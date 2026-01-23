Посещаемость моего сайта вырастет от статей в блоге? Да – но только при правильной стратегии

Публикация статей в блоге не гарантирует рост трафика — без чёткой SEO-стратегии контент может не только оказаться бесполезным, но и навредить сайту. На примере реального кейса разбираем три главные ошибки: коммерческие заголовки в информационных статьях, выход за рамки тематики бизнеса и отсутствие маркетинговой цели.

Многие владельцы коммерческих сайтов уверены: «Если писать много статей в блоге – трафик обязательно вырастет». Это распространенное заблуждение, основанное на упрощённом понимании SEO. На практике всё гораздо сложнее. Да, контент может привлечь трафик – но только если он написан с учётом поисковой логики, пользовательского поведения и бизнес-целей сайта. Иначе вместо роста вы получите не только нулевой результат, но и репутационные риски в глазах поисковых систем.

Рассмотрим реальный кейс одного из наших клиентов. До начала нашей работы он уже активно развивал блог: за несколько месяцев было опубликовано более 150 статей. Цель – увеличить органический трафик. Однако посещаемость практически не выросла, а в Яндекс.Вебмастере стали появляться предупреждения о «малополезном контенте».

Почему так произошло? Разберём три ключевые ошибки:

Коммерческие заголовки в информационных статьях

Многие материалы начинались с фраз вроде «Лучшие [товары] в [городе]» или «Где купить [услугу] недорого». Такие заголовки – сигнал для поисковика: запрос коммерческий. А значит, в выдаче выше будут страницы с товарами, ценами, формами заказа – а не обзорные статьи. В итоге такие тексты просто «тонут» в поиске, не принося ни трафика, ни доверия. Контент вне тематического ядра сайта

Часть статей раскрывала услуги, которые компания вообще не оказывает. Например, сайт клиники писал про косметологию, хотя занимался только стоматологией. Даже если такой материал случайно попадёт в топ, пользователь, не найдя нужной услуги, сразу уйдёт. Это высокий показатель отказов, что ухудшает поведенческие метрики и снижает доверие поисковиков ко всему сайту. Отсутствие стратегии контент-маркетинга

Контент создавался «просто потому что надо». Без анализа семантики, без учёта жизненного цикла клиента, без привязки к воронке продаж. В итоге масса статей, которые не решают ни одну задачу: ни привлечь, ни удержать, ни конвертировать.

Чем это грозит?

Поисковые системы (особенно Яндекс) всё чаще применяют алгоритмы, оценивающие полезность контента. Тексты без трафика, без вовлечения, без чёткой цели могут быть помечены как «мусорный контент». Это не просто потеря ресурсов – это риск санкций, падения позиций даже по основным коммерческим запросам.

Вывод простой, но важный:

Контент – не панацея. Он работает только как часть продуманной SEO-стратегии. Прежде чем писать статью, задайте себе вопросы:

– Какой запрос она закрывает?

– Соответствует ли он тематике и возможностям бизнеса?

– Есть ли у неё цель в воронке продаж (осведомлённость, интерес, решение)?

– Будет ли пользователь доволен после прочтения?

Если вы не уверены в ответах – лучше доверить это специалистам. Профессиональный подход сэкономит вам время, бюджет и, что самое главное, сохранит репутацию сайта в глазах поисковых систем.

Хотели как лучше – получилось как всегда? Не повторяйте чужих ошибок. Пусть ваш блог работает на рост, а не на вред.