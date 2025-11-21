В Госдуме предлагают распространить семейную ипотеку на весь вторичный рынок жилья в России

Председатель комитета Нина Останина направила официальное письмо министру финансов Антону Силуанову с соответствующей просьбой. Документ уже попал в распоряжение СМИ, в частности, агентства РИА Новости.

На данный момент программа позволяет приобретать вторичное жильё по льготной ставке только в 901 населённом пункте России. Такая опция доступна преимущественно семьям из регионов с низкими темпами жилищного строительства.

В обращении подчёркивается, что семейная ипотека является одним из наиболее эффективных механизмов для улучшения жилищных условий российских семей с детьми. Расширение программы на весь вторичный рынок, по мнению депутатов, сделает её ещё более доступной и полезной.

Напомним, что летом 2024 года Минфин продлил действие семейной ипотеки до 2030 года с обновлёнными условиями. Теперь льготная ставка составляет 6% годовых для всех участников программы (ранее для Дальнего Востока она была ниже — 5%).

Инициатива депутатов направлена на дальнейшее упрощение доступа к жилью для многодетных и молодых семей по всей стране.