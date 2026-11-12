Валютные расчеты по международным проектам: российским соисполнителям расширили возможности перевода иностранной валюты

Как действовал особый порядок до поправок?

Указ № 72 разрешал российским экспортерам рассчитываться с российскими поставщиками в иностранной валюте, полученной от иностранных покупателей за товары по внешнеторговым договорам. Особый порядок применялся, если договор поставки между экспортером и поставщиком был заключен во исполнение межправительственного соглашения.

Выручку за вычетом расходов на исполнение договора и банковских комиссий можно было перечислить:

на счет поставщика в российском банке без обязательной продажи валюты; и/или

на зарубежный счет поставщика.

Для перевода в валюте, отличной от указанной в договоре, требовалось предварительное согласие поставщика. Если экспортер получал выручку в валюте, отличной от валюты договора, и планировал её конвертировать, порядок и условия конвертации нужно было также заранее согласовать с поставщиком.

Аналогичный порядок действовал и при экспорте работ и услуг с привлечением российских соисполнителей. Российский исполнитель мог перечислить соисполнителю валюту, полученную от иностранного заказчика, если договор с соисполнителем был заключен во исполнение межправительственного соглашения.