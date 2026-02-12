Как пережить сезонный пик в ретейле и не раздуть ФОТ

Декабрь в ретейле — это месяц, который «кормит» год, но для финансовой службы и HR-отдела это период колоссального стресса. Нагрузка на магазины растет, техника ломается чаще, и штатные ИТ-специалисты перестают справляться.
Перед руководством встает дилемма:
Расширять штат. Это долго и дорого. Нужно найти людей, оформить их (даже по срочному трудовому договору есть нюансы), платить зарплату + страховые взносы, оплачивать больничные и простои, если нагрузка спадет раньше.
Оставить как есть. Это риск убытков. Если касса встанет в «черную пятницу», компания потеряет больше, чем сэкономила на зарплате админа.
Мы рассмотрим третий путь — сервисную модель. На примере нашего клиента (федеральная сеть) покажем, как трансформировать сезонную «дыру в бюджете» в контролируемую статью расходов.
Этап 1. Юридическая скорость и снятие кадровой нагрузки
В первый год клиент обратился к нам осенью, когда времени на долгий подбор персонала уже не было. Штат «захлебывался», а оформлять десятки новых единиц было некогда.
Что сделали:
Мы использовали механизм предварительного договора (преддоговор). С точки зрения документооборота это позволило нам легально вывести инженеров на объекты клиента еще до финализации всех приложений к основному контракту.
Финансовый результат для клиента:
Нулевые затраты на HR. Клиент не тратил ресурсы рекрутеров на поиск временного персонала.
Отсутствие социальных обязательств. Больничные, отпуска, отгулы наших инженеров — это наша головная боль, а не клиента. Заказчик получал услугу, а не сотрудника.
Прозрачность. С первого дня мы работали в существующей системе Service Desk клиента: у каждого инженера была своя учетная запись, а заявки назначались на нас по понятным правилам. За счет регулярной отчетности заказчик видел не абстрактные траты «на айтишников», а конкретные цифры: сколько инцидентов закрыто и в каких магазинах.
Этап 2. Оплата по факту потребления
К следующему высокому сезону у нас уже была собрана база знаний по инфраструктуре и кассовому ПО, а юридические рамки сотрудничества были отработаны. Это позволило сосредоточиться на экономике: вместо постоянных окладов клиент стал использовать внешний ресурс как «ручку громкости», усиливая поддержку только в периоды реальной нагрузки.
Экономика решения:
Отсутствие затрат на обучение. Погружение инженеров ALP в специфику сети и кассового ПО происходило на нашей стороне и не превращалось для заказчика в отдельную статью накладных расходов.
Гибкий бюджет. В пиковые месяцы подключались дополнительные часы и специалисты, в спокойные периоды объем услуг сокращался. В отличие от штатного расписания, где оклады закреплены ТК РФ, модель с внешней командой позволяла подстраивать затраты под фактическую нагрузку.
Этап 3. Снижение рисков и контроль качества
К очередному сезону усиление ИТ‑поддержки стало для клиента понятной плановой процедурой: подготовку к пику начали летом, заранее согласовав объем работ и состав команды. За проектом был закреплен устойчивый костяк инженеров, которые из года в год работали с одними и теми же форматами магазинов и инфраструктурой сети.
Почему это выгодно бизнесу:
Клиент получает уровень экспертизы «старшего» инженера за счет накопленного опыта команды, не держа такого специалиста в собственном штате круглый год.
Функции контроля качества, наставничества и подмены сотрудников берет на себя внешняя команда, поэтому заказчику не нужно отдельно управлять сезонным персоналом и переживать из‑за текучки.
Итог: Штат vs Аутсорсинг. Считаем выгоду в сезон
Кейс показал, что для прохождения пиковых нагрузок розничной сети не обязательно раздувать штат ИТ‑специалистов. Сезонное усиление внешней командой позволяет пройти декабрь без простоя касс и выгорания сотрудников, а после сезона вернуться к базовому уровню затрат.
Сравнение моделей для собственника и финдиректора:
1. Налоги с ФОТ:
Штат
Аутсорсинг
Компания платит ~30% страховых взносов сверх зарплаты + НДФЛ (как налоговый агент).
Вы платите по договору оказания услуг. Входящий НДС принимается к вычету (если вы на ОСНО), что дополнительно снижает налоговую нагрузку.
2. Администрирование:
Штат
Аутсорсинг
Кадровый учет, охрана труда, аттестация рабочих мест, график отпусков.
Один договор и ежемесячный акт выполненных работ.
3. Риски простоя:
Штат
Аутсорсинг
Сотрудник заболел в декабре — нужно срочно искать замену или перегружать других (дополнительные расходы).
Замена специалиста — обязанность подрядчика, зафиксированная в SLA (соглашении об уровне сервиса). Цена для заказчика не меняется.
Покупайте результат, а не процесс
Переход на сервисную модель — это способ перевести непредсказуемые кадровые расходы в понятные переменные затраты. Вы покупаете не «время сотрудников», а бесперебойную работу бизнеса, перекладывая риски увольнений, болезней и налогов на партнера.
