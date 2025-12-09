Ваш новый главный бухгалтер — молодец? Как за 90 дней понять, что вы взяли профессионала

Здравствуйте! С вами Айгуль Шадрина, налоговый консультант и генеральный директор S4 Consulting. Мы уже поговорили о том, почему выбор бухгалтера — это вопрос выживания, разобрали, где искать профессионалов, и даже обсудили налоговую реформу 2026 года. Казалось бы, полдела сделано: вы нашли специалиста, подписали договор и выдохнули.

Но здесь начинается самое интересное. Как понять, что вы наняли того самого профи, а не «бомбу замедленного действия»?

Представьте ситуацию: вы взяли бухгалтера, он сидит тихо, вопросов не задает, что-то печатает. Вы думаете: «Отлично, процесс идет». А через полгода прилетает блокировка счета или требование на миллион. Оказывается, все это время отчеты сдавались с ошибками, а первичка просто складывалась в тумбочку.

Первые 90 дней — это не просто испытательный срок для сотрудника. Это ваша единственная возможность безболезненно проверить систему на прочность до того, как ошибки станут фатальными. Сегодня я дам вам пошаговую инструкцию: куда смотреть, что спрашивать и как понять, что пора расставаться, не дожидаясь беды.