Как выбрать бухгалтера, который не убьет ваш бизнес: инструкция по выживанию в 2026 году

Дисклеймер: Эта статья написана в первую очередь для собственников малого и среднего бизнеса — тех, кто впервые строит финансовую функцию или раньше не сталкивался с самостоятельным поиском главбуха. Мы намеренно упростили некоторые профессиональные нюансы, чтобы сделать материал понятным для предпринимателя.

Здравствуйте! Я Айгуль Шадрина, налоговый консультант и генеральный директор S4 Consulting. За годы управления бухгалтерской компанией я видела сотни бизнесов изнутри. Некоторые росли на глазах, другие — медленно угасали, несмотря на отличный продукт и горящие глаза основателя. И я вывела для себя одно простое правило: бизнес здоров ровно настолько, насколько компетентен его бухгалтер.

Это не преувеличение. Вы можете создать лучший продукт на рынке, но одна критическая бухгалтерская ошибка способна разрушить всё. Заблокированный счет перед важной сделкой, внезапные доначисления от налоговой на миллионы рублей, отказ в кредите из-за ошибки в отчетности — это не страшилки. Это реальные ситуации, с которыми к нам приходят клиенты, чтобы спасти свой бизнес.

Многие до сих пор считают бухгалтера человеком, который просто вовремя нажимает кнопку «Отправить отчет». Это фатальное заблуждение. Сегодня этот специалист — ваш финансовый партнер, который либо страхует ваш бизнес, либо сам становится главным риском.

В этой статье мы разберемся, какой именно специалист нужен вашему бизнесу на каждом этапе его роста — от стартапа до корпорации.