Сотрудник уволился – пароли не передал. Трафик упал на 40%
Кейс из практики: как потеря доступа к Яндекс.Дзен стоила бизнесу месяца восстановления
Более года назад в нашу digital-студию обратился владелец информационного сайта, столкнувшийся с резким падением трафика – минус 40% за несколько недель. На первый взгляд, причина была неочевидна: контент оставался качественным, обновления выходили регулярно, технические сбои не фиксировались.
Однако анализ Яндекс.Метрики быстро выявил истинный источник трафика – до инцидента основной приток пользователей шёл из Яндекс.Новостей (ныне – Дзен.Новости). А резкое падение совпало по времени с обновлением CMS на 1С-Битрикс.
Проверка интеграции с Яндексом подтвердила: после обновления сломался механизм передачи RSS-ленты, из-за чего контент перестал появляться в рекомендательной ленте Дзена. Восстановить интеграцию казалось делом пары часов – но здесь началась вторая, куда более болезненная часть истории.
Ни у кого в компании не оказалось доступа к Яндекс.Вебмастеру и аккаунту Дзена. Бывший маркетолог, отвечавший за продвижение, ушёл из компании без передачи документации. Логины, пароли, инструкции – всё исчезло. Мы столкнулись с ситуацией, когда техническое решение зависело не от экспертизы, а от бюрократии.
Восстановление доступа через поддержку Яндекса заняло почти месяц: ответы приходили раз в 5–7 дней, требовались сканы документов, подтверждение прав на домен, письма от юридического лица. Только после этого мы смогли заново настроить RSS-канал и вернуть сайт в ленту.
Мораль проста, но критически важна: даже самый стабильный источник трафика – хрупок, если доступ к нему не задокументирован.
Обязательно ведите единый реестр всех аккаунтов: хостинги, CMS, системы аналитики, рекламные кабинеты, агрегаторы (Яндекс, Google News и другие). Храните его в защищённом, но доступном месте – в Notion, Google Docs, менеджере паролей или даже в зашифрованном файле. И главное – внедряйте чёткую процедуру передачи дел при увольнении сотрудников. Это не формальность, а реальная защита бизнеса от финансовых и репутационных потерь.
Не позволяйте одному ушедшему сотруднику поставить под угрозу месяцы роста и доверие аудитории.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию