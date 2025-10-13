Китайский рынок: Qichacha / Tianyancha vs. Профессиональные кредитные отчеты предприятий
1. Основные отличия
Критерий
Qichacha / Tianyancha
Профессиональные кредитные отчеты
Источники данных
Публичные данные: юридическая регистрация, судебные решения, налоговые записи, патенты.
Комбинация публичных данных + непубличные финансовые данные: балансовые отчеты, налоговые декларации, кредитные рейтинги.
Глубина данных
Поверхностные данные: статус регистрации, судебные иски, списки недобросовестных компаний.
Глубокий анализ: финансовые показатели (ROE, платежеспособность), налоговая деятельность, рейтинги кредитоспособности.
Обновление данных
В реальном времени (изменения в регистрации, судебные дела).
Ежеквартально/ежегодно (зависит от отчетности предприятия).
Инструменты анализа
Базовые графы связей, рисковые предупреждения.
Встроенные модели оценки финансового здоровья, отраслевые сравнения, прогнозирование рисков.
Конфиденциальность
Используются только публичные данные.
Требуются разрешение предприятия для доступа к финансовым данным (например, прибыль, дебиторская задолженность).
2. Сценарии использования
Qichacha / Tianyancha: для быстрого скрининга
Проверка контрагентов:
Пример: Открытие страницы компании показывает, что она внесена в список недобросовестных поставщиков (просрочки платежей).
Мониторинг рисков:
Пример: Система оповещает о новом судебном иске против партнера.
Исследование рынка:
Пример: Анализ связей между компаниями для понимания цепочек поставок.
Профессиональные отчеты: для стратегических решений
Слияния и поглощения:
Пример: Обнаружение скрытых долгов через аудит финансовых отчетов.
Кредитование:
Пример: Оценка ликвидности (коэффициент текущей ликвидности) для определения кредитного лимита.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию