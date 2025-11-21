В Госдуме предлагают распространить семейную ипотеку на весь вторичный рынок жилья в России

Председатель комитета Нина Останина направила официальное письмо министру финансов Антону Силуанову с соответствующей просьбой. Документ уже попал в распоряжение СМИ, в частности, агентства РИА Новости.
На данный момент программа позволяет приобретать вторичное жильё по льготной ставке только в 901 населённом пункте России. Такая опция доступна преимущественно семьям из регионов с низкими темпами жилищного строительства.
В обращении подчёркивается, что семейная ипотека является одним из наиболее эффективных механизмов для улучшения жилищных условий российских семей с детьми. Расширение программы на весь вторичный рынок, по мнению депутатов, сделает её ещё более доступной и полезной.
Напомним, что летом 2024 года Минфин продлил действие семейной ипотеки до 2030 года с обновлёнными условиями. Теперь льготная ставка составляет 6% годовых для всех участников программы (ранее для Дальнего Востока она была ниже — 5%).
Инициатива депутатов направлена на дальнейшее упрощение доступа к жилью для многодетных и молодых семей по всей стране.
Дополнительные факты о программе "Семейная ипотека" в России
Программа "Семейная ипотека" под 6% годовых — одна из самых популярных мер господдержки для семей с детьми. Она действует с 2018 года и продлена до 31 декабря 2030 года. За всё время ею воспользовались более 1,5 млн семей, а на субсидирование ставок из бюджета уже потрачено свыше 1,3 трлн рублей.
Кто может получить (по состоянию на ноябрь 2025 года):
Семьи с ребёнком, рождённым с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года (возраст до 6 лет на момент оформления).
Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми (независимо от даты рождения).
Семьи с ребёнком-инвалидом (любого возраста).
Льготная ставка — 6% на весь срок кредита (до 30 лет).
Максимальная сумма кредита: 12 млн руб. в Москве, МО, Санкт-Петербурге и ЛО; 6 млн руб. в других регионах.
Первоначальный взнос — от 20%.
Можно купить новостройку, строящийся дом по ДДУ/эскроу или построить ИЖС.
Вторичное жильё — только в ограниченном списке населённых пунктов (около 900), где мало или нет нового строительства (перечень обновляется на сайте ДОМ.РФ).
Предложение Госдумы о расширении на весь вторичный рынок (из вашей статьи): Инициатива Нины Останиной (депутат от КПРФ, председатель комитета по семье) действительно существует — письмо в Минфин отправлено в 2025 году. Однако по состоянию на ноябрь 2025 года оно не поддержано правительством. Минфин неоднократно заявлял, что полное расширение на "вторичку" по всей стране создаст слишком большую нагрузку на бюджет и стимулирует спекуляции. Вместо этого программа остаётся ориентированной в первую очередь на первичный рынок и ИЖС.
Новые условия покупки жилья по "Семейной ипотеке" с 2026 года
Конкретно с 1 ноября 2026 года отдельных изменений не вводится — возможно, вы имели в виду общие нововведения, которые вступают в силу поэтапно в 2026 году. Основные ужесточения утверждены Минфином в октябре 2025 года и направлены на повышение "адресности" программы (чтобы льготой пользовались семьи для реального улучшения жилья, а не для инвестиций).
Ключевые изменения с 1 февраля 2026 года (основные нововведения):
Одна льготная ипотека на одну семью (а не на каждого супруга отдельно). Если заёмщик состоит в браке, супруг(а) обязательно становится созаёмщиком (исключение — если супруг иностранец).
Это закрывает схемы:
"Две ипотеки на семью" (раньше каждый супруг мог взять отдельно).
"Донорскую ипотеку" (когда привлекали родственника с детьми как формального заёмщика).
Изменения не коснутся кредитов, оформленных до 1 февраля 2026 года.
Положительные новшества с 1 февраля 2026 года:
Разрешено рефинансирование рыночной части комбинированной ипотеки (когда сумма превышает лимит и часть кредита была под рыночную ставку) — можно снизить платежи по "дорогой" части.
Другие обсуждаемые или возможные изменения в 2026 году:
Дифференцированная ставка по количеству детей (пока только предложения): 10–12% при одном ребёнке, 6% при двух, 2-4% при трёх и более.
Ограничение выдачи не по месту постоянной регистрации заёмщика.
Возможное расширение на семьи с детьми до 14–18 лет (по поручению президента, прорабатывается, но точных сроков нет).
Снижение компенсаций банкам от государства (на 0,5 п.п.) — банки могут ужесточить требования или поднять надбавки к ставке.
В 2026–2028 годах на программу в бюджете заложено меньше средств (снижение с 637 млрд руб. в 2025 до 454 млрд в 2026), поэтому власти делают её более целевой.
Если планируете покупку — лучше оформить до февраля 2026 года по текущим правилам, особенно если хотите вторую ипотеку в семье или использовать "вторичку" в регионах, где это сейчас разрешено. Для точной информации рекомендую проверять на сайте ДОМ.РФ или в банках (Сбер, ВТБ, Альфа и др.). Если нужны детали по конкретному региону или расчёт — уточните!
