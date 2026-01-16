Сотрудник уволился – пароли не передал. Трафик упал на 40%

Потеря доступа к аккаунту Яндекс.Дзен из-за ухода сотрудника без передачи данных лишила информационный сайт 40% трафика и потребовала почти месяц на восстановление через поддержку. История напоминает: все аккаунты и доступы критически важно документировать и хранить в общем, защищённом месте — это защита бизнеса от серьезных потерь.

Кейс из практики: как потеря доступа к Яндекс.Дзен стоила бизнесу месяца восстановления

Более года назад в нашу digital-студию обратился владелец информационного сайта, столкнувшийся с резким падением трафика – минус 40% за несколько недель. На первый взгляд, причина была неочевидна: контент оставался качественным, обновления выходили регулярно, технические сбои не фиксировались.

Однако анализ Яндекс.Метрики быстро выявил истинный источник трафика – до инцидента основной приток пользователей шёл из Яндекс.Новостей (ныне – Дзен.Новости). А резкое падение совпало по времени с обновлением CMS на 1С-Битрикс.

Проверка интеграции с Яндексом подтвердила: после обновления сломался механизм передачи RSS-ленты, из-за чего контент перестал появляться в рекомендательной ленте Дзена. Восстановить интеграцию казалось делом пары часов – но здесь началась вторая, куда более болезненная часть истории.

Ни у кого в компании не оказалось доступа к Яндекс.Вебмастеру и аккаунту Дзена. Бывший маркетолог, отвечавший за продвижение, ушёл из компании без передачи документации. Логины, пароли, инструкции – всё исчезло. Мы столкнулись с ситуацией, когда техническое решение зависело не от экспертизы, а от бюрократии.

Восстановление доступа через поддержку Яндекса заняло почти месяц: ответы приходили раз в 5–7 дней, требовались сканы документов, подтверждение прав на домен, письма от юридического лица. Только после этого мы смогли заново настроить RSS-канал и вернуть сайт в ленту.

Мораль проста, но критически важна: даже самый стабильный источник трафика – хрупок, если доступ к нему не задокументирован.

Обязательно ведите единый реестр всех аккаунтов: хостинги, CMS, системы аналитики, рекламные кабинеты, агрегаторы (Яндекс, Google News и другие). Храните его в защищённом, но доступном месте – в Notion, Google Docs, менеджере паролей или даже в зашифрованном файле. И главное – внедряйте чёткую процедуру передачи дел при увольнении сотрудников. Это не формальность, а реальная защита бизнеса от финансовых и репутационных потерь.

Не позволяйте одному ушедшему сотруднику поставить под угрозу месяцы роста и доверие аудитории.