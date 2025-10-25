ЦОК ОК ЗП 21.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете →
Василий Иванов
Экономика России

Центробанк опять снизил ключевую ставку. Это хорошо или плохо?

Снижение ключевой ставки Центробанком — это событие, которое влияет не только на экономику страны, но и на жизнь рядовых граждан, бизнес и финансовые рынки. В октябре 2025 года Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 16,5%. Это уже четвертое подряд снижение за последние месяцы, и рынок активно реагирует на новые условия.​

Что означает снижение ключевой ставки

Ключевая ставка — это минимальная процентная ставка, под которую Центробанк кредитует коммерческие банки и принимает средства на депозиты. От её уровня зависят кредитные и депозитные ставки для бизнеса и населения. Снижение ключевой ставки — это попытка регулятора стимулировать экономическую активность, удешевить стоимость кредитов и поддержать более динамичный рост экономики.​

Плюсы снижения ставки

- Дешевле становятся кредиты: ипотека, автокредиты, потребительские займы снижаются в цене, банкам проще выдавать новые кредиты, а бизнес получает доступ к более дешевому финансированию.​

- Бизнес может быстрее инвестировать и развиваться, увеличивать обороты и расширяться, так как уменьшится процентная нагрузка.​

- Снижение ставки способствует росту фондового рынка, так как инвесторы чаще выбирают акции и облигации вместо вкладов.​

- Для тех, у кого уже есть кредиты, возможно рефинансирование (ежемесячные платежи могут уменьшиться).​

Минусы снижения ставки

Вклады становятся менее доходными. Граждане, держащие деньги на депозите, получают меньше процентов, что может уменьшить привлекательность сбережений.​

Ослабление рубля: при снижении ставки снижается доходность рублевых инструментов, часть инвесторов переводит деньги в валюту, что может привести к ослаблению национальной валюты.​

Если снижать ставку слишком быстро, это может привести к росту инфляции: дешёвые кредиты увеличивают спрос, цены растут быстрее установленного таргета.​

Банки тоже ощущают давление: доходность их активов падает быстрее, чем стоимость фондирования, и это может негативно сказаться на прибыльности банковского сектора.​

Влияние на рынок недвижимости, кредиты, инвестиции

Ставки по ипотеке и кредитам медленно снижаются, однако остаются выше, чем ожидали заемщики — это связано с постепенной реакцией банков на решения ЦБ. Эксперты предполагают, что спрос на рыночную ипотеку, автомобили и потребительские кредиты может постепенно восстановиться, если цикл снижения продолжится и ключевая ставка приблизится к 13–15% в 2026 году.​

С одной стороны, это снижает нагрузку для бизнеса и населения, с другой — вкладчикам остаётся искать новые способы сохранения и приумножения своих средств.​

Итог: хорошо или плохо?

Снижение ключевой ставки — это пульс экономики, который стимулирует рост и делает деньги дешевле, но несёт риски инфляции и ослабления рубля. Для заемщиков и бизнеса это, скорее, позитивный сигнал, для вкладчиков и консервативных инвесторов — повод задуматься о диверсификации сбережений. Между экспансией и осторожностью важно найти баланс — именно на это, как отмечают экономисты, ориентируется Центробанк, принимая свои решения.

Подписывайтесь, здесь блог про финансы, а также про криптовалюту.

Информации об авторе

Василий Иванов

Василий Иванов

Руководитель в Индивидуальный предприниматель

3 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы