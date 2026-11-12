Валютные расчеты по международным проектам: российским соисполнителям расширили возможности перевода иностранной валюты

Как действовал особый порядок до поправок?
Указ № 72 разрешал российским экспортерам рассчитываться с российскими поставщиками в иностранной валюте, полученной от иностранных покупателей за товары по внешнеторговым договорам. Особый порядок применялся, если договор поставки между экспортером и поставщиком был заключен во исполнение межправительственного соглашения.
Выручку за вычетом расходов на исполнение договора и банковских комиссий можно было перечислить:
на счет поставщика в российском банке без обязательной продажи валюты; и/или
на зарубежный счет поставщика.
Для перевода в валюте, отличной от указанной в договоре, требовалось предварительное согласие поставщика. Если экспортер получал выручку в валюте, отличной от валюты договора, и планировал её конвертировать, порядок и условия конвертации нужно было также заранее согласовать с поставщиком.
Аналогичный порядок действовал и при экспорте работ и услуг с привлечением российских соисполнителей. Российский исполнитель мог перечислить соисполнителю валюту, полученную от иностранного заказчика, если договор с соисполнителем был заключен во исполнение межправительственного соглашения.
Что изменилось?
1. Особый порядок расчетов сохранили и распространили на соисполнителей второго уровня
Указ ввел два уровня соисполнителей при экспорте работ и услуг и установил особый порядок расчетов с каждым из них. Речь идет о следующей структуре во исполнение межправительственного соглашения:
российский исполнитель заключает внешнеторговый договор с иностранным заказчиком.
соисполнитель первого уровня заключает договор с российским исполнителем.
соисполнитель второго уровня заключает договор с соисполнителем первого уровня.
Российский исполнитель вправе перечислять валюту, полученную от зарубежных заказчиков, напрямую соисполнителям первого и (или) второго уровня на их счета в российских банках без обязательной продажи валюты и/или на зарубежный счет соисполнителя. Соисполнитель первого уровня, в свою очередь, вправе на тех же условиях перечислить полученную от исполнителя валюту соисполнителю второго уровня.
Механизм распространяется в том числе на авансовые платежи.
2. Предусмотрены дополнительные возможности оплаты зарубежных расходов
Указ также предоставляет российским исполнителям право:
перечислять поступившую от нерезидентов валюту на зарубежные банковские счета сотрудников (как резидентов, так и нерезидентов) филиалов российских соисполнителей первого и второго уровней, расположенных за пределами России;
оплачивать в иностранной валюте обязательства российских соисполнителей первого и второго уровней перед налоговыми органами, органами социального страхования и внебюджетными фондами иностранных государств, участвующих в реализации соответствующих межправительственных соглашений.
Изменения упрощают организацию расчетов в международных проектах, предусматривающих участие нескольких российских компаний. В частности, основной исполнитель получает возможность направлять валютные средства не только непосредственному соисполнителю, но и соисполнителю второго уровня. Это позволяет сократить количество промежуточных валютных операций и расширить возможности использования иностранной валюты для исполнения обязательств по международным проектам.
На что обратить внимание участникам ВЭД?
Новый порядок не распространяется автоматически на все внешнеторговые контракты и не отменяет общие требования валютного законодательства. Для применения специального механизма необходимо учитывать:
наличие межправительственного соглашения, во исполнение которого заключены соответствующие договоры;
статус основного исполнителя и соисполнителей первого и второго уровней;
соответствие договорной цепочки требованиям Указа № 72;
условия перевода средств, включая валюту платежа или конвертации в валюту, отличную от предусмотренной договором.
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