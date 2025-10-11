Программа льготной ипотеки для ИТ-специалистов расширяется: кто теперь сможет оформить кредит на особых условиях

Благодаря обновлённому списку тысячи ИТ-специалистов получили реальную возможность улучшить жилищные условия — на льготных условиях и без бюрократических сложностей.
Как компании попадают в список
Чтобы попасть в число участников программы, компания должна была не просто иметь аккредитацию, а ещё и пользоваться налоговыми льготами по итогам прошлого года, а также до 20 сентября подать в ФНС специальное согласие на раскрытие налоговой тайны (код 10062).
Этот документ — ключевой фильтр, который позволяет банкам оперативно проверить, действительно ли сотрудник работает в аккредитованной ИТ-компании. Без него оформить ипотеку со льготной ставкой невозможно. На практике это стало важным шагом в сторону прозрачности и цифровизации подтверждения статуса. Теперь большинство проверок происходят автоматически, без бумажной волокиты и лишней бюрократии.
Что это значит для ИТ-специалистов
По данным Минцифры, программой уже воспользовались около 89 тысяч человек, и с ростом числа компаний-участников эта цифра будет стремительно увеличиваться. Теперь у сотрудников тысяч новых организаций появился мощный инструмент для финансового планирования: ипотека со ставкой от 6% годовых и длительным сроком кредитования.
Проверить, входит ли работодатель в программу, можно через портал «Госуслуги» — достаточно ввести ИНН компании или её название.
Если же компания не найдена в списке, стоит уточнить ситуацию у работодателя. Причины могут быть разные: от ошибок при подаче документов до опоздания с заявкой или отсутствия права на налоговые льготы. Следующее обновление перечня запланировано на 25 мая 2026 года, поэтому у компаний есть шанс исправить ситуацию.
Возможные последствия для рынка
Расширение программы льготной ипотеки закономерно приведёт к нескольким результатам. Во-первых, усилится конкуренция за квалифицированные кадры — возможность оформить дешёвую ипотеку становится весомым преимуществом работодателя. Во-вторых, это может подтолкнуть рост цен на жильё и ставки по обычным кредитам, поскольку спрос на недвижимость увеличится, особенно в крупных ИТ-кластерах — Воронеже, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону и Новосибирске. (Компании, зарегистрированные в Москве или Санкт-Петербурге под программу льготной ипотеки для ИТ-специалистов не подпадают)
Но есть и положительная сторона. Расширение программы делает ИТ-сферу ещё более привлекательной для специалистов из других отраслей — юристов, экономистов, аналитиков. Это способствует не только укреплению кадрового потенциала, но и дальнейшему росту цифровой экономики.
Что ждет льготную ипотеку для ИТ-специалистов дальше?
Министерство цифрового развития, согласовав изменения с Правительством, также объявило об отмене лимитов на объёмы выдачи льготных ипотек. Это значит, что банки смогут свободнее кредитовать сотрудников аккредитованных ИТ-компаний, не опасаясь исчерпания квот.
Таким образом, программа постепенно превращается не просто в меру социальной поддержки, а в часть государственной стратегии развития ИТ-отрасли. Сочетание налоговых льгот, ипотечных послаблений и цифрового контроля создаёт устойчивую экосистему, в которой выигрывают и специалисты, и работодатели, и государство.
