Самозанятые

Самозанятые (НПД) в найме: когда это выгодно, как платить и контролировать качество

Зачем вам самозанятые. Самозанятый — это человек без сотрудников, который работает «на себя», платит налог на профессиональный доход и присылает вам чек из приложения «Мой налог». Для бизнеса самозанятые, это быстрый способ подключать людей под задачи без оформления в штат и без страховых взносов с фонда оплаты труда.

Где это особенно выгодно

  • Проектные и «плавающие» нагрузки: дизайн, тексты, монтаж, разработка фичей, аналитика, фото/видео, курьерские точки, обучение, клининг по заявкам.

  • Региональные сети и пиковые сезоны, когда нужно быстро расширить пул исполнителей.

  • Редкие компетенции «по пару часов в неделю».

Когда лучше не использовать

  • На постоянные смены с чётким графиком и контролем рабочего времени.

  • Когда человек фактически включён в ваш распорядок: сидит в офисе, подчиняется правилам, получает регулярный оклад.

  • Для перепродажи товаров и «агентских» услуг (см. «что нельзя» ниже).

Что можно и что нельзя самозанятым (кратко)

Можно: оказывать услуги и выполнять работы, продавать результаты своего труда (включая своё производство/хендмейд), сдавать жильё, продавать собственные цифровые продукты, передавать права на созданные материалы/код по договору.

Нельзя: нанимать сотрудников; перепродавать чужие товары без переработки; работать по агентским/комиссионным схемам; принимать оплату за товары «за кого-то»; превышать годовой лимит дохода по НПД.
Лимит дохода: по действующим правилам — до 2,4 млн ₽ в год (если выше — статус теряется с превышения, и включаются другие налоги).

Как платить самозанятым: пошагово

  1. Проверить статус. До договора и перед каждым платежом убедитесь, что у исполнителя активен статус плательщика НПД.

  2. Заключить договор. Гражданско-правовой договор на услуги/работы. Внутри — чёткое ТЗ, сроки, этапы и «что считается готовым».

  3. Принять результат. По итогу этапа — короткий акт/подписание в системе + ссылка на материалы.

  4. Получить чек. Исполнитель формирует чек в «Мой налог» и отправляет вам (обычно PDF/QR). Вы его проверяете (QR открывается на сайте ФНС).

  5. Оплатить. Переводите сумму по договору (карта/расчётный счёт). Никаких налогов за исполнителя вы не платите — он сам перечисляет налог 4%/6% в «Мой налог».

  6. Хранить пакет. Договор, акт, чек — достаточно для учёта расходов и спокойных проверок.

Как не попасть на «переквалификацию» в трудовые отношения

Держим границы:

  • Никаких графиков и табелей. Оцениваем результат, а не часы «в онлайне».

  • Свои правила внутреннего распорядка на него не распространяем. Нет дисциплинарных взысканий и «штрафов как сотруднику».

  • Свои инструменты/доступы — только под задачу.

  • Оплата — за результат/этапы, а не «ставка в месяц».

  • Не единственный заказчик годами. При долгих связях — работайте через пул исполнителей/этапность, а не «как штат».

Если по факту человек сидит как работник, суд может признать отношения трудовыми — тогда доначислят взносы, НДФЛ и штрафы. Договор и переписка должны показывать именно услугу/работу с результатом.

Как контролировать качество работы

В договор:

  • Чёткое ТЗ (формат, объём, критерии готовности).

  • Сроки и этапы (с разбивкой «черновик → финал»).

  • Конфиденциальность и права на результат (переход исключительных прав или лицензия).

  • «Удержание» части оплаты (например, 10–20%) до приёмки.

  • Сервис-уровни: скорость ответа, правки, исправление критичных ошибок за свой счёт в течение N дней.

В работе:

  • «Пилот на 1–2 недели» перед большим контрактом.

  • Общая доска задач (любая) и неделя/две-недели «ритм-плана».

  • Простые метрики: «срок/качество/перепроверка», доля доработок, соблюдение дедлайнов.

Кейс: считаем TCO (полную стоимость) — штат vs НПД vs подрядчик

Задача: нужно ~100 часов дизайнерских работ в месяц. Бюджет — 150 000 ₽ за объём.

Вариант А. Сотрудник в штате

  • Начисленная зарплата: 150 000 ₽.

  • Страховые взносы работодателя (базовый тариф): ~30% = 45 000 ₽ (без льгот).

  • Травматизм (условно): ~0,6% = 900 ₽.

  • Рабочее место/связь/ПО: допустим, 5 000 ₽.
    Итого TCO: 200 900 ₽/мес.

Пояснение: у МСП бывают пониженные тарифы, а сверх предельной базы действует 15,1% — это снизит сумму. Но базовый ориентир без льгот — около 30% сверху зарплаты.

Вариант B. Самозанятый (НПД)

  • Вознаграждение по договору: 150 000 ₽.

  • Взносов работодателя нет. Налог 6% платит сам исполнитель из своих денег.

  • Управленческие накладные: допустим, 10% времени менеджера на постановку ТЗ/приёмку = 15 000 ₽.
    Итого TCO: 165 000 ₽/мес.
     Экономия к штату: ~36 000 ₽ (≈18%).

Вариант C. Подрядчик-студия/агентство

  • Фикс-прайс за пакет: 180 000–220 000 ₽/мес.

  • В цену включены замены, резерв, менеджмент.
    Итого TCO: 180–220 тыс. ₽/мес.
     Плюс: меньше управленческой рутины. Минус: дороже НПД.

Вывод: при гибких объёмах и чётком ТЗ НПД даёт заметную экономию и скорость. Для непрерывной загрузки и глубокой вовлечённости — чаще выгоднее штат (или смешанная модель: «ядро в штате + периметр НПД»).

Шаблоны формулировок для договора

  1. Предмет: «Исполнитель выполняет работы/оказывает услуги по ТЗ (Приложение №1). Результат — макеты в форматах .psd/.png, передача исходников».

  2. Сроки: «Этап 1 — до 15 числа, Этап 2 — до 28 числа. Просрочка >2 рабочих дней — штраф 5% от этапа».

  3. Права: «Исключительные права на созданные материалы переходят Заказчику с момента оплаты» или «Предоставляется простая лицензия на использование в…».

  4. Чек и оплата: «Оплата по Этапу в течение 5 рабочих дней после получения чека из приложения «Мой налог» и подписанного акта».

  5. Конфиденциальность/ПДн: «Не разглашать; хранить доступы; персональные данные обрабатывать только по нашим инструкциям».

Чек-лист для безопасной работы с НПД

  1. Проверили статус НПД до договора и перед платежом.

  2. В договоре — ТЗ, этапы, критерии готовности, права на результат.

  3. Принимаем работы актом/электронным согласованием.

  4. Оплачиваем только после чека из «Мой налог» (QR проверен).

  5. Нет графика/подчинения внутреннему распорядку, оплата — за результат.

  6. Храним договор, акт, чек — этого достаточно для подтверждения расходов.

Информации об авторе

