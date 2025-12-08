Новости законодательства: что интересного?

В данном посте я кратко писала об основных изменениях по налогам в 2026 г.
28 ноября 2025 года опубликован ФЗ №425-ФЗ, знаменующий старт налоговой реформы с 2026 года.
Ключевые изменения уже мною анонсированы.
Со следующей недели я планирую запустить серию постов по налоговой реформе – разберем подробнее основные налоги.
Уточнение правил отсрочки от армии для IT-специалистов
Правительство РФ скорректировало условия предоставления отсрочки от призыва для работников ИТ-сферы (Постановление от 02.10.2025 №1515).
Основные нововведения:
Отсрочка до диплома: Право на отсрочку возникает сразу после завершения обучения по релевантной специальности в год призыва, даже до получения физического диплома. Оригинал документа необходимо представить на заседании призывной комиссии.
Новые данные от работодателей: ИТ-компании будут направлять в Минцифры расширенные сведения о сотрудниках, включая должность, email и телефон.
Учет совокупного стажа: Если специалист за год до призыва работал в нескольких ИТ-компаниях суммарно 11 месяцев и более, нужно указать все места работы.
Актуализация перечня специальностей: Список специальностей для отсрочки будет пересмотрен. Из него, в частности, исключат криптографию, проектирование и постройку кораблей.
Роструд усилит контроль за работой с самозанятыми
Минтруд России подготовил проект приказа, обязывающий налоговые органы информировать Роструд о компаниях, активно привлекающих самозанятых. Это связано с включением такого взаимодействия в перечень индикаторов риска для внеплановых проверок.
Налоговая будет передавать данные об организациях, которые за 12 месяцев соответствуют одному из критериев:
Взаимодействовали с более чем 35 самозанятыми, каждый из которых получал от компании в среднем свыше 35 000 руб. в месяц, работал более 3 месяцев, и доля дохода от этой компании составляла 90% и выше.
Взаимодействовали с более чем 10 самозанятыми, каждый из которых получал от компании в среднем свыше 25 000 руб. в месяц и в предыдущем квартале состоял с этой же организацией в трудовых отношениях.
Возврат просроченных долгов: новые полномочия ФССП
С 1 декабря 2025 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) получает право запрашивать информацию для проверки жалоб на нарушения при взыскании долгов (Федеральный закон от 07.06.2025 №137-ФЗ).
Запросы к кредиторам: ФССП может направлять запросы организациям-взыскателям или коллекторам для получения сведений о наличии долга, используемых способах связи и номерах телефонов. Ответ должен быть предоставлен в течение 5 рабочих дней.
Запросы к операторам связи: Служба также вправе обращаться к операторам для проверки фактов звонков или сообщений заявителю.
Обслуживание в банках через Госуслуги
С 29 декабря 2025 года граждане России смогут подтверждать свою личность в банках и иных финансовых организациях (включенных в специальный реестр) с помощью приложения «Госуслуги», не предъявляя паспорт (Постановление Правительства от 19.09.2025 №1443). Услуга доступна для клиентов, ранее уже прошедших идентификацию.
Исполнительский сбор могут увеличить
Госдума приняла в первом чтении законопроект о значительном повышении размера исполнительского сбора.
Основной размер предлагается увеличить с 7% до 12% от взыскиваемой суммы (стоимости имущества).
Минимум для граждан и ИП вырастет с 1 000 до 2 000 рублей, для организаций - с 10 000 до 20 000 рублей.
По неимущественным требованиям сбор для граждан и ИП может составить 10 000 руб., для организаций - 100 000 руб.
Порядок взыскания планируется изменить: при недостатке средств у должника сбор в размере 12% будет удерживаться пропорционально вместе с основным долгом.
Исключение - социально значимые выплаты (алименты, возмещение вреда здоровью и др.), которые сохранят приоритет.
