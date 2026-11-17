💸 АУСН + ККМ: как не переплатить налог!
Главная причина переплаты на АУСН — задвоение налогооблагаемого дохода: когда деньги приходят от физлиц на расчетный счет и пробивается чек по ККМ.
Главная причина переплаты на АУСН — задвоение налогооблагаемого дохода: когда деньги приходят от физлиц на расчетный счет и пробивается чек по ККМ.
Система складывает оба источника — налог считается с двойной базы.
Что делать:
✅ До 7-го числа каждого месяца — зайти в банк и проверить разметку операций. Найти дубли (оплата картой + чек ККТ) и переключить их на «неналоговая база».
✅ До 5-го числа — вручную внести доходы, не прошедшие через ККТ или банк (взаимозачёты, натуральная форма).
Особые случаи:
🏪 Маркетплейс удержал комиссию → внесите «взаимозачёт» на сумму комиссии, иначе доход занижен.
Про ККТ: отдельного кода для АУСН нет — при регистрации выбирайте код УСН. При переходе на АУСН перерегистрация не нужна.
Итог: налог считает система, но сверка — на вас. 7-е число — ваш дедлайн.
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