Проверить контрагента по ИНН: как должная осмотрительность защищает от доначислений за чужой НДС

Сделка была реальной: товар получили, акт подписали, деньги ушли поставщику, вычет по НДС заявили. А через год приходит требование из налоговой. Ваш контрагент оказался "технической" компанией. И доплачивать налог предлагают не ему, а вам. Это самая несправедливая история в налогах: нарушил один, отвечает другой. Большинство инструкций «как проверить контрагента по ИНН» объясняют, куда ввести номер, но не отвечают на главный вопрос собственника — почему доначисляют именно мне и можно ли защититься заранее. На него и отвечаю: разбираю, как работает статья 54.1 НК, объясняю, что ФНС считает должной осмотрительностью, и прохожу маршрут проверки по ИНН на бесплатных сервисах налоговой.
С вами Айгуль Шадрина, налоговый консультант и генеральный директор S4 Consulting.
Почему за поставщика отвечаете вы, а не он
Начну со статьи 54.1 Налогового кодекса. Она объясняет общие пределы того, как можно уменьшать налог.
Если упростить — вычет по НДС и расходы по налогу на прибыль правомерны только тогда, когда обязательство по сделке исполнила именно та сторона, что указана в договоре (или тот, кому исполнение передано по закону).
А если в реальности договор подписан с фирмой, которая ничего не поставляла и не могла поставить, — у нее нет ни склада, ни людей, ни техники, — то для бюджета этой сделки как бы и не было. Вычет снимают у того, кто его заявил. То есть у покупателя.
Дальше работает арифметика, которая делает картину видимой для инспекции автоматически. НДС — налог сквозной: то, что вы поставили к вычету, ваш поставщик должен был начислить к уплате.
Налоговая сверяет книги покупок и продаж по всей цепочке и ищет место, где вычет есть, а парного начисления нет. Это и называют налоговым разрывом.
И вот что обиднее всего: инспекция может обнаружить разрыв не у вашего прямого поставщика, а через два-три звена дальше по цепочке, до которых вы при всем желании не дотянетесь.
ФНС России отслеживает данные о вычетах и уплате НДС в автоматическом режиме. Цифровой контроль за цепочками НДС давно работает практически без участия человека.
Для собственника спрятать сомнительного поставщика «в общей массе» не выйдет — система, скорее всего, его подсветит и покажет риск.
Теперь о цене вопроса. Снятый вычет — это сама недоимка, к ней пени за все время, что деньги «были у вас», и сверху штраф.
По статье 122 НК это 20% от неуплаченной суммы по неосторожности и 40%, если инспекция докажет умысел.
Работу с «технической» компанией ради вычета инспекция может квалифицировать как умысел — тогда штраф вырастет до 40% от неуплаченной суммы.
И последнее, отчего история становится по-настоящему неприятной, — она отложенная. Выездная проверка по статье 89 НК охватывает три года, предшествующих году, в котором вынесено решение о ее проведении.
Вы могли один раз поработать с поставщиком и забыть о нем. Но спустя два-три года инспекция может прислать вам требование пояснить, почему вы выбрали именно его. Поэтому защищаться «задним» числом поздно — основания информацию о контрагенте собирают перед сделкой.
Как устроена выездная проверка и что проверяют в первую очередь — в материале «Выездная налоговая проверка 2026: новые правила, критерии риска и чек-лист подготовки».
Что такое должная осмотрительность и почему это ваш щит
Хорошая новость в том, что отвечать за чужой обман вы обязаны не всегда. У покупателя есть законная защита, и называется она должной, или коммерческой, осмотрительностью.
Опора здесь — письмо ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ о практике применения статьи 54.1. Служба прямо вводит «стандарт разумного поведения участника оборота» и формулирует ключевую защиту покупателя: право на вычет с большей вероятностью удастся отстоять, если покупатель проявил коммерческую осмотрительность и «не знал и не должен был знать» о том, что контрагент — техническая компания.
По сути, осмотрительность и есть ваше доказательство того, что обмануть вас при обычной деловой проверке было нельзя.
Эту же линию закрепил Обзор практики Верховного суда от 13.12.2023. Два его тезиса стоит держать в голове каждому собственнику:
Разрыв по НДС у поставщика сам по себе еще не повод отказать покупателю в вычете;
Защищен тот, кто действовал по реальной сделке и не знал о нарушениях контрагента.
Тот же подход применяют и окружные суды: разрыв в цепочке сам по себе не повод отказать в вычете, если компания подтвердила реальность поставки и осмотрительность при выборе контрагента. Это не решение по одному делу, а системный принцип, закрепленный на уровне Верховного суда.
⚠️ Обратите внимание:
Осмотрительность — не галочка, а соразмерность. Письмо ФНС прямо говорит: глубина проверки зависит от значимости и специфики сделки. Разовая закупка канцелярии на пятьдесят тысяч и поставка оборудования на десять миллионов не требуют одинакового объема проверки. Чем дороже сделка или значительнее объем работ, тем подробнее придется показать, что контрагента изучали всерьез.
И еще один момент, который снимает часть тревоги. Если сделка была реальной, а исполнил ее фактически кто-то другой, применяется налоговая реконструкция — учет реальных расходов и вычетов настоящего исполнителя. Прямой нормы о ней в самой статье 54.1 НК нет: подход задан письмом ФНС № БВ-4-7/3060@ и практикой Верховного суда.
Это не «либо все, либо ничего». Но формулировки здесь тонкие и зависят от обстоятельств, поэтому в конкретном споре их стоит выверять с юристом.
Как проверить контрагента по ИНН — маршрут из пяти точек
Перейдем к практике. Платные сервисы любят пугать: «проверьте партнера по десяткам параметров». Но что с ними делать непонятно: данных много, а какая информация действительно решает – неизвестно.
Поэтому я выстраиваю проверку как маршрут по приоритету: сначала то, что отсеивает большинство проблемных организаций, а тонкая настройка — уже потом. По моему опыту, основную часть рисков по типовой сделке закрывают пять точек, и проходятся они минут за пятнадцать.
Главное — все нужные данные есть в бесплатных официальных государственных сервисах. По одному ИНН вы соберете все, что нужно для решения.
Вот маршрут по ИНН. Поиск везде идет по одному номеру: вводите ИНН в строку на сайте сервиса и получаете данные.
Что проверяем
Где (бесплатно)
На что смотреть
Существование и реквизиты
egrul.nalog.ru (ЕГРЮЛ, а для ИП — ЕГРИП)
Статус «действует», дата регистрации, адрес, директор, учредители, ОГРН, ИНН и КПП, коды ОКВЭД (виды деятельности)
Сводный риск-профиль
pb.nalog.ru («Прозрачный бизнес»)
Массовый адрес и директор, дисквалификация, спецрежим, сведения о численности и налогах
Финансовые показатели
bo.nalog.ru (ГИР БО)
Бухгалтерская отчетность: выручка, активы, нулевой баланс или нет
Споры и иски
Арбитражные дела, суммы исков, признаки банкротства
Долги и банкротство
Банк данных исполнительных производств у приставов, сообщения о банкротстве и недостоверности
Пройдусь по точкам.
Выписка из ЕГРЮЛ — фундамент. ЕГРЮЛ — Единый государственный реестр юридических лиц, открытая база ФНС. Выписку можно получить бесплатно в электронной форме: документ приходит с усиленной электронной подписью налоговой и юридически равен бумажному.
Вводите ИНН на egrul.nalog.ru , получаете выписку и смотрите главное: компания действует, не находится в стадии ликвидации или исключения из реестра; адрес и директор без пометки о недостоверности; ОГРН и дата регистрации соответствуют тому, что говорит партнер. А если контрагент — индивидуальный предприниматель, его данные ищите там же, но по второму реестру: ЕГРИП, Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
Заодно проверьте, что заявленный вид деятельности и коды ОКВЭД вообще вяжутся с предметом сделки: организация с основным ОКВЭД «розничная торговля цветами», которая поставляет вам металлопрокат, — уже повод задуматься.
«Прозрачный бизнес» — сводка рисков одним окном. Сервис ФНС pb.nalog.ru собирает данные, которых в выписке не видно: массовость адреса и директора (признак однодневки), дисквалификация руководителя, налоговый режим, сведения о численности сотрудников.
Эта информация показывает реальный масштаб: компания без единого работника, которая обещает построить вам цех, — классический красный флаг.
Бухгалтерская отчетность — проверка на пустоту. Сервис bo.nalog.ru показывает финансовые показатели: баланс, выручку, активы — то есть финансовое состояние организации.
Нулевые или микроскопические обороты у компании, которая берется за многомиллионный контракт, означают, что ресурсов под сделку у нее нет. Это прямой сигнал «технички» — данные отчетности расходятся с обещаниями.
Арбитражные суды и приставы — репутация в действии. На kad.arbitr.ru видно споры организации и суммы исков, заявления о банкротстве. На fssp.gov.ru открыт банк данных исполнительных производств ФССП — долги, которые уже взыскивают приставы. Дополнительно fedresurs.ru : это реестр, где собраны сообщения о банкротстве и о недостоверности сведений.
К этому маршруту полезно добавить шестую, быструю проверку — проверить директора по государственному реестру дисквалифицированных лиц на service.nalog.ru/disqualified.do. Минута времени, а информация о человеке, которому суд запретил руководить, обнаружится сразу.
И вот что отличает эти пять точек. Вся информация о компании берется из официальных источников — государственных реестров, сервисов налоговой, судов и приставов, а не из платных баз-перекупщиков.
Данные первичные, бесплатные, обновляют их сами ведомства — поэтому им можно доверять в споре.
Оговорюсь честно: пять точек за пятнадцать минут — это мое рабочее правило приоритизации, а не статистика ФНС. Я предлагаю начать с того, что дает максимум защиты при минимуме усилий, а не с попытки объять десятки параметров разом.
Красные флаги и критерии риска от самой ФНС
Здесь важно понять одну вещь: правила игры открыты, и придумала их не я. Федеральная налоговая служба (ФНС) сама опубликовала признаки, по которым относит бизнес к зоне повышенного внимания.
Речь о приказе ФНС № ММ-3-06/333@ — это общедоступная методика ФНС, двенадцать критериев, по которым организация может сама оценить налоговые риски. Двенадцатый критерий прямо про нашу тему — «ведение деятельности с высоким налоговым риском», то есть работу с сомнительными контрагентами и непроявление осмотрительности.
Получается, служба не прячет правила, а выкладывает их на стол: вот по чему она смотрит — проверьте себя сами.
Обо что в реальности чаще всего спотыкаются собственники, я свожу к нескольким повторяющимся флагам:
Адрес или директор отмечены в данных реестра как массовые либо недостоверные;
У организации нет сотрудников и имущества под заявленный объем работ;
Основной вид деятельности и коды ОКВЭД не совпадают с предметом сделки;
Нулевая или почти нулевая бухгалтерская отчетность при крупном контракте;
Свежая регистрация прямо под вашу сделку без истории операций;
Цена товара заметно ниже рынка — налоговая может решить, что «экономию» вы получили за счет проблемного НДС.
Отдельная тема — аффилированность. Если организация-контрагент связана с вами или с другими участниками сделки общими учредителями, директорами, адресами, инспекция смотрит на такие отношения пристальнее: это потенциальная схема ради налоговой выгоды.
Признаки аффилированности тоже видны в открытых данных реестров: учредители и директор есть в той же выписке из ЕГРЮЛ. Это не запрет работать со «своими» — но повод документировать деловую цель особенно тщательно.
В моей практике проверка контрагента начинается с вопроса: похожа ли эта компания на реального исполнителя сделки. Я в первую очередь смотрю данные по ИНН и ОГРН, проверяю статус в ЕГРЮЛ, ищу признаки банкротства, исполнительные производства, суды, просматриваю бухгалтерскую отчетность, налоговую нагрузку. Затем оцениваю ресурсы для исполнения договора и возможную аффилированность с клиентом или другими однодневками. Отдельно проверяю коммерческую логику: почему клиент выбрал именно этого поставщика, нормальная ли цена, есть ли у него опыт, люди, склад, техника, сайт, деловая история.
Если клиент получает требование по проблемному контрагенту, я поднимаю все досье осмотрительности. Эти документы помогают доказать, что клиент действовал разумно и не работал с компанией-однодневкой.
Самые частые красные флаги по моему опыту: массовый адрес или директор, отсутствие сотрудников, нулевая или странная бухгалтерская отчетность, отсутствие сайта. Чаще всего проблемы начинаются там, где проверку сделали ради галочки. Например, ИНН проверили, но не сопоставили масштаб сделки с реальными возможностями поставщика. И второе: спасает не один «волшебный» документ, а цепочка доказательств: кто нашел поставщика, почему его выбрали, как согласовывали условия и кто фактически исполнял договор.
Досье осмотрительности — что сохранить и на какую глубину проверять
Проверить контрагента мало — нужно уметь доказать, что вы это сделали. Осмотрительность существует ровно настолько, насколько она задокументирована.
Поэтому результаты проверки не оставляют в браузере, а складывают в досье — папку с данными на каждую значимую организацию-поставщика.
Что в нее кладут:
Выписку из ЕГРЮЛ (для ИП — из ЕГРИП) и скриншоты сервисов с данными на дату сделки (не задним числом, а именно на момент, когда вы принимали решение работать);
Устав, решение о назначении директора, доверенность подписанта — подтверждение полномочий того, кто ставит подпись;
Коммерческое предложение, переписку, протоколы переговоров — следы того, что выбор был деловым, а не «нашли первого попавшегося»;
По крупной сделке — обоснование, почему выбрали именно этого партнера, и подтверждение реальности исполнения: транспортные документы, пропуска, сертификаты.
Глубину досье соизмеряйте с масштабом, как того и требует письмо ФНС:
Микро- и разовые закупки. Достаточно выписки ЕГРЮЛ и быстрой проверки по «Прозрачному бизнесу». Раздувать папку нет смысла.
Регулярные поставки на средние суммы. Добавляются отчетность, арбитражные суды, проверка полномочий и сохраненная переписка.
Крупные и нетипичные сделки. Полное досье плюс обоснование выбора и доказательства реального исполнения. Именно здесь налоговая ждет от вас максимума.
Я собираю досье осмотрительности так, чтобы через год, два или три, можно было спокойно объяснить ФНС, почему клиент выбрал именно этого поставщика.
В досье сохраняю все выгрузки из реестров, скриншоты, заполненный чек-лист, переписку, коммерческие предложения и короткие пояснения по рискам. По постоянным поставщикам обновляю проверку при крупных новых сделках, смене директора или учредителей, появлении долгов, судов, разрывов по НДС и других красных флагов. Досье храню в электронном виде — так нужный документ находится сразу, когда приходит требование. Для меня качественное досье — это вопрос личной управленческой ответственности: если контрагент окажется однодневкой, у клиента могут быть неприятные последствия.
Что сделать прямо сейчас
Сведем все к одному простому действию. Возьмите своего ключевого поставщика — того, на которого приходится самая большая сумма закупок и самый крупный вычет по НДС, — и проверьте эту компанию по маршруту: ЕГРЮЛ или ЕГРИП, «Прозрачный бизнес», бухгалтерская отчетность, арбитражные суды и приставы.
Пятнадцать минут и собранные данные покажут: можно ли спать спокойно или пора задавать поставщику неудобные вопросы.
Если по итогам остались вопросы — это и есть та точка, где осмотрительность из разовой проверки стоит превратить в процесс. В своей практике я проверяю контрагентов клиента регулярно, до того как вычет заявлен, и держу досье в порядке на случай требования.
Один непроверенный поставщик может обернуться миллионами доначислений за чужой НДС. А системная проверка занимает несколько минут на сделку.
Проверять контрагента по ИНН — не бюрократия и не недоверие к партнерам. Это защита ваших денег от чужого обмана. ФНС сама дала бесплатные инструменты и открыто опубликовала правила. Остается ими пользоваться — на входе, а не когда уже пришло требование.
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