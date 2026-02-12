Как пережить сезонный пик в ретейле и не раздуть ФОТ

Декабрь в ретейле — это месяц, который «кормит» год, но для финансовой службы и HR-отдела это период колоссального стресса. Нагрузка на магазины растет, техника ломается чаще, и штатные ИТ-специалисты перестают справляться.

Перед руководством встает дилемма:

Расширять штат. Это долго и дорого. Нужно найти людей, оформить их (даже по срочному трудовому договору есть нюансы), платить зарплату + страховые взносы, оплачивать больничные и простои, если нагрузка спадет раньше. Оставить как есть. Это риск убытков. Если касса встанет в «черную пятницу», компания потеряет больше, чем сэкономила на зарплате админа.

Мы рассмотрим третий путь — сервисную модель. На примере нашего клиента (федеральная сеть) покажем, как трансформировать сезонную «дыру в бюджете» в контролируемую статью расходов.