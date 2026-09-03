Инвестиции в стратегические предприятия: что говорят суды

Иностранные инвестиции в российские общества, имеющие стратегическое значение, регулируются Федеральным законом № 57-ФЗ от 29.04.2008 (далее – «Закон 57-ФЗ»). Закон 57-ФЗ предусматривает согласование отдельных сделок и иных действий, связанных с приобретением акций, долей или активов стратегических обществ либо установлением контроля над ними.

Подробнее о том, кто относится к иностранным инвесторам, какие общества считаются стратегическими и когда требуется согласование, можно прочитать здесь.

Ниже представлены отдельные выводы судов по вопросам применения Закона 57-ФЗ. Приведенная практика не обязательно свидетельствует об устойчивой тенденции, однако позволяет понять, как ФАС России, прокуратура и суды могут толковать и применять положения Закона 57-ФЗ в конкретных ситуациях.