Ваш новый главный бухгалтер — молодец? Как за 90 дней понять, что вы взяли профессионала

Здравствуйте! С вами Айгуль Шадрина, налоговый консультант и генеральный директор S4 Consulting. Мы уже поговорили о том, почему выбор бухгалтера — это вопрос выживания, разобрали, где искать профессионалов, и даже обсудили налоговую реформу 2026 года. Казалось бы, полдела сделано: вы нашли специалиста, подписали договор и выдохнули.
Но здесь начинается самое интересное. Как понять, что вы наняли того самого профи, а не «бомбу замедленного действия»?
Представьте ситуацию: вы взяли бухгалтера, он сидит тихо, вопросов не задает, что-то печатает. Вы думаете: «Отлично, процесс идет». А через полгода прилетает блокировка счета или требование на миллион. Оказывается, все это время отчеты сдавались с ошибками, а первичка просто складывалась в тумбочку.
Первые 90 дней — это не просто испытательный срок для сотрудника. Это ваша единственная возможность безболезненно проверить систему на прочность до того, как ошибки станут фатальными. Сегодня я дам вам пошаговую инструкцию: куда смотреть, что спрашивать и как понять, что пора расставаться, не дожидаясь беды.
Почему первые 90 дней — это «минное поле»
Статистика неумолима: каждый третий новый сотрудник увольняется в первые три месяца работы. Для бухгалтерии эта цифра еще страшнее, потому что цена ухода здесь умножается на стоимость ошибок.
Почему этот период критичен:
Высокая цена ошибки. Если новый бухгалтер в первый же квартал неверно начислит НДС или пропустит срок сдачи отчета, вы узнаете об этом не сразу. Налоговая может прислать требование через 3–6 месяцев. К этому моменту исправление будет стоить вам нервов, денег на пени и, возможно, услуг аудиторов.
2. Стресс адаптации. По шкале Холмса-Рейха смена работы — это 39 баллов стресса (сопоставимо с болезнью члена семьи). Даже опытный главбух в новой среде может растеряться. Если вы бросите его «в воду» без поддержки и контроля, он может утонуть вместе с вашей отчетностью.
3. Иллюзия компетенции. На собеседовании все хотят казаться лучше. Реальные навыки — умение работать с вашей версией 1С, знание специфики вашей отрасли, скорость реакции — проявляются только в «бою».
Ваша задача как руководителя — не ждать чуда, а управлять этим процессом. Давайте разберем, что конкретно нужно делать.
Неделя 1–2: Входной контроль и «скелеты в шкафу»
Первые две недели — самые показательные. Новый человек еще не погрузился в рутину, его глаз «не замылился», и он может (и должен!) увидеть проблемы, оставшиеся от предшественника.
1. Прием дел: не формальность, а страховка
Если бухгалтер говорит: «Да я потом разберусь, давайте работать», — это тревожный звонок. Профессионал начнет с акта приема-передачи дел.
Что должно быть в акте:
Перечень переданных документов (не просто «папки», а опись за последние 3–5 лет).
Состояние базы 1С (до какого периода закрыт год, есть ли ошибки).
Список несданной отчетности или ответов на требования (если такие есть)
Кейс из практики:
До ввода ЕНС к нам пришел клиент — производственная компания. Мы не сразу заказали сверку с бюджетом, т.к. в самой базе 1С задолженность перед бюджетом отсутствовала. Мы очень удивились при закрытии квартала, увидев миллионное сальдо в пользу ФНС. Пришлось пересдавать прошлые периоды и сверять каждый налог. Было стрессово, выруливание ситуации заняло 5 месяцев. Впредь мы всегда при приеме дел запрашиваем актуальную сверку с бюджетом.
2. Доступы и безопасность
Это банально, но большинство компаний забывают об этом.
Банк: проверьте доступы старого главбуха. Старый доступ — заблокировать немедленно. На нового сотрудника нужно сделать отдельный доступ.
1С и сервисы: У сотрудника должна быть своя учетная запись.
3. Экспресс-проверка в 1С: тест-драйв
Даже если вы не разбираетесь в 1С, вы можете попросить нового бухгалтера сделать одну простую вещь: запустить отчет «Экспресс-проверка ведения учета».
Как это сделать: Меню «Отчеты» → «Анализ учета» → «Экспресс-проверка».
На что смотреть: Попросите показать результат. Если там сплошные красные сообщения об ошибках (особенно в разделах «Ведение книги покупок/продаж» или «Кассовые операции») — спросите, как он планирует это исправлять. Его реакция скажет вам о многом. Если он говорит «это программа глючит» — плохой знак. Если составляет план исправлений — хороший.
Если вы уже немного гуру, то запросите оборотно-сальдовую ведомость за налоговый период и задайте вопросы по красным остаткам. В базе 1С чаще всего красным помечены ошибки. Нужно выслушать ответ и логику бухгалтера.
Если вы гуру следующего уровня, вы можете открыть анализ налога на прибыль, УСН и НДС и спросить у бухгалтера, как сформировалась налоговая база. Для вас как для собственника важна логика ответа, возможность вашего главбуха доступно и на пальцах объяснить сложные отчеты.
Месяц 1: Первые контрольные точки
Прошел месяц. Период «медового месяца» закончился. Пора смотреть на реальные результаты. Если на этом этапе есть хаос, дальше будет только хуже.
1. Сверка с налоговой (ЕНС): момент истины
С 2023 года мы все живем с Единым налоговым счетом (ЕНС). Это один из главных индикаторов здоровья.
Задание бухгалтеру: «Закажи справку о сальдо ЕНС и покажи мне».
Положительное сальдо: Отлично, у вас есть переплата.
Нулевое: Тоже хорошо (хотя редкость).
Отрицательное: Это долг.
Важно: Если минус возник из-за старых долгов — новый бухгалтер должен был вам об этом уже доложить и предложить план погашения. Если минус стал сюрпризом для него самого — это профнепригодность. Он обязан мониторить ЛК налогоплательщика еженедельно.
2. Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ): ищем «красноту»
Попросите показать общую «оборотку» за месяц. Вам не нужно знать план счетов, просто ищите глазами красный цвет.
Красные минусы в остатках (например, по счету 50 «Касса», 51 «Банк», 41 «Товары») — это катастрофа. Нельзя потратить из кассы денег больше, чем там было. Нельзя продать товар, которого нет на балансе.
Что это значит: Либо документы не заведены, либо заведены с ошибками, либо кто-то ворует. Профессионал никогда не оставит «красноту» в конце месяца.
3. Банк и касса: деньги любят счет
Остаток по счету 51 в программе 1С должен копейка в копейку совпадать с выпиской из вашего банк-клиента. Если есть расхождение хоть на рубль — учет недостоверен. Это базовое правило гигиены.
4. Зарплата: тест на лояльность коллектива
Первая выплата зарплаты новым бухгалтером — это стресс-тест.
Все ли получили расчетные листки? (Да, их обязаны выдавать).
Были ли ошибки в суммах?
Вовремя ли ушли налоги?
Жалоба сотрудника на «недоплатили 100 рублей» может показаться мелочью, но для Трудовой инспекции это повод для проверки всей компании.
Месяц 2: Оценка процессов и коммуникации
Цифры проверили. Теперь смотрим, как человек работает. Бухгалтер — это сервисная функция. Он должен облегчать жизнь бизнесу, а не усложнять её.
1. Порядок в документах (или его отсутствие)
Подойдите к рабочему столу бухгалтера (или попросите показать структуру папок на сервере, если он на удаленке).
Хаос: Документы валяются горой, «я потом разберу». Это гарантия того, что 10-15% первички будет потеряно. А значит — вы переплатите НДС и налог на прибыль.
Система: Папки подписаны («Банк», «Поставщики», «Договоры»), документы в 1С заносятся день в день или хотя бы раз в неделю.
Кейс: У нас был клиент, который год не мог добиться от штатного бухгалтера порядка. Когда мы зашли на аудит, нашли коробку (!) из-под обуви, набитую накладными на несколько миллионов рублей. Бухгалтер просто «не успевала» их провести. Компания переплатила налогов на 400 тысяч рублей просто из-за лени сотрудника.
2. Акты сверки: дружба с контрагентами
Попросите бухгалтера показать акты сверки с 3–5 вашими ключевыми поставщиками.
Все подписано и сходится? Отлично.
«Они не прислали, я не виноват»? Плохой ответ. Задача бухгалтера — добыть документы. Бухгалтер, который ждет, пока ему принесут — это не партнер, а секретарь.
3. Тест на адекватность (Soft-skills)
Задайте бухгалтеру «глупый» вопрос. Например: «Почему прибыль есть, а денег на счете нет?».
Хороший ответ: Он спокойно, на пальцах (может быть, с рисунком) объясняет про кассовые разрывы, дебиторку и запасы.
Плохой ответ: Закатывает глаза, сыплет терминами («это метод начисления, вы не поймете») или говорит «так программа посчитала».
Если вы не можете общаться с бухгалтером на одном языке сейчас, представьте, что будет в кризисной ситуации.
Месяц 3: Финальный экзамен и KPI
90 дней на исходе. Пора принимать решение: оставляем, прощаемся или переводим на аутсорс.
Ключевые показатели эффективности (KPI)
Профессионализм бухгалтера можно измерить. Вот 4 главных метрики:
Своевременность: Все декларации сданы в срок. Вы видите зеленые галочки («Сдано») в системе отчетности (СБИС, Контур, 1С-Отчетность).
Чистота: Сумма штрафов и пеней за эти 3 месяца — 0 рублей. Любой штраф — это ЧП.
Качество учета: Закрытие месяца в 1С проходит автоматически, без ручных правок и «костылей».
Отсутствие блокировок: Если за 3 месяца вам хоть раз заблокировали счет из-за ошибки бухгалтера (не ответил на требование, забыл недоимку в 10 рублей) — это повод для увольнения.
Красные флаги: когда нужно прощаться немедленно
Если вы заметили что-то из этого списка — не ждите окончания испытательного срока.
Скрытность: Бухгалтер не дает вам доступ к базе 1С («там сложно, вы что-то сломаете»). База — это ваша собственность. Отказ в доступе — это попытка скрыть ошибки или мошенничество.
Паника: Приходит требование от ФНС, и бухгалтер впадает в ступор, истерику или начинает игнорировать проблему («само рассосется»).
Странные контрагенты: В ОСВ мелькают названия фирм, с которыми вы не работали. Это может быть признаком вывода денег.
«Серые» советы: Бухгалтер сам, без вашего запроса, предлагает схемы обналички или «бумажного НДС», уверяя, что «все так делают». Это прямой путь к уголовному делу.
Чек-лист для руководителя: Оставляем или увольняем?
В конце каждого месяца честно ответьте себе на 5 вопросов.
Прозрачность: Я понимаю, сколько налогов платит моя компания и почему именно столько? (Бухгалтер смог мне это объяснить).
Безопасность: Я уверен, что у налоговой нет к нам претензий прямо сейчас? (Я видел чистую справку о сальдо ЕНС).
Управление: Я получаю данные о прибыли и расходах вовремя, чтобы принимать решения
Климат: Мои сотрудники не жалуются на задержки зарплаты, а поставщики — на потерянные документы?
Комфорт: Мне комфортно общаться с этим человеком, он не создает лишнего стресса?
Вердикт:
5 «Да»: Поздравляю, вы нашли бриллиант. Берегите его.
1-2 «Нет»: Поговорите с сотрудником. Возможно, это вопрос притирки или нечетко поставленных задач. Дайте испытательный срок еще на месяц с четкими KPI, по ТК РФ это можно сделать при согласовании сторон.
3 и более «Нет»: Вам нужно расставаться. Этот сотрудник не тянет.
Что делать, если вы поняли, что ошиблись?
Увольнение бухгалтера — это всегда риск. Он может удалить базу, забрать документы или «забыть» сдать отчет перед уходом.
Если решили менять:
Сначала найдите замену (или заключите договор с аутсорсингом).
Сделайте полную копию базы 1С до уведомления об увольнении.
Проведите передачу дел в согласованные для 2-х сторон сроки. Расставаться всегда надо красиво.
