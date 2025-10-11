Программа льготной ипотеки для ИТ-специалистов расширяется: кто теперь сможет оформить кредит на особых условиях

Как компании попадают в список

Чтобы попасть в число участников программы, компания должна была не просто иметь аккредитацию, а ещё и пользоваться налоговыми льготами по итогам прошлого года, а также до 20 сентября подать в ФНС специальное согласие на раскрытие налоговой тайны (код 10062).

Этот документ — ключевой фильтр, который позволяет банкам оперативно проверить, действительно ли сотрудник работает в аккредитованной ИТ-компании. Без него оформить ипотеку со льготной ставкой невозможно. На практике это стало важным шагом в сторону прозрачности и цифровизации подтверждения статуса. Теперь большинство проверок происходят автоматически, без бумажной волокиты и лишней бюрократии.