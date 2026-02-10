🔥 Новые правила игры: что изменится в расчете налога на прибыль с 2026?

Важные изменениях по налогу на прибыль с 2026 года от ФНС.

📌 Для кого актуально: плательщики налога на прибыль

С 1 января 2026 года вступают в силу важные поправки в Налоговом кодексе РФ, касающиеся расчета налога на прибыль. Федеральная налоговая служба обращает внимание на ключевые нововведения:

1️⃣ Получение дохода от процентов и штрафов от иностранных компаний:Датой получения дохода признается день зачисления средств на расчетный счет вашей организации. Если же иностранная компания соответствует особым требованиям (установленным подпунктом 13 пункта 2 статьи 310 НК РФ), срок признания дохода продляется до 31 декабря 2029 года.

2️⃣ Возмещение убытков и компенсаций:Возмещаемые убытки и нанесенный ущерб будут признаваться доходом только после реального получения вами средств или имущества от виновной стороны. Такое правило действует независимо от характера правонарушения (например, не обязательно нарушение условий договора).

3️⃣ Банкротящиеся компании:Компенсация ущерба, вызванного действиями руководства или собственников банкротящегося предприятия, включается в налогооблагаемый доход после вынесенного судом решения.

4️⃣ Формирование налоговой базы по расходам на компенсацию убытков:При возмещении ущерба расходы принимаются к учету лишь после реальной выплаты пострадавшим лицам денежных средств или передачи имущества. Раньше уменьшение налоговой базы допускалось ранее фактического возмещения.

5️⃣ Применение инвестиционного налогового вычета (ФИНВ):Организация сможет снизить налог на прибыль, применяя инвестиционный налоговый вычет по сниженным ставкам:

3% — в период с 2025 по 2030 годы,

2% — начиная с 2031 года.Однако вычет нельзя применить к активам, приобретённым за счёт государственных субсидий, а также к объектам недвижимости, оценочным стоимости которых были применены специальные повышающие коэффициенты.

✅ Подписчики, помните, соблюдение новых норм позволит минимизировать риски претензий налоговиков и обеспечит правильное отражение ваших финансовых результатов!