Работодатель уведомил МВД, должен ли иностранный работник делать что-то еще

У работодателя и самого иностранного гражданина могут быть разные обязанности. То, что компания сообщила МВД о заключении договора, не означает автоматически, что работнику больше ничего делать не нужно.

Особенно это касается иностранцев, работающих по патенту. В октябре 2026 года владелец патента обязан самостоятельно уведомить МВД об осуществлении трудовой деятельности в течение двух месяцев после выдачи патента — даже если работодатель уже отправил свое уведомление о договоре.

Кроме того, остаются вопросы оплаты патента, миграционного учета, медицинского освидетельствования, дактилоскопии и других документов.

Разбираемся, какие обязанности принадлежат работодателю, а какие — самому иностранцу.