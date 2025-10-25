Центробанк опять снизил ключевую ставку. Это хорошо или плохо?

Минусы снижения ставки

Вклады становятся менее доходными. Граждане, держащие деньги на депозите, получают меньше процентов, что может уменьшить привлекательность сбережений.​

Ослабление рубля: при снижении ставки снижается доходность рублевых инструментов, часть инвесторов переводит деньги в валюту, что может привести к ослаблению национальной валюты.​

Если снижать ставку слишком быстро, это может привести к росту инфляции: дешёвые кредиты увеличивают спрос, цены растут быстрее установленного таргета.​

Банки тоже ощущают давление: доходность их активов падает быстрее, чем стоимость фондирования, и это может негативно сказаться на прибыльности банковского сектора.​