Новости законодательства: что интересного?

В данном посте я кратко писала об основных изменениях по налогам в 2026 г.

28 ноября 2025 года опубликован ФЗ №425-ФЗ, знаменующий старт налоговой реформы с 2026 года.

Ключевые изменения уже мною анонсированы.

Со следующей недели я планирую запустить серию постов по налоговой реформе – разберем подробнее основные налоги.