомления владельца патента, потому что патента у них нет. Но есть собственные обязанности по подтверждению проживания.
Обладатель РВП в общем случае должен в течение двух месяцев после окончания очередного года со дня получения РВП подать в МВД уведомление о подтверждении проживания и сведения о доходах.
Иностранец с видом на жительство также обязан ежегодно подтверждать проживание: уведомление подается в течение двух месяцев после окончания очередного года со дня получения ВНЖ. В нем указываются в том числе места работы, продолжительность трудовой деятельности и доход.
Эти сроки никак не отменяются тем, что компания регулярно и правильно уведомляет МВД о трудовом договоре.
Уведомление работодателя — о трудовых отношениях.
Уведомление владельца РВП или ВНЖ — о его проживании и выполнении требований миграционного статуса.
Нужно ли работодателю контролировать обязанности самого иностранца?
Юридически не все личные обязанности иностранца превращаются в обязанность работодателя. Например, именно сам владелец патента сейчас должен подать двухмесячное уведомление. Но бизнес заинтересован в том, чтобы ключевые требования выполнялись.
Если человек забудет оплатить патент и тот прекратит действовать, компания не сможет законно продолжать использовать его труд. Если документ аннулируют из-за непредставленного уведомления, проблема опять возникнет у работодателя. Поэтому для компании с большим количеством иностранных сотрудников разумно не ограничиваться простым оформлением.
Можно вести внутренний контроль по критическим датам:
когда выдан патент;
до какой даты оплачен;
истек ли двухмесячный срок для личного уведомления;
когда нужно очередное медосвидетельствование;
действителен ли миграционный учет;
не изменились ли паспортные данные.
Особенно это актуально для складов, производств, клининга и других отраслей с большим количеством линейного иностранного персонала.
Простой чек-лист после приема на работу
Работа по патенту. Подано ли личное уведомление в двухмесячный срок, если оно требуется по действующим правилам; оплачен ли следующий период патента.
Миграционный учет. Соответствует ли он фактическому месту пребывания после трудоустройства.
Медицинские документы. Не подошел ли срок ежегодного освидетельствования.
Дактилоскопия. Выполнена ли обязанность, если человек проходит процедуру впервые.
Документы. Не менялись ли паспортные данные, которые нужно отразить в патенте или разрешении.
РВП или ВНЖ. Не подошел ли срок собственного ежегодного уведомления о проживании.
Главное
Уведомление работодателя в МВД — это не универсальная замена всех миграционных обязанностей иностранного работника.
Компания обязана в течение трех рабочих дней сообщить МВД о заключении договора. Но сам иностранный гражданин пока еще обязан в течение двух месяцев со дня выдачи патента направить свое уведомление об осуществлении трудовой деятельности.
С 1 января 2027 года для работников по патенту, трудящихся у организаций, ИП и других профессиональных заказчиков, это правило изменится: отдельное личное двухмесячное уведомление в таких случаях больше не потребуется.
Но и после этого останутся другие обязанности: своевременная оплата патента, миграционный учет, актуализация документов, медицинское освидетельствование и — для соответствующих категорий — подтверждение проживания.