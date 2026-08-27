Проверить контрагента по ИНН: как должная осмотрительность защищает от доначислений за чужой НДС

Почему за поставщика отвечаете вы, а не он

Начну со статьи 54.1 Налогового кодекса. Она объясняет общие пределы того, как можно уменьшать налог.

Если упростить — вычет по НДС и расходы по налогу на прибыль правомерны только тогда, когда обязательство по сделке исполнила именно та сторона, что указана в договоре (или тот, кому исполнение передано по закону).

А если в реальности договор подписан с фирмой, которая ничего не поставляла и не могла поставить, — у нее нет ни склада, ни людей, ни техники, — то для бюджета этой сделки как бы и не было. Вычет снимают у того, кто его заявил. То есть у покупателя.

Дальше работает арифметика, которая делает картину видимой для инспекции автоматически. НДС — налог сквозной: то, что вы поставили к вычету, ваш поставщик должен был начислить к уплате.

Налоговая сверяет книги покупок и продаж по всей цепочке и ищет место, где вычет есть, а парного начисления нет. Это и называют налоговым разрывом.

И вот что обиднее всего: инспекция может обнаружить разрыв не у вашего прямого поставщика, а через два-три звена дальше по цепочке, до которых вы при всем желании не дотянетесь.

ФНС России отслеживает данные о вычетах и уплате НДС в автоматическом режиме. Цифровой контроль за цепочками НДС давно работает практически без участия человека.

Для собственника спрятать сомнительного поставщика «в общей массе» не выйдет — система, скорее всего, его подсветит и покажет риск.

Теперь о цене вопроса. Снятый вычет — это сама недоимка, к ней пени за все время, что деньги «были у вас», и сверху штраф.

По статье 122 НК это 20% от неуплаченной суммы по неосторожности и 40%, если инспекция докажет умысел.

Работу с «технической» компанией ради вычета инспекция может квалифицировать как умысел — тогда штраф вырастет до 40% от неуплаченной суммы.

И последнее, отчего история становится по-настоящему неприятной, — она отложенная. Выездная проверка по статье 89 НК охватывает три года, предшествующих году, в котором вынесено решение о ее проведении.

Вы могли один раз поработать с поставщиком и забыть о нем. Но спустя два-три года инспекция может прислать вам требование пояснить, почему вы выбрали именно его. Поэтому защищаться «задним» числом поздно — основания информацию о контрагенте собирают перед сделкой.

Как устроена выездная проверка и что проверяют в первую очередь — в материале «Выездная налоговая проверка 2026: новые правила, критерии риска и чек-лист подготовки».