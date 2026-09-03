Инвестиции в стратегические предприятия: что говорят суды

Иностранные инвестиции в российские общества, имеющие стратегическое значение, регулируются Федеральным законом № 57-ФЗ от 29.04.2008 (далее – «Закон 57-ФЗ»). Закон 57-ФЗ предусматривает согласование отдельных сделок и иных действий, связанных с приобретением акций, долей или активов стратегических обществ либо установлением контроля над ними.
Подробнее о том, кто относится к иностранным инвесторам, какие общества считаются стратегическими и когда требуется согласование, можно прочитать здесь.
Ниже представлены отдельные выводы судов по вопросам применения Закона 57-ФЗ. Приведенная практика не обязательно свидетельствует об устойчивой тенденции, однако позволяет понять, как ФАС России, прокуратура и суды могут толковать и применять положения Закона 57-ФЗ в конкретных ситуациях.
Гражданин РФ, имеющий иное гражданство, мог признаваться иностранным инвестором и до 30.07.2017 — до вступления в силу нормы, прямо предусматривающей отнесение таких лиц к иностранным инвесторам.
Суд указал, что предусмотренное Законом № 57-ФЗ исключение для организаций, находящихся под контролем граждан РФ — налоговых резидентов РФ, не распространяется на граждан РФ, имеющих также иное гражданство. По мнению суда, гражданин РФ, имеющий иное гражданство, «не исключается из сферы действия Закона 57-ФЗ (ч. 9 ст. 2)».
Следует отметить, что в конкретном деле суд также учел в качестве дополнительного аргумента вхождение гражданина РФ со вторым гражданством в одну группу лиц с иностранными инвесторами.
Дело: А07-1729/2025
2. Применяется ли Закон 57-ФЗ, если лицо, приобретающее контроль над стратегическим обществом, не является иностранным инвестором, но входит с ним в одну группу лиц?
Для применения Закона 57-ФЗ не требуется, чтобы лицо, непосредственно приобретающее контроль над стратегическим обществом, само являлось иностранным инвестором. Достаточно, чтобы такое лицо входило в группу лиц, в состав которой входит иностранный инвестор, определяемую в соответствии с федеральным законом «О защите конкуренции». В этом случае контроль над стратегическим обществом рассматривается как приобретаемый всей группой лиц, в которую входит иностранный инвестор.
Дело: А40-156361/2023 и А42-7217/2021
3. Может ли финансирование иностранным инвестором приобретения стратегического общества свидетельствовать о наличии контроля над таким обществом?
Предоставление иностранным инвестором финансирования на нерыночных условиях может рассматриваться наряду с иными обстоятельствами как одно из доказательств фактического контроля над стратегическим обществом.
В одном из дел суд отнес фактически безвозмездное финансирование приобретения стратегического общества к косвенным доказательствам наличия контроля со стороны группы лиц, в которую входили иностранные инвесторы.
Суд также указал, что право требовать исполнения финансовых и иных обязательств позволяло иностранным инвесторам и аффилированным с ними лицам подчинять рыбодобывающие общества своей воле и побуждать их действовать в своих интересах.
Дело: А40-42458/2024
4. Может ли осуществление прав участника стратегического общества через ЗПИФ требовать согласования, если иностранный инвестор определяет решения инвестиционного комитета ЗПИФ?
Передача долей в стратегическом обществе в состав имущества ЗПИФ может потребовать предварительного согласования по Закону № 57-ФЗ, если иностранный инвестор вправе определять решения инвестиционного комитета ЗПИФ и тем самым влиять на осуществление прав участника стратегического общества.
Гражданин России, имея двойное гражданство, через серии сделок (включая покупку долей в уставных капиталах и участие в паевых фондах) приобрел контроль над лицами, оказывающими влияние на деятельность стратегического общества, что подпадает под регулирование Закона 57-ФЗ. Сделки не были согласованы с ФАС и не соответствовали требованиям Закона 57-ФЗ.
Суд пришел к выводу, что в результате совершения в 2020 году сделки, оформленной приказом генерального директора общества и решением общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ, иностранный инвестор, как лицо, определяющее решения инвестиционного комитета, получил полномочия участника общества, связанные с голосованием на общем собрании акционеров в отношении стратегического предприятия.
Поскольку ходатайство о предварительном согласовании сделки не подавалось и согласование Правительственной комиссии получено не было, суд признал сделку ничтожной как совершенную с нарушением требований Закона № 57-ФЗ.
Дело: А07-1729/2025
5. Прекращается ли контроль иностранного инвестора над стратегическим обществом, если принадлежащая ему доля в обществе передается в ЗПИФ?
Временная передача по договору доверительного управления возможности распоряжаться голосами, приходящимися на акции (доли) стратегического общества, сама по себе не свидетельствует о прекращении контроля иностранного инвестора.
В рассмотренном деле суд установил, что передача акций и долей стратегических обществ в состав имущества ЗПИФ не повлекла утраты контроля. Суд отдельно отметил, что переданные акции и доли могли быть в любой момент возвращены в собственность владельца инвестиционных паев.
Дело: А07-1729/2025
6. Применяется ли исковая давность к требованиям прокурора, связанным с нарушением Закона 57-ФЗ?
Единообразный подход к этому вопросу в судебной практике пока не сформирован.
Конституционный Суд РФ указал, что вывод о неприменении исковой давности к искам прокурора об обращении в доход государства имущества, приобретенного вследствие нарушения антикоррупционных запретов, нельзя автоматически распространять на иные категории прокурорских исков. По нашему мнению, к таким категориям относятся и требования, основанные на нарушении Закона 57-ФЗ.
Вместе с тем в одном из дел суд отклонил доводы ответчиков о пропуске срока исковой давности. Суд указал, что иск прокуратуры был предъявлен в защиту публичного интереса, относящегося к нематериальным благам, поэтому трехлетний срок исковой давности к заявленным требованиям не применяется.
Дело: Постановлении КС РФ № 49-П от 31.10.2024 и А56-3068/2025
7. Подлежит ли применению 3-летний срок исковой давности к требованиям о нарушении Закона 57-ФЗ?
Еще в одном деле суд указал, что иск прокурора не направлен на защиту субъективного права, а имеет своей целью обеспечение обороноспособности государства и защиту конституционно значимых и государствообразующих ценностей, на которые исковая давность не распространяется. При этом следует отметить, что в рассматриваемом деле с момента совершения оспариваемых сделок до обращения прокурора в суд трехлетний срок исковой давности не истек.
Дело: А78-6746/2025
8. Как определяется начало течения 10-летнего срока исковой давности по требованиям, связанным с нарушением Закона 57-ФЗ?
Суд может связать начало течения 10-летнего срока не с формальной датой совершения сделки (момента нарушения), а с моментом возникновения ее неправомерных последствий.
В одном из дел суды отклонили доводы об истечении срока исковой давности, сославшись на позицию Верховного Суда. Согласно этой позиции, при определении начала течения срока по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки необходимо учитывать момент возникновения «неправового результата», то есть последствий сделки, противоречащих закону.
Суды пояснили, что право предъявить такое требование возникает в связи с наступлением последствий исполнения ничтожной сделки и направлено на их устранение. На этом основании корпоративные решения о распределении долей в стратегическом обществе были признаны ничтожными, хотя с момента их принятия и исполнения прошло более 10 лет.
Дело: А21-1175/2025
9. Может ли сокрытие нарушения Закона 57-ФЗ от государственного контроля влиять на исчисление 10-летнего срока исковой давности?
Суд отметил, что началом течения такого десятилетнего срока, за исключением отдельных случаев является день нарушения права. При этом он также отметил, что нарушение требований Закона 57-ФЗ может носить длящийся характер, если соответствующие обстоятельства скрывались от государственного контроля ответчиком и связанными с ним лицами.
В подобных случаях суд может признать возможным исчисление 10-летнего срока исковой давности с момента выявления нарушения уполномоченным органом, мотивируя это тем, что нарушение носило длящийся характер и продолжалось вплоть до его выявления.
При этом стоит обратить внимание, что в рассматриваемом деле, несмотря на выводы суда о сроках исковой давности, с момента совершения оспариваемых сделок до применения последствий их недействительности прошло менее 10 лет.
Дело: А07-1729/2025
10. Применялось ли освобождение от требований Закона 57-ФЗ к сделкам между компаниями под контролем российских налоговых резидентов, если в группу лиц с ними входил иностранный инвестор?
Закон 57-ФЗ не распространяется на сделки со стратегическими обществами между организациями, находящимися под контролем граждан РФ — налоговых резидентов РФ, за исключением граждан РФ, имеющих иное гражданство (ч. 9 ст. 2 Закона 57-ФЗ в редакции от 18 июля 2017 года).
Суды отмечают, что указанное исключение не применяется, если гражданин РФ, осуществляющий контроль над стратегическим обществом, входит в группу лиц с иностранным инвестором. В таком случае наличие иностранного инвестора в составе группы лиц исключает применение части 9 статьи 2 Закона 57-ФЗ, несмотря на осуществление контроля над стратегическим обществом гражданином РФ – налоговым резидентом РФ.
Дело: А42-7217/2021
Применение Закона 57-ФЗ зависит от обстоятельств конкретной ситуации. Поэтому в каждом случае необходимо отдельно анализировать, требует ли сделка предварительного согласования, приводит ли она к установлению контроля и какие риски могут возникнуть в связи с ее совершением.
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