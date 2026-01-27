Законодательные изменения декабря 2025 года: новые штрафы для бизнеса, ООО и операторов связи

В прошлый вторник мы начали рассматривать изменения, сейчас рассмотрим то что не затронули в прошлый раз.

Они касаются трех направлений: ужесточения штрафов, реформы процедур в ООО и изменений в контрольно-надзорной деятельности.

Первый блок изменений касается ужесточения административных санкций.

1. Федеральный закон от 29.12.2025 N 525-ФЗ существенно увеличивает штрафы за перевозку детей без детского удерживающего устройства.

С 9 января 2026 года размер штрафа для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей достигает 200 тысяч рублей.

Для должностных лиц и самозанятых, осуществляющих перевозку, штраф составляет 50 тысяч рублей.

2. Второе существенное изменение - усиление ответственности кредитных организаций.

Федеральный закон от 29.12.2025 N 543-ФЗ предоставляет Банку России право налагать на банки значительные штрафы за нарушение прав потребителей финансовых услуг.

Санкция составляет до 0,1% от размера собственных средств кредитной организации, но не менее 100 тысяч рублей.

Нарушением считается неисполнение требований ключевых законов в сфере потребительской защиты.

Неисполнение предписания регулятора может повлечь штраф до 1% от собственных средств.

3. Для операторов связи с 1 января 2026 года также вводятся новые составы административных правонарушений и сопутствующие штрафы на основании Федерального закона от 28.12.2025 N 508-ФЗ.

Ответственность наступает, в частности, за нарушение лимита количества номеров на одного абонента, ненадлежащую проверку этих данных, а также за непредставление сведений в государственные информационные системы.

Штрафы для юридических лиц по новым составам достигают 500 тысяч рублей.

Второй блок изменений регулирует корпоративные отношения.

Федеральный закон от 28.12.2025 N 514-ФЗ реформирует порядок определения действительной стоимости доли в обществе с ограниченной ответственностью.

Если общество или выходящий участник не согласны со стоимостью, рассчитанной по данным бухгалтерской отчетности, любая из сторон вправе инициировать проведение независимой оценки.

Оценщик определяет рыночную стоимость доли. Данный порядок можно закрепить в уставе ООО.

Это изменение направлено на снижение количества судебных споров о стоимости выкупаемой доли.

Третий блок касается контрольной и надзорной деятельности.

Федеральный закон от 29.12.2025 N 567-ФЗ уточняет процедуру обязательного профилактического визита, о котором теперь необходимо уведомлять не позднее чем за 24 часа до начала.

Кроме того, вводится новое основание для проведения проверки - выявление признаков нарушения с помощью автоматических средств фиксации.

Для социально ориентированных НКО, включенных в соответствующий реестр и имеющих небольшую численность сотрудников, устанавливаются сокращенные сроки проведения выездных проверок, аналогичные правилам для малого бизнеса.