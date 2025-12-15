Подписаться

Самозанятые (НПД) в найме: когда это выгодно, как платить и контролировать качество

Зачем вам самозанятые. Самозанятый — это человек без сотрудников, который работает «на себя», платит налог на профессиональный доход и присылает вам чек из приложения «Мой налог». Для бизнеса самозанятые, это быстрый способ подключать людей под задачи без оформления в штат и без страховых взносов с фонда оплаты труда.